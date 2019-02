Italia-Francia: Mattarella accoglie l'invito di Macron

Torna a Roma l’ambasciatore di Francia. La crisi diplomatica, aperta dall’incontro di Di Maio con i gilet gialli, si chiude al Quirinale. Mattarella riceve il diplomatico di Parigi e accetta l’invito di Macron a compiere una visita di Stato in Francia. Frena anche il leader del M5S sul rapporto con il movimento di protesta francese che attacca l’Eliseo: "Nessun dialogo con quell'anima che parla di lotta armata o di guerra civile", dice presentando il manifesto del M5S per le Europee.

TRUMP DICHIARA L’EMERGENZA NAZIONALE PER IL MURO COL MESSICO

NELLE PROSSIME 24 ORE CI SARA' UN GRANDE ANNUNCIO SULLA SIRIA

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la dichiarazione dell’emergenza nazionale al confine con il Messico: "Non è solo una questione di promesse elettorali, c'è una vera e propria crisi della sicurezza. E dire che il muro non funziona è solo una bugia, una grande bugia. Siamo di fronte a un’invasione". Il tycoon ha inoltre anticipato che "nelle prossime 24 ore ci sarà un grande annuncio sulla Siria".

"VIA DALL’UE SE RESTA TOSSICA". POI SALVINI CORREGGE BORGHI

BRUXELLES AVVERTE L’ITALIA, "SOLDI INDIETRO SE SALTA LA TAV"

Se dopo le elezioni di maggio, l’Europa resterà guidata dai "soliti mandarini al servizio della Germania, dirò di uscirne", dice il responsabile economico della Lega Borghi. "Troppe ambiguità provocano danni, il governo dica cosa farà", attacca Tajani di Fi. Salvini corregge il tiro: "Non vogliamo uscire dall’Ue. Vogliamo cambiarla, migliorarla ma non abbandonarla". Da Bruxelles arriva intanto un nuovo monito all’Italia sulla Tav. "Non possiamo escludere di dover chiedere di restituire i fondi già erogati. Roma chiarisca come intende rispettare l'accordo", dice una portavoce della Commissione.

AUTONOMIA, STOP DI FICO. ALLARME DEI SINDACATI DELLA SCUOLA

DE LUCA, PRESENTO LA RICHIESTA ANCHE DA PARTE DELLA CAMPANIA

"E' importantissimo che il Parlamento abbia un ruolo centrale nella questione delle autonomie. La Costituzione prevede l’equa distribuzione delle risorse", un principio che "non deve essere modificato", dice il presidente della Camera Fico. "Fermatevi e spiegate", è l’appello del sindaco di Milano Sala, mentre il governatore De Luca presenta la richiesta di autonomia differenziata per la Campania. "Netto dissenso" dai sindacati della scuola, pronti alla mobilitazione contro "un disegno politico disgregatore dell’unità e della coesione sociale". La ministra Stefani: "Andremo avanti, allarmismo sbagliato".

GIALLO SU NORI PRESIDENTE DELL’INPS. VERSO IL RINVIO

BUFFAGNI, "L'ACCORDO NON C'E'". LEGA, NIENTE PRECLUSIONI

Scade domani il mandato di Tito Boeri alla presidenza dell’Inps e prosegue il confronto Lega-M5s sulla nomina. La notizia di un’intesa raggiunta sul nome di Mauro Nori, indicato dal Carroccio, con Pasquale Tridico, vicino ai 5S, vice è smentita da Stefano Buffagni, sottosegretario pentastellato agli Affari Regionali. Fonti della Lega hanno affermato che con il M5S "non c'è alcun accordo, ma anche nessuna preclusione per le nomine Inps".

IL NUNZIO APOSTOLICO A PARIGI INDAGATO PER MOLESTIE SESSUALI

LE MONDE, MONS.VENTURA HA INSIDIATO UN FUNZIONARIO DEL COMUNE

Il nunzio apostolico in Francia, mons. Luigi Ventura, secondo quanto scrive Le Monde, è indagato per 'aggressioni sessualì da parte della procura di Parigi. La vittima sarebbe un giovane funzionario del municipio di Parigi, che l’aveva accolto durante una cerimonia ufficiale all’Hotel de Ville il 17 gennaio. Di origini lombarde, l’ambasciatorè del Vaticano in Francia ha 74 anni. La Santa Sede, ha commentato il direttore della sala stampa vaticana, "resta in attesa del risultato delle indagini".

DELITTO DI SANA RESTA IMPUNITO, ASSOLTI PADRE, ZIO E FRATELLO

PORTATA VIA PER LE NOZZE COMBINATE E UCCISA PERCHE' SI RIFIUTO'

Un tribunale pachistano ha assolto "per mancanza di prove certe" il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, la giovane di 25 anni italo-pachistana portata via da Brescia nell’aprile del 2018 per costringerla a nozze combinate nel Paese d’origine e poi uccisa perché le aveva rifiutate. I familiari avevano inizialmente detto che Sana era morta per cause naturali, ma l'autopsia rivelò che era stata strangolata.

LA FERRARI FA 90 IN ROSSO CORALLO, "VINCIAMO ORA"

SF90 PER TORNARE MONDIALE. ELKANN, "UNISCE L’ITALIA"

C'è la dedica ai 90 anni di storia della Rossa di Maranello nel nome della prima monoposto Ferrari della presidenza di John Elkann. La SF90 è stata svelata a Maranello con i piloti, Vettel e Leclerc. L’evoluzione per ora passa dal colore. La monoposto, la prima firmata dal team principal Mattia Binotto, è di un rosso più spento del solito. Opaco, che tende al corallo, ma non per motivi estetici: 'Fondamentalmente così pesa menò, spiega Binotto. "Voglio una Ferrari che unisca il Paese", ha detto Elkann. "Non vedo l’ora di ripartire", il commento di Vettel.