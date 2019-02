"La Tav fa perdere 7 miliardi": lite 5 Stelle-Lega sul dossier

Secondo l’analisi costi-benefici redatta dalla commissione ministeriale sulla Tav, i costi della Torino-Lione superano di 7-8 miliardi i benefici, mentre il rischio massimo delle penali e dei rimborsi sarebbe di 1,7 miliardi. Si riaccendono così le tensioni nella maggioranza, già alla prova dopo il voto in Abruzzo (Di Maio assente al vertice a Palazzo Chigi). Toninelli commenta: «Numeri impietosi» e il M5s ribadisce che «lo stop è l'unica via», ma Molinari (Lega) frena: «Non è il Vangelo» e Siri punta ad «una sintesi di buonsenso». Ira dei francesi ("Analisi di parte") e del commissario straordinario Foietta: «Dalla farsa alla truffa». Uno dei sei commissari, Piergiorgio Coppola, si è dimesso per non partecipare alla stesura.

L’AGENDA DI CONTE A STRASBURGO, PRIORITA' LAVORO E CRESCITA

PREMIER FINISCE SOTTO ATTACCA, 'BURATTINO DI SALVINI-DI MAIO

Le priorità della prossima legislatura europea devono essere «lavoro e crescita», ha detto il premier Conte al Parlamento Ue, addebitando i «dissidi sul piano bilaterale» alla incapacità di Bruxelles di proporre soluzioni. Sì al seggio Ue all’Onu, no alle divisioni sui migranti, ma la riforma di Dublino «è insostenibile». Bilaterale con Juncker, ad aprile verrà a Roma. Attacchi dai leader dei liberali Verhofstadt ("Conte burattino di Salvini e Di Maio") e dei socialisti Bullman: «Non è questa l'Italia che conosciamo». Allarme della Commissione: «Alti rischi di sostenibilità del bilancio nel medio-lungo periodo per l'Italia». Il Consiglio d’Europa: «In Italia libertà di stampa deteriorata nel 2018».

L’ITALIA SI SCHIERA: ELEZIONI AL PIU' PRESTO IN VENEZUELA

VIA LIBERA ALLA MOZIONE M5S-LEGA. MA MADURO DICE ANCORA NO

L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Venezuela, risultato di un accordo fra M5s e Lega, che impegna il governo «a sostenere gli sforzi diplomatici al fine di procedere, nei tempi più rapidi, alla convocazione di nuove elezioni presidenziali libere, credibili e in conformità con l'ordinamento costituzionale». Il ministro degli Esteri Moavero ha spiegato che per l’Italia le ultime elezioni, che hanno rieletto Maduro, «sono illegittime». Maduro però dice ancora no ad un nuovo voto presidenziali ed agli aiuti umanitari.

PIOGGIA DI EMENDAMENTI SUL DECRETONE, QUASI 1.600 AL SENATO

REGIONI CONTRO NAVIGATOR, "SERIA IPOTESI DI RICORSO ALLA CONSULTA"

Pioggia di emendamenti sul decretone: sono 1.570 le proposte di modifica in Commissione Lavoro del Senato al testo che comprende le nuove norme su reddito e pensioni. Una ottantina sono della maggioranza. Il M5s chiede fra l’altro di «ampliare il reddito per le famiglie numerose» e maxisanzioni in caso di lavoro nero per i beneficiari. La Lega preme per una stretta al reddito agli stranieri e chiede di erogarlo una sola volta e solo a nuclei in cui un componente abbia lavorato almeno 2 anni negli ultimi 10. Le Regioni denunciano una «invasione di campo» sui navigator selezionati da Anpal e ipotizzano il ricorso alla Consulta.



DICIASSETTENNE SUICIDA A ROMA, "AVEVA DENUNCIATO UNO STUPRO"

E’ CADUTA DAL SESTO PIANO, LA PROCURA INDAGA PER ISTIGAZIONE

E' morta la ragazza di 17 anni che ieri sera era precipitata da una finestra al sesto piano di un palazzo nel quartiere San Giovanni, a Roma. La giovane - di origini australiane, che viveva a Roma con la famiglia - nei mesi scorsi aveva presentato una denuncia per violenza sessuale subita da parte di un tassista. Sulla denuncia erano già in corso indagini da parte della Squadra Mobile di Roma per accertare i fatti e individuare il responsabile. Gli investigatori ipotizzano il suicidio ma è da chiarire se la violenza denunciata sia all’origine del gesto.



IL PRESIDENTE E’ NO-VAX, NO AGLI ESAMI DI STATO DEI BIOLOGI

LA DECISIONE DELL’UNIVERSITA' DI PAVIA DOPO IL CASO CORVELVA

Stop agli esami di stato per i biologi, all’Università di Pavia, per protesta contro le posizioni no-vax espresse dall’Ordine Nazionale, il cui presidente Vincenzo D’Anna ha finanziato le analisi dell’associazione Corvelva con l’obiettivo di dimostrare che i vaccini non sono sicuri. Il dipartimento di biologia dell’ateneo ha deliberato l’astensione dei professori dalle commissioni d’esame per l’abilitazione alla professione.

UNA RETE MA NON IL MURO, ACCORDO IN USA CONTRO LO SHUTDOWN

INTESA AL CONGRESSO, RESTA L’INCOGNITA TRUMP: NON HA DECISO

Un accordo bipartisan è stato raggiunto al Congresso americano per finanziare la sicurezza del confine col Messico ed evitare un nuovo shutdown dal 15 febbraio. L’intesa prevede 1,37 miliardi per la realizzazione di 88,5 Km di barriere al confine col Messico, decisamente di meno dei 321,86 chilometri di muro chiesti da Trump, che non ha mai arretrato dalla richiesta di 5,7 miliardi per l’opera e si è detto «non soddisfatto» del testo, ma ha aggiunto: «Non credo che ci sarà un altro shutdown - ha detto - se ci sarà, sarà colpa dei democratici».