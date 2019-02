Draghi bacchetta i sovranisti: con l'Ue più benefici

La perdita di sovranità a causa dell’integrazione «è per molti aspetti e specialmente nel caso dei paesi europei, solo apparente». Ne è convinto il presidente della Bce Mario Draghi secondo il quale «è necessaria una cooperazione talvolta politicamente difficile da conseguire o da spiegare». Draghi segnala tra l’altro che «il 75% dei cittadini è a favore dell’euro» anche se dal 2007 la considerazione che i cittadini europei hanno delle istituzioni dell’Unione è scesa. Un calo di fiducia che riguarda tutte le istituzioni pubbliche se si considera che «quella verso i governi e i parlamenti nazionali si attesta appena al 35%». Ma l’Ue deve «rispondere alla percezione che manchi di equità: tra paesi e classi sociali».

FORMIGONI IN CARCERE, I LEGALI CHIEDONO I DOMICILIARI

MA IL PG E’ PRONTO A DIRE NO. "E' SERENO", DICONO GLI OPERATORI

All’indomani della condanna a cinque anni e dieci mesi inflitta dalla Cassazione per la vicenda Maugeri, l’ex presidente della Lombardia Formigoni è entrato nel carcere di Bollate (Milano). La difesa ha depositato istanza per la detenzione domiciliare, ma la Procura generale è pronta a un parere negativo: ha più di 70 anni deve poter scontare la pena a casa. Ma le norme della 'spazzacorrottì, sono 'ostativè alle misure alternative. Formigoni è apparso «sereno» e «tranquillo» agli operatori del carcere con i quali ha sostenuto dei colloqui.

NIENTE SCUOLA A CAUSA DEI NO VAX, INTERVIENE LA REGIONE:

BIMBO IMMUNODEPRESSO DEVE POTER RIENTRARE O SANZIONI

Un bambino romano di otto anni, che dopo una leucemia ha sviluppato una immunodepressione, non può tornare a scuola perchè nella sua classe ci sono cinque alunni non vaccinati, di cui «due figli di mamme che si dichiarano no vax». Lui non può essere vaccinato perchè ha subito la chemio. I genitori hanno diffidato la scuola, nel quartiere san Giovanni. Anche perchè il 30% degli alunni di quell'istituto non sarebbe vaccinato. La Regione Lazio ha diffidato la scuola a garantire condizioni per consentire l’accesso del bambino in sicurezza.

CAOS VENEZUELA, MILITARI SPARANO E UCCIDONO DUE INDIGENI

ONU, L’11% DELLA POPOLAZIONE E’ EMIGRATA PER LA CRISI

Due indigeni Pemon sono stati uccisi dai militari venezuelani a Kumarakapay, a poca distanza dalla frontiera con il Brasile. Josè Miguel Montoya, generale della Guardia Nazionale, «che ha comandato il tragico attacco» è ancora «trattenuto» nella comunità indigena secondo quanto riferito dall’avvocatessa Tamara Suju. Sono 3,4 milioni, circa l’11% della popolazione, i venezuelani emigrati per la crisi, secondo l’Unhcr e l’Oim. Nel 2018 in media 5 mila venezuelani sono emigrati e se il flusso continua a fine 2019 gli emigrati sarebbero 5,3 milioni.

LA TAV E’ SOSPESA, MA LO SCONTRO NELLA MAGGIORANZA RESTA

DI MAIO: EVASORI DEVONO PAGARE, GIU' SOGLIE DI PUNIBILITA'

Resta lo scontro nella maggioranza sulla Tav. Salvini assicura che non c'è alcun blocco ma solo una revisione del progetto e ribadisce che farà tutto il possibile perchè la Tav si faccia. Dal canto suo Toninelli spiega che 'Non c'è una sola opera bloccata, c'è solo la Tav sospesa. Di Maio annuncia che «Le soglie di punibilità per gli evasori saranno nuovamente abbassate. L’evasione è un reato grave».

UNA VITA DA 7, SECONDO L’ISTAT SIAMO PIU' SODDISFATTI

PRIMI MESI 2018, 53% CONTENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Nei primi mesi 2018, la soddisfazione per le condizioni di vita riprende a crescere leggermente dopo la stasi nel 2017, riportandosi sui livelli 2016. Alla domanda su quanto ci si ritenga soddisfatti arriva un voto medio pari a 7 (era 6,9 l'anno precedente), secondo l’Istat. E dopo la stasi del 2017, riprende a crescere la quota (al 53%) di quanti riferiscono un miglioramento economico. Restano un baluardo famiglia e amici, mentre c'è cautela verso l’altro: nove su dieci sono contenti a casa, fuori il 77,7% è diffidente. Gian Carlo Blangiardo è da oggi il presidente dell’Istituto di statistica.

IL PADRE DEL BIMBO DI FOLIGNO: RAZZISMO, NON ESPERIMENTO

IL MAESTRO SI SCUSA: ERA PER L’INTEGRAZIONE, UN MALINTESO

«E' un episodio di razzismo e non si è trattato di un esperimento sociale. I miei figli stanno male": a dirlo il papà dell’alunno di colore che sarebbe stato «deriso» da un maestro supplente in una scuola elementare del Folignate. Non un esperimento sociale, ma «un’attività per l’integrazione per far prendere coscienza agli studenti del concetto di differenza razziale e di discriminazione» è la spiegazione del maestro della scuola del folignate finito nella bufera. Un «malinteso». I due fratellini oggi sono stati regolarmente in classe. Non è invece al lavoro il maestro, rimasto a casa. E’ annunciata la sua sospensione. ---.