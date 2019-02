Senato, la Giunta dice no al processo per Salvini

La Giunta per le Immunità del Senato dice no alla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di poter processare il ministro dell’Interno Matteo Salvini con l’accusa di «sequestro di persona aggravato» per non aver fatto sbarcare per 5 giorni 177 migranti dalla nave Diciotti. I voti a favore della proposta del presidente della Giunta Maurizio Gasparri di dire no all’autorizzazione sono stati 16, 6 i contrari. Il senatore del M5S Mario Michele Giarrusso fa il gesto delle «manette» verso i senatori dem che lo contestano dopo avere detto, riferendosi a Renzi: 'Io non ho i miei genitori agli arresti domiciliarì. Salvini: 'Avrei accettato qualunque rispostà. La Cassazione si pronuncia sui permessi umanitari: dl Salvini non è retroattivo.

L’INDUSTRIA FRENA, FLOP ORDINI-FATTURATO, DA AUTO A FARMACI

A DICEMBRE SI SALVANO SOLO LE COMMESSE PER I MACCHINARI

Flop dell’industria italiana, che a dicembre perde punti sia a livello di fatturato che di ordinativi. In 'rossò tutti i comparti, con i tracolli più pesanti per i mezzi di trasporti e la farmaceutica. Si salvano solo le commesse per le macchine utensili. Il presidente di Confindustria Boccia: 'I dati impongono di reagirè. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 268 punti base. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,78%. Nel corso della seduta il differenziale ha superato i 270 punti base, dai 262 dell’avvio di giornata, dopo i dati Istat.

RENZI: 'NON GRIDO AI COMPLOTTI, ARRESTO CAPOLAVORO MEDIATICO'

'ABNORME PRIVARE I MIEI DELLA LIBERTA». GLI INDAGATI SONO 15

Fare i processi nelle aule dei tribunali e non sul web o nelle redazioni, dice l’ex premier Renzi all’indomani dell’arresto dei suoi genitori - ai domiciliari - nell’inchiesta per bancarotta fraudolenta e false fatture. L’ex leader dem non grida ai complotti, e assicura che chi vuole un suo fallo di reazione non lo avrà. 'Chi ha letto le carte e ha un minimo di conoscenza giuridica sa che privare persone della libertà personale per una cosa come questa è abnormè, aggiunge. Poi definisce l’arresto 'capolavoro mediaticò che ha 'oscuratò anche il voto online sul caso Diciotti. Nell’inchiesta della procura di Firenze sono 15 le persone indagate.

LATTE: PASTORI, SI' A 80 CENTESIMI SUBITO E 1 EURO A REGIME

APPROVATA PER ALZATA DI MANO LA BOZZA DI ACCORDO SUL PREZZO

E' stata approvata per alzata di mano la bozza di accordo sul prezzo del latte ovino presentata all’assemblea degli allevatori dal Movimento dei pastori sardi. I punti salienti prevedono da subito 80 centesimi al litro e una griglia con garanzie stringenti per arrivare a un euro a fine stagione. Centinaio, c'è ok dell’Europa al nostro piano. Si dimette intanto Salvatore Palitta, presidente del Consorzio di tutela del pecorino romano.

LA FRANCIA SCENDE IN PIAZZA CONTRO L’ANTISEMITISMO

PROFANATO CIMITERO EBRAICO, VISITA A SORPRESA DI MACRON

Nuovo atto antisemita in Francia a poche ore dalla manifestazione contro l’antisemitismo promossa dai partiti politici. Profanato il cimitero ebraico di Quatzenheim, in Alsazia, a una ventina di chilometri da Strasburgo. Imprevista visita del presidente francese Emmanuel Macron alle tombe profanate. 'L'antisemitismo è la negazione della Repubblica e della Francià, le sue parole. A Parigi e in altre città, mobilitazione dopo la recrudescenza di azioni antisemite. Ministro dell’immigrazione israeliano agli ebrei di Francia: 'Tornate a casà.

PEDOFILIA, MEA CULPA DEI RELIGIOSI: CAPO CHINO PER LA VERGOGNA

NON RICONOSCIUTI GLI ALLARMI, LE RISPOSTE FURONO INADEGUATE

'Abbassiamo il capo per la vergogna quando ci rendiamo conto che tali abusi si sono verificati nelle nostre Congregazioni e Ordini e nella nostra Chiesà. Lo si legge nella dichiarazione di religiosi e religiose in vista dell’incontro sulla pedofilia da giovedì in Vaticano, con leader delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Le superiore e superiori generali riconoscono che non c'è stata la risposta come avrebbe dovuto essere e non sono stati riconosciuti, o presi in seria considerazione, i segnali d’allarme. 'L'abuso di bambini è un male ovunque e in ogni tempo: questo punto non è negoziabilè, affermano.

I TENTACOLI DELLA CAMORRA SUL VENETO, BLITZ CON 50 ARRESTI

UN’ORDINANZA DI 1.100 PAGINE FIRMATA DAL GIP DI VENEZIA

I tentacoli della Camorra si erano allungati in Veneto da ben 20 anni, subentrando alla Mala del Brenta. Con 50 arresti, di cui 47 custodie in carcere e tre domiciliari, e undici provvedimenti interdittivi che hanno portato al sequestro di beni per 10 milioni di euro, è stata disarticolata la più grande organizzazione criminale mai registrata nella regione. Tutto documentato in un’ordinanza di 1.100 pagine firmata dal Gip di Venezia Marta Paccagnella.