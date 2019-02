sardegna al voto nel caos latte. Scontro sulla violazione del silenzio elettorale

Nonostante i seggi aperti in Sardegna per le elezioni regionali il ministro e vicepremier Matteo Salvini invita al voto rompendo il silenzio elettorale scatenando la reazione delle opposizioni. Salvini, certo della vittoria, assicura: «Per il governo non cambia niente. Si va avanti per cinque anni». Nessuna tregua neppure da parte dei pastori sardi che protestano per il prezzo del latte. Nei pressi di Orune (Nuoro) anche un assalto armato ad un’autocisterna con sversamento sull'asfalto del latte. Le operazioni di voto si concludono alle 22, lo spoglio delle schede domattina alle 7

CONTE, IL MIO GOVERNO NON CADRA', REGGEREMO DOPO LE EUROPEE

ESCLUSA LA PATRIMONIALE. DI MAIO: LA MANOVRA BIS NON SERVE

«Il governo terrà: anche dopo le Europee». Lo assicura il premier Conte dopo le prospettive negative indicate da Fitch. E da Sharm el-Sheikh, dove partecipa al vertice Ue-Lega Araba assicura «La patrimoniale è assolutamente esclusa». Intanto il vicepremier Di Maio ripete che non sarà necessaria una manovra correttiva, aumento dell’Iva e Patrimoniale. Ma si dice d’accordo col presidente di Confindustria Boccia che ha chiesto «un intervento choc» per rilanciare l’economia.

PAPA: PIAGA DEGLI ABUSI DIFFUSA, MA PIU' "MOSTRUOSA" IN CHIESA

FRANCESCO, I PUNTI PER "SRADICARE INSIEME QUESTA BRUTALITA'"

«L'universalità di tale piaga, mentre conferma la sua gravità nelle nostre società, non diminuisce la sua mostruosità all'interno della Chiesa», lo ha detto il Papa a proposito degli abusi sessuali sui minori da parte di sacerdoti. E chiede che «tutte le attività e i luoghi della Chiesa siano sempre pienamente sicuri per i minori» e «si prendano tutte le misure possibili perché simili crimini non si ripetano». In questo senso è in arrivo un nuovo Motu Proprio del Papa «sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili» e «sradicare questa brutalità».

IL MALTEMPO NON MOLLA LA PRESA. TRENI IN TILT IN CALABRIA

EOLIE ISOLATE. DA IERI 3.500 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

Ancora disagi al centro-sud per l’ondata di maltempo e il forte vento ma la situazione è in miglioramento. La circolazione ferroviaria è in tilt fra Sicilia e Calabria in seguito ad un incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola. Isolate le Eolie. Vento a 100 Km/h a Palermo; burrasca e mareggiate a Siracusa. A Ischia una clochard è morta forse per il freddo. Nel Lazio, salvato un escursionista caduto a causa del vento ad Ascrea, nel Reatino.



TIM: VIVENDI TORNA IN PRESSING E APRE SU OPEN FIBER

IL COLOSSO FRANCESE RILANCIA LE SUE CRITICHE A ELLIOT

Vivendi apre alla rete unica Tim-Open Fiber. Dopo il tavolo avviato tra le due società, il progetto di fusione, sostenuto dal Governo ma che divideva i due principali azionisti di Tim, ottiene una prima ufficiale disponibilità dei francesi. Tra i due rivali proseguono però le schermaglie, con Vivendi che va in pressing in vista dell’assemblea del 29 marzo e torna a chiedere la revoca dei cinque consiglieri in quota Elliot. Hanno «portato Tim in una situazione precaria».

TRUMP ANNUNCIA MAXI PARATA IL 4 LUGLIO, OMAGGIO ALL’AMERICA

DE BLASIO, NON ESCLUDO DI CANDIDARMI A PRESIDENZIALI DEL 2020

Il presidente Donald Trump annuncia «Il più grande raduno della Storia» il prossimo 4 luglio, festa dell’Indipendenza, a Washington davanti al Lincoln Memorial. Si chiamerà «Omaggio all’America». Il sindaco di New York Bill de Blasio non esclude di candidarsi alla Casa Bianca. «Il partito democratico deve tornare alle sue radici progressiste», ha affermato. La Corea del Nord resta una minaccia nucleare: lo ha detto il segretario di Stato americano Mike Pompeo in una intervista alla Cnn alla vigilia del vertice di Hanoi Trump-Kim.

POMPEO ATTACCA MADURO, "UN TIRANNO PAZZO", FERMATI GLI AIUTI

DOMANI A BOGOTA' GUAIDO' INCONTRA VICEPRESIDENTE USA PENCE

Nuovo duro attacco del governo Usa al presidente venezuelano Maduro che ieri ha fatto distruggere i camion di aiuti umanitari giunti dalla Colombia. «Gli Stati Uniti condannano gli attacchi contro i civili dei teppisti di Maduro», ha dichiarato il segretario di Stato Mike Pompeo definendo il leader venezuelano «un tiranno pazzo». Il presidente Juan Guaidó , che domani incontrerà a Bogotà il vicepresidente Usa Mike Pence, definisce «un crimine contro l’umanità» la distruzione degli aiuti.

LA JUVE BATTE IL BOLOGNA 0-1 CON DYBALA CHE ENTRA E SEGNA

SCI: BRIGNONE SHOW, VINCE LA COMBINATA DI CRANS MONTANA

Juventus batte Bologna 0-1 in casa degli emiliani. I bianconeri salgono a 69 punti, momentaneamente a +16 dal Napoli che scende in campo alle 18.00 a Parma. Federica Brignone ha vinto la combinata di Crans Montana valida per la coppa del mondo di sci. E' la decima vittoria in carriera per la 28/enne valdostana. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani conquistano la medaglia di bronzo alle spalle della Norvegia di Emil Iversen e Johannes Klaebo a Seefeld.