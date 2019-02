Gelo tra Roma e Parigi, Macron snobba Salvini

Resta alto il livello della polemica fra Roma e Parigi, il presidente francese Macron snobba Salvini: «Il premier è Conte, l'ho già incontrato». Il ministro dell’interno invita il collega francese Castaner a Roma «per un confronto sui dossier aperti» e «confermare la volontà di collaborazione» fra i due Paesi. Piccata la replica: «Non mi faccio convocare da nessuno». Di Maio smorza i toni: «Noi siamo zen. Non abbiamo mai smesso di tendere la mano alla Francia», ma insiste sui gilet gialli ("Non mi pento"). Il Viminale fa sapere che la Francia non vuole più i migranti della Sea Watch. Polemiche sull'ipotesi di ritiro di Air France dal salvataggio di Alitalia, Di Maio nega.

L’ALLARME DELL’ISTAT, RISCHI PER LA TENUTA DELL’ECONOMIA

FRENA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE. LO SPREAD TORNA A SALIRE

L'Istat riferisce che a gennaio l’indicatore anticipatore dell’economia italiana, 'spià di quel che accadrà, ha «registrato una marcata flessione, prospettando serie difficoltà di tenuta dei livelli di attività economica». A dicembre frena la produzione industriale, -0,8% su novembre, quarta flessione consecutiva. Su base annua il calo è del 5,5%. Lo spread chiude a 287 col rendimento che sfonda il 3% per poi rientrare.

PARTE LA DEMOLIZIONE DI PONTE MORANDI. "RISCATTO PER L’ITALIA"

TONINELLI VA ALL’ATTACCO: "CON LA MANUTENZIONE NESSUN MORTO"

E' cominciato lo smantellamento del moncone Ovest di Ponte Morandi a Genova. «E' un momento importante. E’ il riscatto di Genova, della Liguria e dell’Italia», ha commentato il premier Conte che confida «che le operazioni si tengano nel minor tempo possibile». Per il ministro Toninelli «stiamo abbattendo un sistema di gestione che ha messo gli interessi di pochi davanti alla sicurezza e al benessere di tutti», e attacca: «Con la manutenzione oggi non ci sarebbero 43 morti». Al via l’udienza dell’incidente probatorio nell’ambito delle indagini sul crollo, subito rinviata: da rifare la traduzione di una consulenza.

BEZOS, RICATTATO DA UN TABLOID, PUNTA IL DITO SU TRUMP

NATIONAL ENQUIRER VICINO AL PRESIDENTE: "AGITO LEGALMENTE"

Nuova puntata nella battaglia fra Donald Trump e Jeff Bezos, fondatore di Amazon e proprietario del Washington Post, critico verso la Casa Bianca. Bezos ha accusato il tabloid scandalistico americano 'National Enquirer', controllato dalla American Media Inc di proprietà di David Pecker, vecchio amico del tycoon, di «ricatto ed estorsione», per averlo minacciato di pubblicare delle foto nude di lui e della fidanzata Lauren Sanchez. Ha quindi puntato il dito sul presidente: E’ inevitabile che certe persone potenti, oggetto della copertura del giornale, pensino che io sono un loro nemico. E il presidente Trump è fra queste». American Media afferma di avere «agito legalmente», ma promette che indagherà «tempestivamente e scrupolosamente sui fatti».

IL CORAGGIO DI MANUEL: TORNERO' PIU' FORTE DI PRIMA

CONVALIDATO FERMO A BAZZANI E MARINELLI: "VOLEVANO UCCIDERE"

Manuel Bortuzzo, il nuotatore ventenne ferito a Roma da un colpo di pistola che lo ha lasciato paralizzato alle gambe, fa sentire per la prima volta la sua voce con un messaggio pieno di coraggio: «Sto bene, non mi aspettavo tutto questo affetto. Io ora vado avanti per la mia strada. Vedrete che torno più forte di prima», afferma in una registrazione diffusa dal presidente della Federnuoto, Paolo Barelli. Il Gip intanto ha convalidato il fermo per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, che hanno confessato di avere sparato contro il giovane. Per il magistrato, spararono «con evidente intento di uccidere» ed hanno «programmato un omicidio brutale senza apparente motivo».

MONDO DI MEZZO, IL PM CHIEDE UNA CONDANNA A 5 ANNI PER ALEMANNO

EX SINDACO AVREBBE RICEVUTO 220MILA EURO DA BUZZI E CARMINATI

La procura di Roma ha chiesto una condanna a 5 anni di carcere per l’ex sindaco della capitale Gianni Alemanno per corruzione e finanziamento illecito in uno de filoni dell’inchiesta sul 'Mondo di Mezzò. L’ex sindaco, secondo l’accusa, tra il 2012 e il 2014 avrebbe ricevuto oltre 220 mila euro mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. I soldi sarebbero stati versati da Salvatore Buzzi in accordo con Massimo Carminati, alla fondazione Nuova Italia. Lui si difende: «Teorema accusatorio esasperato e contraddittorio».

ROGO NEL CENTRO SPORTIVO DEL FLAMENGO, MUOIONO 10 RAGAZZI

TUTTO IL BRASILE SOTTO CHOC, "QUEI LOCALI ERANO ABUSIVI"

Tragedia nel centro sportivo Ninho de Urubu del Flamengo, nella zona ovest di Rio de Janeiro. Un incendio ha distrutto gli alloggi dei giovani calciatori del club carioca provocando dieci morti e tre feriti gravi, tutti fra i 14 e i 17 anni. Le fiamme, secondo le prime risultanze, sarebbero partite dall’impianto di condizionamento. Sotto choc la società e l’intero mondo del calcio brasiliano, la federcalcio di Rio cancella tutte le partite del weekend. la protezione civile accusa: i locali erano senza licenza e potevano essere usati solo come parcheggio.