I due vicepremier all'attacco: "Azzerare i vertici di Consob e Bankitalia"

In Bankitalia serve "discontinuità" perché "non possiamo pensare di confermare le stesse persone che sono state nel direttorio, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni". Lo ha detto il vicepremier Di Maio all’assemblea degli ex soci di Banca popolare Vicenza. Salvini, sulla stessa lunghezza d’onda: "Bankitalia e Consob andrebbero azzerate". I vicepremier promettono: "Presto arriveranno i rimborsi ai risparmiatori, c'è un miliardo e mezzo". Su Bankitalia Conte più cauto: "Stiamo approfondendo". Domani il voto in Abruzzo per eleggere presidente e Consiglio regionale. Urne aperte dalle 7 alle 23, primo test per il governo.

I SINDACATI SFERZANO IL GOVERNO, "IL CAMBIAMENTO SIAMO NOI"

ANCHE LE IMPRESE NEL CORTEO, "PREOCCUPATI ALLO STESSO MODO"

"Una folla immensa" quella che ha attraversato Roma con una manifestazione nazionale convocata da Cgil, Cisl e Uil con lo slogan "Futuro al lavoro". Per il neo eletto segretario generale della Cgil, Landini, "è meglio che il governo torni indietro perché altrimenti va a sbattere. Noi siamo il cambiamento", mentre "Il governo esca dalla realtà virtuale e si cali nel mondo reale, del lavoro", è l’invito della segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. Il segretario generale della Uil Barbagallo chiede al governo "ci convochi o la mobilitazione proseguirà". In piazza anche gli industriali: "Siamo tutti preoccupati allo stesso modo".

PROVE DI DISTENSIONE, PARIGI ACCOGLIERA' 7 MIGRANTI SEAWATCH

SALVINI PLAUDE. MATTARELLA, EUROPA UNITA PER EVITARE GUERRE

L'annuncio da Oltralpe che i sette migranti della Sea Watch saranno accolti distende il clima tra Roma e Parigi dopo che si era sfiorata la crisi diplomatica con l’Eliseo che ha richiamato in patria l’ambasciatore. Salvini plaude alla decisione: "Spero di incontrare Castagner in settimana". Polemiche per i rapporti M5S-Gilet gialli. Tanto che il ministro francese Loiseau dice: "Se la vedrà con noi". Monito di Mattarella nella giornata della Memoria per le vittime delle Foibe: "Difendere l’Europa unita che ha eliminati i muri per evitare altre guerre".

BUFERA SU BUSSETTI. LUI REPLICA 'RIDICOLO IO OSTILE AL SUD

INSORGONO PRESIDI, SINDACI E OPPOSIZIONI. DI MAIO, SI SCUSI

Dopo le parole di ieri del ministro Bussetti ("non più soldi ma più impegno per colmare divario col Nord"), oggi insorgono i presidi ("parole inaccettabili"), il sindaco De Magistris, le opposizioni (Carfagna: "Niente lezioni da lui"). Ma anche M5S: Di Maio: "Ha detto una fesseria, chieda scusa. Noi al governo che dobbiamo impegnarci di più". Il ministro si difende: "Ridicolo pensare che io sia ostile al Sud". Polemiche per un "un video decontestualizzato usato per descrivermi ostile al Sud".

I PASTORI SARDI VERSANO IL LATTE PER PROTESTA CONTRO I PREZZI

SOLIDALI GIOCATORI DEL CAGLIARI, ROVESCIANO I BIDONI CON LORO

Non si ferma la protesta dei pastori sardi per il prezzo del latte. Un gruppo di allevatori ha coinvolto i calciatori della squadra del Cagliari che solidarizzano e con loro versano bidoni di latte. Migliaia i litri di latte versati da una cisterna lungo la strada che porta al più grosso caseificio sardo, Pinna di Thiesi (Sassari) dove sonos tati lanciati, contro le vetrate, bidoni da 50 litri svuotati poi all’interno degli uffici.

USA 2020: WARREN,QUESTA L’AMMINISTRAZIONE PIU' CORROTTA

CANDIDATA A PRESIDENZIALI: CORRO PER AMERICA EQUA E DI TUTTI

Elizabeth Warren ha formalizzato la sua candidatura per le presidenziali Usa del 2020. "Questa è l’amministrazione più corrotta a memoria d’uomo", denuncia e noi "Siamo qui per disfarci di un sistema corrotto e iniquo, siamo qui per costruire un’America dove i sogni siano possibili e che funzioni per tutti". Non nomina Donald Trump, ma il suo attacco è chiaro, anche quando chiede che tutti i candidati rendano pubblica la loro dichiarazione dei redditi o ammonisce che "l'intolleranza non ha spazio nello studio Ovale". La sua è la piattaforma più radicale finora esposta da un candidato democratico.

MIRACOLO A MILANO, CADE DA QUARTO PIANO SORELLINA LA PRENDE

DOVEVA LANCIARE LA CHIAVE MA HA PERSO L’EQUILIBRIO, STA BENE

Ha del miracoloso il salvataggio di una bambina di tre anni, precipitata dal quarto piano di un palazzo in via Ornato, alla periferia di Milano e presa "al volo" dalla sorellina di 13 anni che si trovava nel cortile e, in questo modo, non ha avuto gravi conseguenze tanto che, ricoverata all’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo, non è in pericolo di vita. La bimba doveva lanciare le chiavi dal balcone, ma ha perso l’equilibrio. La prontezza della sorellina l’ha salvata.

SANREMO: STASERA IL VERDETTO, POLEMICHE PER LAURO E RENGA

ACCUSE DI PLAGIO AL PRIMO, PAROLE SESSISTE DEL SECONDO

Stasera il 69/mo festival di Sanremo sancirà il suo vincitore, ieri gli ascolti non l’hanno premiato e intanto le polemiche non si placano. Achille Lauro, apostrofato dal ministro Salvini ("canzone penosa e pietosa") è anche accusato di plagio (dal brano "Delicatamente" presentato a Sanremo Doc nel 2014) e ne è stata chiesta l’esclusione. Renga si è scusato per la frase sulle voci maschili che sono più belle di quelle femminili: "Ho sbagliato".