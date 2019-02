Italia sferzata dal vento. Quattro morti nel Lazio

Centinaia di alberi crollati su automobili, abitazioni e strade per il forte vento che da ore sta sferzando l’Italia soprattutto al centro-sud con notevoli disagi alla circolazione, danni, tre vittime e alcuni feriti. Quattro persone sono morte nel Lazio. Scontro tra due navi nel porto di Ischia, altre due arenate sul litorale di Bari. Disagi nei collegamenti con le isole del centro sud. Il maltempo ha interessato anche l’Umbria e l'Abruzzo dove c'è stata anche una bufera di neve. Chiuso per il forte vento il parco archeologico del Colosseo. Disagi anche sulla circolazione ferroviaria con ritardi sulla Roma-Napoli.

SALVINI SPERA NEL BIS IN SARDEGNA, I TIMORI DEI CINQUESTELLE

DIECI PASTORI INDAGATI PER I BLOCCHI STRADALI PER IL LATTE

Vigilia elettorale con polemiche per la Sardegna. Il vicepremier Matteo Salvini si è detto convinto che queste elezioni «daranno un’ennesima batosta alla sinistra, che sta perdendo ovunque si presenti, e l’ennesima conferma che il buon governo della Lega è voluto e apprezzato in tutta Italia». Mentre Paolo Gentiloni su Twitter ha replicato: «Domani per il futuro della Sardegna la scelta è tra Massimo Zedda e Salvini. Un giovane e brillante amministratore sardo contro l’uomo mascherato». Oltre dieci pastori sono stati indagati dalla Procura di Nuoro per i blocchi stradali dei giorni scorsi durante le manifestazioni di protesta per il prezzo del latte in Sardegna.

ADDIO A MARELLA AGNELLI, LA MOGLIE DELL’AVVOCATO

AVEVA 92 ANNI, FUNERALI LUNEDI' IN FORMA PRIVATA

E' morta a Torino Marella Agnelli Caracciolo di Castagneto, moglie dell’Avvocato Giovanni Agnelli. Aveva 92 anni. Lo ha annunciato la famiglia aggiungendo che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata lunedì a Villar Pelosa. Nata a Firenze nel 1927, nel 1953 sposò Giovanni Agnelli dal quale ebbe due figli, Edoardo e Margherita, svolgendo attività di designer e fotografa che le permise di vincere molti premi e di essere designata membro dei board di importanti fondazioni artistiche e culturali. Nel 2000 è stata insignita del titolo di «Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana».

L’ITALIA DI MATTARELLA, PRESIDENTE SCEGLIE I SUOI 29 ALFIERI

I GIOVANI EROI PREMIATI COME "COSTRUTTORI DI COMUNITA'"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 29 Attestati d’onore di «Alfiere della Repubblica» a giovani che si sono distinti come costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali. Sono giovani, nati tra il 1999 e il 2008, che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti ragazzi meritevoli presenti nel nostro Paese.

GUAIDO' ANNUNCIA L’INIZIO DELL’INGRESSO DI AIUTI IN VENEZUELA

SCONTRI SUI PONTI AI CONFINI. MILITARI DISERTANO IN COLOMBIA

Un primo camion di aiuti umanitari proveniente dal Brasile è entrato in Venezuela attraverso la frontiera di Pacaraima. Juan Guaidó ha annunciato, dal versante colombiano del ponte Las Tienditas, che è iniziata l’operazione «pacifica, multilaterale e umanitaria» per fare entrare nel Paese gli aiuti umanitari inviati dalla comunità internazionale. Al ponte Simon Bolivar, un gruppo di venezuelani ha tolto le barriere gettandole nel fiume Tachira. Tre militari della Guardia Nazionale hanno disertato in Colombia. Trump attacca: le «vergognose violazioni dei diritti umani di Maduro e di quanti eseguono i suoi ordini non resteranno impunite».

TRUMP E’ OTTIMISTA, 'PRESTO L’ACCORDO SUI DAZI CON LA CINA'

TYCOON SCEGLIE KELLY CRAFT, SARA' NUOVA AMBASCIATRICE ALL’ONU

C'è «un’ottima possibilità di accordo». E’ la convinzione espressa dal presidente Trump a proposito un accordo commerciale con Pechino, dopo il suo incontro alla Casa Bianca con il vice premier cinese Liu He e per i «molti progressi» del gruppo dei negoziatori. L’ambasciatrice Usa in Canada, Kelly Craft, sarà la nuova ambasciatrice statunitense presso le Nazioni Unite al posto di Nikki Haley. Lo ha reso noto lo steso Trump.

SCI: CAPOLAVORO GOGGIA, SOFIA REGINA A CRANS MONTANA

LA CAMPIONESSA OLIMPICA TORNA A VINCERE DOPO L’INFORTUNIO

L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di coppa del mondo di sci di Crans Montana. E’ la sesta vittoria in coppa per la 26enne bergamasca, oro olimpico l’anno scorso e vice campionessa mondiale ad Aare pochi giorni fa. Al secondo posto si è piazzata la svizzera Haehlen mentre terza è arrivata l'austriaca Schmidhofer.