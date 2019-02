Gli atti sulla Diciotti alla procura di Catania. Tensioni in maggioranza sull'autonomia regionale

La Procura di Catania aprirà un fascicolo sulla trasmissione, dalla presidenza del Senato, degli atti firmati dal premier Conte e dai ministri Di Maio e Toninelli, allegati alla memoria del responsabile del Viminale, sotto esame della Giunta per le immunità del Senato sul caso Diciotti. L’apertura del fascicolo è un atto dovuto, con la possibile iscrizione nel registro degli indagati, oltre Salvini, dei tre esponenti del governo. "Sono tranquillissimo", afferma Salvini. "Credo che l’autorizzazione a procedere contro di lui non vada concessa", sostiene il sottosegretario agli Esteri Di Stefano. Ancora scontri sul tema dell’Autonomia regionale. "Non creeremo regioni di serie A o di serie B", avverte M5S. "E' nel programma di governo", ribatte il ministro dell’Agricoltura Centinaio. "E' un percorso iniziato dal governo Gentiloni, io non l’avrei fatto", ammette Renzi.

ALBANIA: OPPOSIZIONE IN PIAZZA, ATTACCATA SEDE DEL GOVERNO

E TORNANO I GILET GIALLI: SCONTRI A PARIGI,EVACUATA INVALIDES

Alta tensione in Albania. L’opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha si è riunita davanti al palazzo di governo a Tirana per chiedere "un esecutivo transitorio che prepari al voto anticipato". I manifestanti hanno tentato di sfondare l'entrata principale dell’edificio, ma sono stati respinti dal lancio di lacrimogeni dalla Guardia repubblicana. Nuovo corteo giovedì, "La protesta andrà avanti finché non cade questo marcio sistema", ha promesso Basha. Dura condanna da Ue e Usa. A Parigi tornano intanto i gilet gialli. Scontri oggi alla spianata degli Invalides, dove il corteo è stato bloccato dalla polizia. Gruppi di black bloc hanno preso l’iniziativa lanciando oggetti contro la polizia, le forze dell’ordine hanno lanciato dei lacrimogeni.

ROGO NELLA BARACCOPOLI DI SAN FERDINANDO, MUORE MIGRANTE

TRAFFICO DI CLANDESTINI DA TORINO, ARRESTATE 11 PERSONE

Un incendio è divampato nella notte nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, provocando la morte di un migrante senegalese di 29 anni. Al via il piano messo a punto nelle ultime settimane, con il ricollocamento di 40 immigrati regolari in strutture d’accoglienza regionali. Intanto la polizia ha smantellato un vero e proprio 'tour operator' del clandestino, con decine di stranieri smistati in Europa dietro ingenti somme di denaro. L’ex Moi di Torino era la centrale operativa, 11 gli arrestati. "L'immigrazione irregolare è un business che va stroncato", afferma il ministro Salvini.

CADE L’ULTIMA ROCCAFORTE ISIS, MA SI CONTINUA A COMBATTERE

FORZE FILO AMERICANE: JIHADISTI USANO CIVILI COME SCUDI UMANI

Cade l’ultima roccaforte dell’Isis, nella Siria sud-orientale. «Sul fiume Eufrate l’ultimo tratto di zona dove una volta sventolava la bandiera nera è stato catturato». Lo afferma il vice presidente americano Mike Pence. Ma si continua a combattere. «I jihadisti usano i civili come scudi umani», denunciano le forze filo americane sul territorio.

PEDOFILIA: MCCARRICK COLPEVOLE, IL PAPA LO "SPRETA"

LA DIOCESI DI BROOKLYN PUBBLICA NOMI DI 100 PRETI

Il Congresso della Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato il decreto conclusivo del processo penale che dichiara colpevole Theodore Edgar McCarrick, Arcivescovo emerito di Washington, accusato di pedofilia. E il Papa "ha riconosciuto la natura definitiva, a norma di legge", della decisione di ridurre il prelato allo stato laicale, e non è soggetta a ricorso. Intanto la diocesi di Brooklyn ha reso pubblici i nomi di oltre cento preti accusati di molestie sessuali su minori.

SEQUESTRATA, PICCHIATA E STUPRATA: QUATTRO ARRESTI A GENOVA

ABUSA DELLA FIGLIA DISABILE, LE MOLESTIE ANCHE IN OSPEDALE

Sequestrata, picchiata e violentata da quattro persone la notte di San Valentino. E’ successo nel quartiere popolare del Cep di Genova. Incubo per una donna brasiliana, per non farla scappare è stata legata con lo scotch da pacchi. Arrestati un italiano di 50 anni e tre marocchini tra i 25 e 30 anni. E un 80enne di Varese è stato arrestato per aver abusato sessualmente per anni della figlia, oggi 40 enne, affetta da gravi disturbi psichici. Le molestie sarebbero avvenute anche durante il ricovero.

MORTO A ZURIGO L’ATTORE SVIZZERO BRUNO GANZ

AVEVA 77 ANNI. TRA I SUOI FILM "IL CIELO SOPRA BERLINO"

L'attore svizzero Bruno Ganz è morto a Zurigo a 77 anni. Con lui se ne va un grande attore di cinema e teatro, molto amato dal pubblico internazionale e riconosciuto dalla critica di settore. Indimenticabile la sua interpretazione del dittatore Adolf Hitler ne «La caduta», 2004. Sotto la regia di Wim Wenders si ricordano "L'amico americano" 1977 e "Il cielo sopra Berlino" 1987. Ha lavorato inoltre sui set di registi come Rohmer, Schloendorff e Herzog. Ganz va ricordato anche come interprete teatrale, con lavori fra l’altro di Goethe e Brecht.

TENSIONE INTER-ICARDI, SPALLETTI "E' STATA SCELTA DOLOROSA"

SASSO CONTRO AUTO WANDA NARA, A BORDO ANCHE 3 FIGLI

"Icardi? E’ stata una scelta dolorosa. Ma è una questione di correttezza verso l’Inter e il gruppo. Nello spogliatoio le cose ce le diciamo tutti in faccia", afferma Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Samp anticipando che "Icardi non sarà convocato". Intanto Wanda Nara è sotto choc: un sasso stamani ha colpito il finestrino della sua auto: in macchina con lei c'erano anche 3 figli. Attimi di paura per la moglie e agente dell’attaccante, ma nessuna conseguenza.