Gli prescrivono aerosol: neonato muore dopo la visita

La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti a seguito della morte, il 2 febbraio, di un bimbo di 20 giorni che era stato visitato all’ospedale Maria Vittoria per forti attacchi di tosse e svenimenti. I medici l'avevano dimesso prescrivendogli l’aerosol. Ma il bimbo è svenuto, i genitori hanno chiamato il 118, ma il piccolo è morto poco dopo essere tornato in ospedale.

TRIA FRENA SULLA MANOVRA BIS: PREMATURO PARLARNE

LE MAIRE: LA RECESSIONE IN ITALIA E’ MINACCIA PER LA FRANCIA

Parlare di 'eventuale manovra correttiva risulta alquanto prematuro a poco più di due mesi dal confronto con le istituzioni europee che hanno valutato positivamente la manovra di bilancio a seguito del negoziatò. Così il ministro dell’Economia Giovanni Tria al question time alla Camera. Per Tria la 'riservà accantonata di due miliardi di euro è 'più che sufficientè. 'Certamente nel prossimo Def si aggiorneranno le previsioni economiche: l’aggiornamento porterà a una valutazione e alla verifica dei saldi che saranno oggetto del confronto con l'Unione europeà. La recessione economica in Italia rappresenta una minaccia per la Francia, afferma intanto il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire. E lo spread Btp chiude in netto rialzo a 276 punti base.

TIZIANO RENZI: LA VERITA' PRIMA O POI VERRA' FUORI

ANM: INAMMISSIBILE PARLARE DI GIUSTIZIA A OROLOGERIA

'Non auguro a nessuno di vivere mai ciò che la Lalla e io stiamo vivendo. Tuttavia ci prepariamo a una lunga vicenda giudiziaria consapevoli di un fatto: la verità prima o poi verrà fuorì. Lo dice in un post su facebook Tiziano Renzi. 'I giornali sono pieni solo delle ricostruzioni dell’accusa. Queste ricostruzioni sono FALSE', aggiunge. Intanto l’Associazione nazionale magistrati ritiene 'inammissibile parlare di giustizia ad orologeria: l’azione della magistratura non è mai rivolta a una contingenza politica o a favorire o danneggiare una parte politicà. Berlusconi, 'E' una vicenda dolorosa e noi siamo garantisti. Anche se non dimentico che quando venni estromesso dal Senato Renzi commentò con un Game over'.

NESSUN ACCORDO, SALVINI E DI MAIO VANNO DA SOLI ALLE EUROPEE

DICIOTTI, CHIESTA L’ARCHIVIAZIONE PER CONTE-TONINELLI-DI MAIO

Nessun accordo Lega-M5s alle Europee del 26 maggio. Liste e gruppi separati a Strasburgo. Salvini smentisce le indiscrezioni sulle volontà di confermare l’intesa di governo anche all’Europarlamento. 'Abbiamo già i nostri alleati a livello internazionalè, dice il leader leghista. E un post del M5s afferma che 'non esiste e non è mai stata presa in considerazione l’idea di entrare nel gruppo della Legà. Grillo chiede di 'influenzare Salvini sui nostri temi, ambiente, ecologia, mobilità: questioni che M5s ha tralasciatò. La Procura di Catania richiede l’archiviazione sul caso Diciotti per il presidente del Consiglio Conte, Di Maio e Toninelli.

007 DI KIM PRELEVANO A ROMA FIGLIA DI UN DISSIDENTE, SCOPPIA IL CASO

M5S CHIEDE A SALVINI DI RIFERIRE IN AULA SUL RIENTRO FORZATO

Diventa caso politico la vicenda - riferita dal dissidente ex numero due dell’ambasciata della Corea del Nord a Londra, rifugiatosi a Seul nel 2016 - del rimpatrio forzato dall’Italia da parte di Pyongyang della figlia di Jo Song-gil, ex ambasciatore reggente a Roma, «scomparso» in quello che è visto come un tentativo di diserzione. Il blitz sarebbe avvenuto prima del tentativo della ragazza di riunirsi ai genitori. Il M5s chiede a Salvini di riferire in Aula.

MEDIASET: FACEBOOK CONDANNATA PER VIOLAZIONE DEL COPYRIGHT

GLI ILLECITI COMMESSI OSPITANDO LINK NON AUTORIZZATI

Per la prima volta in Italia, «Facebook è stata condannata dal tribunale di Roma per violazione del diritto d’autore e per diffamazione, illeciti commessi ospitando link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma». Lo annuncia Mediaset, che avviò la causa contro la piattaforma di social networking, «un contenzioso dal valore economico modesto ma cruciale nei principi che intendeva tutelare e dai risvolti delicati per il precedente che crea».

"AMMAZZA AL NEGAR", SCRITTE RAZZISTE SULLA CASA DI UN RAGAZZO ADOTTATO

A MELEGNANO, NEL MILANESE. LA MADRE: E’ ANCHE COLPA DI SALVINI

'Quello che sta accadendo in tanti casi oggi in Italia è amplificato anche da politici come Salvinì. Lo ha detto Angela Bedoni, mamma di Bakary, commentando le nuove scritte razziste comparse nel suo cortile a Melegnano, nel milanese. «Ammazza al negar», ammazza il negro: questa la scritta minacciosa, seguita da una svastica, apparsa sul muro di casa di una coppia che ha adottato un ragazzo africano. L’episodio è stato scoperto lo scorso lunedì mattina ma è emerso oggi.