Sardegna: vince il centrodestra. Tracollo e veleni per i 5 Stelle

IN SARDEGNA VINCE IL CENTRODESTRA, E’ CROLLO PER M5S

SOLINAS GOVERNATORE, A ZEDDA DEL CENTROSINISTRA OLTRE IL 30% Christian Solinas (centrodestra) si avvia a diventare il nuovo governatore della Sardegna. A spoglio non ancora ultimato è in vantaggio con il 47,57%. Poi Massimo Zedda (Centrosinistra) al 33,28%, e Francesco Desogus (M5s) con l’11,28%. Zedda, il risultato dà la vittoria al centrodestra. Per quanto riguarda le liste e le coalizioni, il centrodestra è avanti con il 52.05%, mentre il centrosinistra è al 30,23%. Salvini: 'Lega vince 6 a 0 sul Pd. Per il governo non cambia nullà.

TRIA E LA TAV, NESSUNO INVESTE DA NOI SE SI CAMBIANO I PATTI

IL MINISTRO: SONO FOLLIE LE IPOTESI DI AUMENTI DELL’IVA

'Non mi interessa l’analisi costi-benefici. Il problema non è la Tav, il problema è che nessuno verrà mai a investire in Italia se il Paese mostra che un governo che cambia non sta ai patti, cambia i contratti, cambia le leggi e le fa retroattivè. Il ministro Giovanni Tria è preoccupato per le sorti dell’economia nostrana e definisce 'tutte follie le ipotesi di aumenti dell’Ivà. Sull'altra ipotesi di una manovra bis, 'è una fissazione che non capisco, ora non è il momentò.

MONDO DI MEZZO, GIANNI ALEMANNO CONDANNATO A SEI ANNI

L’ACCUSA E’ DI CORRUZIONE E FINANZIAMENTO ILLECITO

L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato a sei anni con l’accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell’inchiesta Mondo di mezzo. La sentenza è stata emessa dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma. «Una sentenza sbagliata. Ricorreremo sicuramente in appello dopo aver letto le motivazioni. Io sono innocente l’ho detto sempre e lo ribadirò», dice Alemanno.

SETTE ANNI DI RECLUSIONE PER ANTONIO CASAMONICA

CONDANNATO PER L’AGGRESSIONE IN UN BAR A ROMA

Il tribunale di Roma ha condannato a 7 anni di reclusione Antonio Casamonica in relazione all’aggressione in un bar della Romanina, un quartiere periferico, avvenuto il primo aprile dell’anno scorso. Lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso i reati contestati dal pm Giovanni Musarò. La procura aveva chiesto una condanna a 7 anni e 4 mesi. Raggi, giustizia è fatta.

GB INSERISCE HEZBOLLAH IN LISTA GRUPPI TERRORISTICI

MINISTRO, NIENTE DISTINGUO TRA ALA POLITICA E MILITARE

Il governo britannico ha inserito l’ala politica di Hezbollah nella lista dei gruppi terroristici. In passato Londra, come gli altri Paesi Ue, aveva distinto tra il braccio militare dell’organizzazione sciita e quello politico, che ha 13 seggi parlamentari. «Hezbollah prosegue nei suoi tentativi di destabilizzare la fragile situazione in Medio Oriente e quindi abbiamo deciso di non fare più distinzione tra l’ala militare, già messa al bando, e il partito politico», ha detto il ministro degli Interni Sajid Javid.

TIM: ELLIOTT, CON LA VITTORIA DI VIVENDI GUBITOSI A RISCHIO

DA DOCUMENTO FRANCESI EMERGE VOLONTA' DI TORNARE A GENISH

Una vittoria di Vivendi in assemblea provocherebbe un nuovo terremoto al vertice di Tim, con la rimozione delle deleghe al ceo Luigi Gubitosi e il ritorno del suo predecessore Amos Genish. E’ quanto riferiscono ambienti vicini a Elliott, secondo cui dal documento pubblicato ieri da Vivendi emerge «con grande chiarezza» l’intenzione di rimpiazzare Gubitosi con Genish, riportando in auge il piano DigiTIM.

TRIPLICATE LE FUGHE DEI CERVELLI IN MENO DI DIECI ANNI

ISTAT, DALL’INIZIO DELLA CRISI PERSE 1,8 MILIONI DI ORE

'La mancanza di opportunità lavorative adeguate può comportare la decisione di migrare all’estero, fenomeno in crescita negli ultimi anni: da 40 mila del 2008 a quasi 115 mila persone nel 2017'. Quindi in meno di dieci anni le fughe sono quasi triplicate. E’ quanto si legge nel rapporto 'Il mercato del lavoro 2018', frutto della collaborazione tra ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal. Nella media del 2018 il numero di occupati supera il livello del 2008 di circa 125 mila unità. Si sono così recuperati i livelli pre-crisi, ma rispetto a dieci anni fa mancano all’appello poco meno di 1,8 milioni di ore lavorate.