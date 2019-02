Conte esclude la manovra correttiva. E frena sull'autonomia

'Non riteniamo necessaria alcuna manovra correttiva, dobbiamo solo continuare nel razionale ed efficace utilizzo delle risorse già stanziatè. Lo dice il premier Giuseppe Conte in Senato. 'Peraltro abbiamo già adottato misure prudenziali che ci mettono al riparo da interventi correttivi. A garanzia degli obiettivi di finanza pubblica, la legge di bilancio contiene misure di monitoraggio dei conti e un meccanismo di accantonamento di risorse sino a 2 miliardì da utilizzare 'o meno a seconda dello stato del ciclo economicò. Per il premier 'i nostri fondamentali economici restano solidì. E sull'autonomia Conte precisa: 'Le risorse finanziarie allocate dallo Stato nelle altre Regioni rimarranno invariate, si terrà conto della solidarietà nazionalè.

IL PROGETTO DELLA TAV VA INTEGRALMENTE RIDISCUSSO

OK DELLA CAMERA ALLA MOZIONE DELLA MAGGIORANZA

L'Aula della Camera approva la mozione di M5S e Lega sulla Tav. Il testo impegna il governo a 'ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lionè. Il leghista Centinaio aveva chiesto di fare chiarezza sulla mozione: 'Chiederò se la Tav è stata congelata o nò. Mentre Salvini, in Sardegna, fa melina: 'La domanda sulla Tav è fuori temà. E Toninelli afferma: 'Massimo due settimane comunicheremo la soluzionè. Cartelli Pd in Aula, 'Salva Salvini boccia la Tav'. Juncker: 'Decidono Italia e Francia, vedremo alla fine chi la spuntera».

DON ALBANESI: IO ABUSATO IN SEMINARIO DA SACERDOTI

IL PAPA APRE IL SUMMIT SULLA PEDOFILIA: "MISURE CONCRETE"

Rivelazione choc di don Vinicio Albanesi, presidente della Comunità di Capodarco, su Tv 2000, l’emittente della Cei. Da ragazzo subì abusi in seminario da parte di altri sacerdoti. La rivelazione arriva in coincidenza con l’apertura in Vaticano del summit sulla protezione dei minori nella Chiesa, dove il Papa ha invocato contro la pedofilia misure concrete e 'non semplici e scontate condannè.

DICIOTTI, 41 MIGRANTI CHIEDONO UN RISARCIMENTO ALL’ITALIA

IL RICORSO ANCHE ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

41 migranti che erano a bordo della nave Diciotti hanno presentato ricorso al Tribunale civile di Roma attraverso uno studio legale per chiedere al governo un risarcimento per essere stati costretti a rimanere dieci giorni a bordo. I migranti, tutti eritrei, chiedono al premier Conte e al ministro Salvini un risarcimento tra i 42mila e i 71mila euro. Contestualmente è stato presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo. 'Risarcimento? Al massimo un Bacio Peruginà, la replica di Salvini.

MAESTRO UMILIA BAMBINO NERO DAVANTI AI COMPAGNI: E' BRUTTO

IN UNA SCUOLA NEL FOLIGNATE. BUSSETTI: SUBITO PROVVEDIMENTI

In una scuola elementare del folignate un maestro supplente avrebbe indicato ai compagni un alunno di colore dicendo 'guardate quanto è bruttò. Il bambino sarebbe poi stato fatto mettere davanti alla finestra, con le spalle alla classe. Il maestro si sarebbe giustificato: era un esperimento sociale. Bussetti, subito provvedimenti urgenti.



ARRIVA LA SENTENZA SU MAUGERI, FORMIGONI RISCHIA IL CARCERE

PG CASSAZIONE CONFERMA LA RICHIESTA DELLA MASSIMA PENA

E' da confermare la condanna a 7 anni e sei mesi per corruzione nei confronti dell’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni «tenuto conto del suo ruolo e con riferimento all’entità e alla mole della corruzione, che fanno ritenere difficile ipotizzare una vicenda di pari gravità». Così il pg della Cassazione sulla questione Maugeri. La difesa: 'nessuno è riuscito a dimostrare la riconducibilità di un singolo atto di ufficiò a barche e vacanze. In serata è prevista la sentenza.