La Lega trionfa in Abruzzo, ma Salvini promette fedeltà al governo

Il centrodestra conquista l’Abruzzo. La Lega è primo partito con il 27,54%, il M5s crolla al 19,7%. Ma Salvini non forza la mano sul governo. 'E' un voto abruzzese, gli amici dei 5S non devono temere nulla. Al governo non cambia niente, nessun rimpasto, il lavoro continuà, dice. Tensione nel M5s. Di Maio finisce nel mirino degli ortodossi. 'E' l’effetto di aver abbandonato la propria funzione moralizzatrice e di aver preso una deriva verso destra. Bisognerebbe fermarsi a discutere in maniera democratica nel movimentò, commenta De Falco, senatore espulso dal M5s.

L’UE CHIEDE DI PRESERVARE L’INDIPENDENZA DI BANKITALIA

DOMBROVSKIS: MANOVRA SBAGLIATA, AVEVA GIA' FATTO DANNI

'E' importante preservare l’indipendenza delle banche central', dicono a una voce, dopo l’Eurogruppo, il presidente Centeno, il vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis, il commissario Moscovici sul caso Bankitalia. Quanto alla manovra, 'la traiettoria di bilancio dell’Italia era sbagliata e, prima che venisse corretta grazie al negoziato con l’Ue, i danni all’economia erano già stati fattì, afferma Dombrovskis. Su Palazzo Koch, Salvini rinvia a Conte e Tria: 'Mi fido di loro, ma qualcosa deve cambiarè. 'Ok all’indipendenza, ma non sia un club', afferma il 5S Buffagni.

STRAGE DI VIAREGGIO, CHIESTI 15 ANNI E MEZZO PER MORETTI

EX AD DI FS RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE, TENSIONE AL PROCESSO

La procura generale di Firenze ha chiesto una condanna a 15 anni e 6 mesi per Mauro Moretti, ex Ad di Fs, nel processo sulla strage ferroviaria di Viareggio del 2009 che causò 32 morti. Chiesti 14 anni e 6 mesi per Michele Mario Elia (ex Ad di Rfi) e 7 anni e 6 mesi per Vincenzo Soprano (ex Ad di Trenitalia). Le richieste considerano 6 mesi in meno per la prescrizione di alcuni reati. Ma Moretti rinuncia alla prescrizione: 'Lo faccio per rispetto delle vittime, dei familiari delle vittime e del loro dolore. Lo faccio perchè ritengo di essere innocentè, ha detto. Tensione al processo con i familiari delle vittime.

FOTOGRAFO ITALIANO FERITO IN SIRIA, COLPITO AL VOLTO

ERA A DAYR AZ ZOR, POI PORTATO A SULEIMANIYE IN IRAQ

E' stato ferito in Siria il fotografo italiano Gabriele Micalizzi, cxhe era nella zona di Dayr az Zor per documentare l'offensiva curdo-araba, appoggiata dagli Usa, contro l’ultima sacca di resistenza dell’Isis nel Paese. 34 anni, milanese, Micalizzi è stato colpito al volto da schegge di Rpg, mentre era nella palazzina dove era stata piazzata la postazione della Cnn. Trasferito a Suleimanye, nel Kurdistan iracheno, il giornalista italiano non sarebbe in pericolo di vita.

SLOVENIA E CROAZIA PROTESTANO CON L’ITALIA PER LE FOIBE

DOPO LE PAROLE DI SALVINI E TAJANI, PAHOR SCRIVE AL COLLE

Slovenia e Croazia protestano con l’Italia per le parole di Salvini e Tajani sulle Foibe. Il presidente sloveno Pahor ha scritto al presidente Mattarella definendo 'inaccettabilì le dichiarazioni di 'alti rappresentanti della Repubblica Italianà vche considerano gli eventi legati alle foibe come 'una forma di pulizia etnicà. Un riferimento alle parole di Salvini, secondo cui 'i bimbi morti nelle foibe e i bimbi di Auschwitz sono ugualì. 'Ferma condannà per le dichiarazioni di Tajani che 'contengono elementi di rivendicazioni territoriali e di revisionismo storicò, arrivano dal premier croato Plenkovic.

VENEZUELA, SALVINI SENTE GUAIDO': DIFENDERNE L’INCOLUMITA

DELEGAZIONE DELL’OPPOSIZIONE A MADURO RICEVUTA IN VATICANO

Alla vigilia del confronto in Parlamento sul Venezuela, Salvini sente Guaidò, incontrando al Viminale una delegazione del Paese sudamericano. Nel colloquio, il ministro confermato 'la dura presa di posizionè contro Maduro e 'il pieno sostegno al percorso costituzionale per arrivare al più presto ad elezioni liberè. Il vicepremier assicura anche la 'massima attenzione affinchè venga salvaguardata l’incolumità di Guaidò e della sua famiglià. La delegazione venezuelana era stata ricevuta questa mattina anche dalla Segreteria di Stato vaticana.

DILAGA LA PROTESTA DEI PASTORI PER IL LATTE IN SARDEGNA

SVERSAMENTI E 4 GIORNI DI BLOCCO. PERDONO 14 CENT AL LITRO

Dilaga in Sardegna la protesta dei pastori per il latte. Secondo le rilevazioni dell’Ismea, il prezzo del latte di pecora in Sardegna ha subito un ulteriore calo nelle prime settimane di febbraio. A gennaio il calo ha fatto sì che le aziende produttrici abbiano perso 14 centesimi al litro.