Torna Di Maio dopo l'Abruzzo: "Il governo dura, M5S cambia"

Torna a parlare Di Maio dopo il crollo dei 5S nelle Regionali in Abruzzo: 'Il M5s non è finitò, dice, ma cambierà, aprendo ad accordi con 'liste civiche radicate sul territoriò e a nuove regole per le candidature. Capilista scelti dal leader, per gli altri conterà il curriculum. Anche il governo andrà avanti. 'Finchè ci sono io, non cadrà. Durerà 5 annì. Salvini conferma: 'Il governo è forte e stabile, non ha bisogno di argini contro nessunò. Sul caso Diciotti, in vista del voto della Giunta per le Immunità, il presidente e relatore Gasparri propone di non dare l’autorizzazione a procedere sul ministro dell’Interno.

TAV, L’UE CHIEDE CHIARIMENTI ALL’ITALIA. LA DIFESA DI PONTI

PROVE DI PACE ROMA-PARIGI, MA L’AMBASCIATORE ANCORA NON TORNA

La Commissione Ue chiederà chiarimenti all’Italia sull'analisi costi-benefici della Tav. In Parlamento, il professor Ponti difende la sua relazione: 'Non è ideologicà. Ma il suo collega Coppola, che si è dimesso dalla commissione, chiede al ministro Toninelli di pubblicare anche le sue obiezioni. Tra Lega e M5s resta la tensione. Nel contratto di governo, 'non c'è scritto no alla Tav', dice il ministro Centinaio. Per cambiare posizione 'serve un nuovo pattò. Intanto, prove di pace Italia-Francia dopo la telefonata Macron-Mattarella. Ma l’ambasciatore tornerà 'al momento opportunò, fa sapere Parigi.

ALITALIA, TRATTATIVA AVANZATA CON DELTA-EASYJET

CDA DI FS DECIDE SUL PARTNER INDUSTRIALE DEL PIANO

Delta Airlines e EasyJet sono in trattativa avanzata per il salvataggio di Alitalia. Il Cda di Fs si riunisce per decidere se il piano di salvataggio può proseguire con il coinvolgimento di un partner industriale per la compagnia in amministrazione controllata. Domani il ministro Di Maio incontra i sindacati al ministero. Ci sarà anche il nuovo segretario della Cgil Landini.

L’AUTONOMIA IN CDM, DE LUCA MINACCIA LA RIVOLTA DEL SUD

TENSIONE SULLA BOZZA DEL VENETO. LEGA: AL TESORO TUTTO OK

Arriva domani in Consiglio dei ministri il testo per l’autonomia rafforzata di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, anche se 'restano nodi politici su cui discuterè, spiega la ministra leghista Stefani. Il presidente della Campania De Luca minaccia la rivolta del Sud: 'Faremo di tutto per bloccare l’autonomia differenziata. Pronti al ricorso alla Corte Costituzionalè. Ma il governatore del Veneto Zaia è ottimista: 'C'è finalmente un documento finale. Se ha i contenuti proposti dal Veneto, si puà firmare subitò.

L’INTER PUNISCE ICARDI, VIA LA FASCIA E NIENTE VIENNA

ROTTURA SUL NUOVO CONTRATTO. IL CAPITANO E’ HANDANOVIC

Il nuovo capitano dell’Inter è Samir Handanovic, la società ha tolto la fascia a Mauro Icardi e il centravanti argentino non giocherà domani la partita di Europa League con il Rapid Vienna. 'Era convocato, ma ha scelto lui di non venirè, dice Spalletti. Sconcerto tra i tifosi sui social. Molti sono critici, altri elogiano la società per la svolta alla querelle sul rinnovo del contratto.

LA SPAGNA VERSO IL VOTO, BOCCIATA LA FINANZIARIA DI SANCHEZ

DOPO IL NO DEL GOVERNO AL NEGOZIATO SULL'AUTONOMIA CATALANA

Il Parlamento spagnolo ha bocciato la Finanziaria 2019 proposta dal governo socialista di Pedro Sanchez. Si apre così la strada alle elezioni anticipate. A votare contro la legge di bilancio, dopo il rifiuto del governo a negoziare l’autodeterminazione della Catalogna, sono stati i partiti indipendentisti e quelli di centrodestra.

PIERVINCENZI E UNA TROUPE DELLA RAI AGGREDITI A PESCARA

PER "POPOLO SOVRANO" INCHIESTA SUI CLAN DELLA PERIFERIA

Daniele Piervincenzi, inviato del nuovo programma di Rai2 Popolo sovrano, il filmaker Sirio Timossi e il redattore David Chierchini, sono stati aggrediti a Pescara da un gruppo di abitanti del quartiere Rancitelli, mentre stavano lavorando a un’inchiesta sui clan della periferia pescarese. La Rai ha diffuso un video dell’aggressione. Piervincenzi, con Edoardo Anselmi, fu aggredito a Ostia da un componente del clan Spada mentre era impegnato in un’inchiesta per il programma Nemo.