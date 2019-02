Tria: "L'indipendenza di Bankitalia va difesa"

Tensione nel governo su Bankitalia. La sua indipendenza «va difesa. Mi sono già espresso», ha detto il ministro Tria. La portavoce del ministro poi aggiunge: «L'autonomia è un fatto istituzionale». «C'è bisogno di discontinuità», ribadisce il vicepremier Di Maio parlando di Consob e Bankitalia. «Sono d’accordo. Chi è pagato per vigilare e non vigila deve cambiare», ha detto Salvini. Per l’ex premier Letta «Vogliono comprarsi l’arbitro». Tajani: «Su Consob e Banca d’Italia credo che bisogna evitare di fare propaganda».

VOTO IN ABRUZZO, POLEMICHE SU SALVINI CHE ROMPE IL SILENZIO

REGIONALI TEST PER GOVERNO, ALLE 12 AFFLUENZA IN CALO A 13,4%

Si vota fino alle 23 per le regionali in Abruzzo. Alle 12 l'affluenza è stata del 13,42%. Nelle precedenti consultazioni del 2014 era stata del 15,92%. Polemiche per la rottura del silenzio elettorale da parte di Salvini: «Chi non va a votare ha già perso, libertà è partecipazione! #elezioniAbruzzo #Abruzzo #oggivotoLega», ha twittato il ministro dell’Interno e leader della Lega. Zingaretti: 'Viola la legge elettorale. Arroganza al poterè. Fi protesta: in Abruzzo si vota e Lucia Annunziata invita in Rai Di Battista?

SALVINI E LE FOIBE, QUEI BIMBI COME QUELLI DI AUSCHWITZ

MATTARELLA CHIAMA NAPOLITANO: "GLI ITALIANI TI SONO GRATI"

«I bimbi morti nelle foibe e i bimbi di Auschwitz sono uguali. Non esistono martiri di serie A e vittime serie B», ha detto Salvini a Basovizza nel Giorno del Ricordo delle Foibe. «Chi nega uccide due volte», ha scritto poi il vicepremier. Mattarella ha telefonato al Presidente emerito Napolitano che, come è stato ricordato al Quirinale, ha tanto fatto per restituire alla memoria quei tragici eventi. Il presidente ha voluto esprimere a Napolitano «grande apprezzamento per la sua presidenza, verso cui va la doverosa riconoscenza degli Italiani».

LA PROTESTA DEL LATTE, I PASTORI MINACCIANO LO STOP DEL VOTO

BLOCCATI TIR CON CARNI FRANCESI. CENTINAIO: HANNO RAGIONE

I pastori sardi lanciano un ultimatum alle istituzioni: se non si troverà una soluzione in pochi giorni sul prezzo del latte annunciano il blocco dei seggi in tutta l’isola per le regionali del 24 febbraio. La protesta arriva nello scalo di Porto Torres: oltre un centinaio di contestatori ha fermato i tir frigo imbarcati a Genova. Gli allevatori hanno bloccato un mezzo che trasportava carni dalla Francia e hanno gettato parte del carico a terra, denunciando «pessime condizioni della merce destinata al mercato locale». Centinaio difende i pastori: li incontro.

IL DOPO SANREMO, LA VITTORIA DI MAHMOOD DIVIDE IL PUBBLICO

BAGLIONI: DECIDERE TRA VOTO GIURIE E TELEVOTO, IL MIX NON VA

E' polemica per le preferenze del televoto durante la finale, orientato su Ultimo, ribaltate dalle giurie tecniche, che hanno inciso sulla vittoria di Mahmood. Il giovane cantante si limita a rivendicare: 'Sono italiano al 100%, nato e cresciuto a Milanò. «Se il festival vuole essere davvero popolare potrebbe essere giudicato solo dal televoto - ha detto Baglioni - questa mescolanza col voto di esperti rischia di essere discutibilè. Sull'ipotesi di un Baglioni ter, ha detto di non averne ancora idea. La finale di Sanremo è stata seguita da 10 milioni 622 mila spettatori con il 56.5%, in calo rispetto al 2018 dell’1%.

ATTENDE 6 ORE UNA VISITA, ANZIANO MUORE IN OSPEDALE A NAPOLI

IL NOSOCOMIO: TRE GIORNI PRIMA AVEVA RIFIUTATO IL RICOVERO

Un uomo di 72 anni è morto al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Napoli. I familiari hanno presentato una denuncia segnalando un’attesa di sei ore per una visita: l’uomo si trovava nel nosocomio dalle 14.30 per dolori addominali. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’uomo era stato portato nello stesso ospedale tre giorni fa con gli stessi sintomi ed era stato poi dimesso. Fonti dell’ospedale, che avvierà un’indagine interna, affermano però che tre giorni prima l’uomo aveva rifiutato il ricovero. Il pm ha disposto il sequestro della cartella clinica e l’autopsia.

TURISMO, NEL 2017 PIU' VISITATORI STRANIERI CHE ITALIANI

CENTINAIO ALLA BIT: ATTENZIONE ALLE TASSE D’INGRESSO

Se per la prima volta nel 2017 in Italia le presenze di turisti dall’estero hanno superato quelle degli italiani, le previsioni 2019 sono ancora più confortanti: si stima un aumento degli arrivi del 4%. Mostra un comparto in salute il XXII Rapporto sul turismo presentato alla Bit a Milano. «Il marchio Italia vale più che mai», ha detto con orgoglio il ministro Centinaio il quale tuttavia ha voluto anche evidenziare alcune criticità, come quella della tassa di ingresso o di sbarco che si vorrebbe imporre in alcune zone.