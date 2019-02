Tensioni per il voto M5S sul caso Diciotti. "Si rischia la crisi"

L’IRONIA DI GRILLO. POLEMICHE DALLA BASE DEL MOVIMENTO «Non è il solito voto sull'immunità. Di quei casi si occupa l'art.68 della Costituzione, e su quelli il M5S è sempre stato inamovibile: niente immunità. Questo è un caso diverso, mai in passato la magistratura ha chiesto al Parlamento di autorizzare un processo per un ministro che aveva agito durante le sue funzioni». Lo dice il blog delle stelle nel post in cui indice domani dalle 10 alle 19 la votazione con Rousseau su Diciotti. E trapelano timori sull'esito in caso di autorizzazione a procedere, con probabile crisi di governo. Dopo i dubbi dei militanti «il quesito è scritto male», anche Grillo ironizza: «Se voti Sì vuol dire No. Siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste!». Salvini dice di attendere tranquillo, mentre Berlusconi attacca M5s: «Ha paura e minaccia la crisi».

DECRETONE A PROVA SENATO. BOERI SCADUTO, INPS SENZA GUIDA

CGIL-CISL-UIL, ATTACCO ALLA LIBERTA' SINDACALE Finita l’era Boeri l’Inps rimane al momento senza guida. Il mandato del presidente dell’istituto è scaduto il 16 febbraio e il decretone, che ne riforma la governance ripristinando il Cda, esclude esplicitamente che in questa situazione si possa applicare una proroga. Attesa per la nomina di un commissario traghettatore. Da domani riprende l’esame del testo in commissione Lavoro del Senato. Intanto Cgil-Cisl-Uil sono sul piede di guerra sulla proposta di tagli alla pensione dei sindacalisti: «E' un attacco alla libertà sindacale».

TRUMP AGLI EUROPEI, RIPRENDETEVI VOSTRI 800 FOREIGN FIGHTER

POI CONFERMA RITIRO DALLA SIRIA: 'IL CALIFFATO E’ SCONFITTO' Trump conferma il ritiro delle truppe americane dalla Siria «dopo una vittoria al 100% sul Califfato» ma mette in guardia gli alleati europei: «Gran Bretagna, Francia, Germania e gli altri prendano gli 800 combattenti dell’Isis che abbiamo catturato in Siria e li processino, altrimenti saremo costretti a rilasciarli». Trump sottolinea che gli Usa «non vogliono vedere questi combattenti penetrare l’Europa: abbiamo fatto e speso molto, ora tocca ad altri fare il lavoro che sanno fare». Intanto ci sarebbero 1.000 civili bloccati dall’Isis a Baghuz.

GILET GIALLI: FILOSOFO AGGREDITO, "HO SENTITO ODIO ASSOLUTO"

APERTA INCHIESTA SU OFFESE ANTISEMITE. ANCHE OGGI IN PIAZZA «Non sono nè una vittima, nè un eroe», ha detto il filosofo Alain Finkielkraut a proposito degli antisemiti insulti ricevuti ieri in strada a Parigi da alcuni gilet gialli, anche se si è reso conto che molti di quelli che lo offendevano erano pronti a picchiarlo. «Ho sentito l’odio assoluto - ha detto l'intellettuale a Le Journal du Dimanche - e purtroppo non è la prima volta. Avrei avuto paura se non ci fosse stata la polizia, per fortuna erano là». Intanto la procura di Parigi ha aperto un’inchiesta sulle offese antisemite, anche se il diretto interessato ha escluso di voler sporgere denuncia. E continua anche oggi la protesta, per celebrare i tre mesi della rivolta.

GABRIELE MICALIZZI E’ IN VOLO VERSO L’ITALIA

IL REPORTER FERITO IN SIRIA SARA' A MILANO IN SERATA «Giungerà nelle prossime ore a Milano Gabriele Micalizzi, il reporter italiano colpito al volto dalle schegge di una granata esplosa in territorio siriano l’11 febbraio scorso. L’operazione di rimpatrio sanitario è stata coordinata dall’Unità di Crisi della Farnesina ed è resa possibile grazie a un volo dell’@ItalianAirForce». Lo si legge in un tweet della Farnesina.

LATTE: ANCORA PROTESTE PASTORI. SALVINI, DIALOGO APERTO

IL NO AI 72 CENT DIVAMPA SUI SOCIAL. 'E' UN PASSO INDIETRO' Non si fermano le proteste malgrado la tregua siglata ieri nelle prove di intesa tra industriali e pastori nella vertenza sul crollo del prezzo del latte ovino in Sardegna. In un nuovo blitz a una cisterna nell’Oristanese migliaia di litri sono finiti sull'asfalto. Sembra già naufragare la bozza di accordo sui 72 centesimi al litro: sulle chat e sui social si continua ad incitare alla protesta. «La pre-intesa è un passo indietro», ribadisce Floris, leader del Movimento Pastori Sardi. Ma il ministro dell’Interno garantisce che il dialogo è aperto.

CONTROLLI ANTIDROGA A FERRARA, RIVOLTA IN STRADA

AGGUATO AD ACERRA, UCCISO IN AUTO IL BOSS MARINIELLO Bidoni rovesciati in strada, bottiglie e vetri rotti: la rivolta di un gruppo di stranieri, quasi tutti nigeriani, ha richiesto l'intervento delle forze dell’ordine. I disordini sono avvenuti ieri sera a Ferrara dopo l’investimento di un pusher. «Sarò presto in città», dice il ministro dell’Interno Salvini. E in un agguato ad Acerra è stato ucciso mentre era a bordo della sua auto Vincenzo Mariniello, 46 anni, ritenuto il boss dell’omonimo gruppo criminale.E' il secondo omicidio in 12 ore nel Napoletano.

LAZIO KO A GENOVA. FIORENTINA TRAVOLGE SPAL, VAR DECISIVA

ATP FINALS: 10 GIORNI PER TROVARE I FONDI, TORINO SPERA Serie A: la Fiorentina ha travolto la Spal a Ferrara 4-1 ma con polemiche sull'uso della Var che ha ribaltato il risultato annullando un gol ai padroni di casa e concedendo un rigore agli ospiti. Il Genoa ha superato in extremis la Lazio 2-1, Empoli-Sassuolo 3-0, Udinese-Chievo 1-0. In campo Inter-Samp, Napoli-Torino in serata. Sulle Atp Finals di tennis Torino può continuare a sognare. Concessi 10 giorni per fornire le garanzie economiche per portare dal 2021 al 2025 l’evento sotto la Mole.