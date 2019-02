Di Maio resiste al flop in Sardegna: "Il capo dei 5 Stelle sono io"

DI MAIO RESISTE AL FLOP IN SARDEGNA, 'IL CAPO RESTO IO'

VERTICE DEI LEADER DA CONTE. NEL M5S ANCHE IL CASO SARTI Di Maio contrattacca dopo il flop del M5s in Sardegna. Il ruolo del capo politico si ridiscute tra 4 annì, dice, mentre nei Cinque Stelle è in arrivo il doppio mandato per i consiglieri comunali. A Palazzo Chigi, primo vertice di governo dopo le Regionali sarde. Sul tavolo i dossier più caldi per la maggioranza, dalla tav alla legittima difesa, dall’autonomia alle nomine. Tra i pentestellati, intanto, scoppia il caso Giulia Sarti. La deputata si dimette da presidente della commissione Giustizia e si autosospende dal MoVimento, dopo che la procura di Rimini ha archiviato la sua denuncia contro l’ex fidanzato per appropriazione indebita nella vicenda dei mancati rimborsi al M5S.

MANOVRA E CONTI, IN ARRIVO GIUDIZIO NEGATIVO UE SULL'ITALIA

"LE MISURE DEL GOVERNO NON IN GRADO DI SOSTENERE LA CRESCITA"

Investimenti fermi, una 'quota centò che non farà crescere l'occupazione, un aumento dei consumi dovuto al reddito di cittadinanza limitato allo 0,15%: sono le principali obiezioni della Commissione Ue nel rapporto sull'Italia che sarà reso noto domani. Dal documento, secondo le anticipazioni, emerge un giudizio negativo sulla situazione economica perchè, secondo Bruxelles, gli interventi messi in campo dal governo italiano non sosterranno la crescita ma potrebbero invece far aumentare il debito.

ACCUSATO DI ABUSI SULLA NIPOTINA, PADRE DELLA BIMBA LO UCCIDE

OMICIDIO IERI A ROZZANO, KILLER E COMPLICE SI SONO COSTITUITI

E' l’accusa di abusi sulla nipotina il movente dell’omicidio di Antonio Crisanti, l’uomo di 63 anni, ucciso ieri in strada a Rozzano, in provincia di Milano. Crisanti era indagato dalla Procura di Milano. L’uomo che gli avrebbe sparato e che si è costituito ai carabinieri assieme a un complice, era il padre della piccola ed ex marito della figlia della vittima, madre della bambina, che di recente era stata sentita dai pm.

IL CARDINALE PELL CONDANNATO PER PEDOFILIA, RISCHIA 50 ANNI

LA SANTA SEDE: E' UN CASO DOLOROSO, RISPETTO PER I GIUDICI

Il cardinale George Pell, ex ministro dell’Economia vaticano e consigliere economico del Papa, è stato giudicato colpevole in Australia di abusi su ragazzi di 13 anni. Rischia 50 anni di carcere, domani l’udienza per la condanna. 'Una notizia dolorosa, che ha scioccato moltissime persone. Attendiamo l'esito del processo d’appello, ricordando che Pell ha ribadito la sua innocenzà, ha detto il direttore della Santa stampa vaticana, comunicando che il Papa ha confermato le misure cautelari già disposte nei confronti del cardinale.

TUTTO PRONTO AD HANOI PER IL SECONDO VERTICE TRUMP-KIM

SUCCESSO LEGATO AL COMPROMESSO SULLA DENUCLEARIZZAZIONE

Tutto pronto ad Hanoi per il secondo vertice Trump-Kim dopo quello di Singapore, un anno fa. Il successo del summit che punta alla denuclearizzazione appeso al filo di una difficilissima mediazione americana. Blindata la capitale vietnamita tra bodyguard-runner, il cerimoniale e i gadget collegati all’incontro.

I DRIVER DI AMAZON FERMANO LE CONSEGNE IN LOMBARDIA

L’AZIENDA: IMPATTO MODESTO. SOSTEGNO DAI SINDACATI

I 700 addetti alle consegne in appalto per Amazon in Lombardia hanno incrociato le braccia per protestare contro i carichi e le condizioni di lavoro. 'Impatto modestò, dice l’azienda. Mentre i sindacati sostengono lo sciopero e la protesta dei lavoratori sotto la sede di piazza 25 Aprile a Milano. L’Azienda precisa di aver chiesto ai fornitori il rispetto del Codice di Condotta di Amazon e di 'garantire che gli autisti ricevano compensi adeguati, siano trattati con rispetto, si attengano a tutte le normative vigenti e guidino in modo sicurò.

DA DECATHLON VELO ISLAMICO PER RUNNER, BUFERA IN FRANCIA

MA L’AZIENDA VA AVANTI: "LO SPORT SIA ACCESSIBILE A TUTTE"

Bufera in Francia contro Decathlon, che ha deciso di commercializzare uno speciale 'velo da footing' per le sportive di religione musulmana. Una scelta che fa scandalo nella 'Patria della Laicita». Politici di diverso colore, dai centristi di Macron alla destra di Marine Le Pen, che pensano al addirittura boicottaggio. Ma il marchio francese va dritto per la sua strada. Per i responsabili del gruppo, lo 'hijab da corsà lascia il volto scoperto e non viola nessuna regola. Anzi, 'rende lo sport accessibile a tutte le donnè.

NON TEMONO CALDO, GELO E URTI, ECCO I TELEFONINI "DIE HARD"

A BARCELLONA GLI INDISTRUTTIBILI, DA CATERPILLAR A ENERGIZER

Resistenza ad acqua e polvere è una caratteristica sempre più comune sugli smartphone, soprattutto i più blasonati. Ma esiste una categoria di telefoni che va oltre e sembra non temere quasi nulla: non il caldo, non il gelo, non un urto o una brutta caduta. Sono dispositivi che si rivolgono a chi pratica sport estremi o fa lavori impegnativi. Sono stati presentati al Mobile World Congress di Barcellona, da Caterpillar a Energizer, passando per la francese Crosscall.