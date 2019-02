Allarme dell'Ue: "I conti dell'Italia peggiorano"

«La manovra include misure che rovesciano elementi di importanti riforme fatte in precedenza, in particolare sulle pensioni, e non include misure efficaci per aumentare il potenziale di crescita": così la Commissione Ue nel Country Report sull'Italia secondo cui il Paese ha squilibri economici «eccessivi». Il vicepresidente Dombrovskis ha chiarito che «il debito non scende a causa dei piani economici deboli del Governo, lo slancio delle riforme si è fermato». La situazione italiana «è preoccupante». Sul reddito di cittadinanza si valuta «la sostenibilità dei conti». Tria: «Non si è discussa la Manovra negli ultimi Ecofin. Nessuno può entrare nelle scelte dei Paesi». L’Osservatorio Ance rileva intanto una frenata negli investimenti in costruzioni.

COHEN ATTACCA TRUMP: TRUFFATORE, MENTI AGLI AMERICANI

AD HANOI STRETTA TYCOON-KIM: "SARA' UN GRANDE SUCCESSO"

L'ex legale di Trump, Michael Cohen, sentito al Congresso, dice: «Razzista, truffatore e imbroglione, il presidente ha mentito agli americani». Il tycoon intanto, incontro ad Hanoi il leader nordcoreano Kim Jong-un e gli stringe la mano. Il secondo summit tra i due leader «sarà un successo": è la previsione di Trump che ha ripetuto: la Corea del Nord «ha un potenziale enorme se lascia il nucleare». Il summit, che si terrà stasera, è stata una «decisione coraggiosa di Trump», ha detto il leader nordcoreano. Trump risponde con un «vedremo" alla domanda se ci sarà la «dichiarazione di fine guerra» di Corea del 1950-53.

SALVINI: LEGITTIMA DIFESA SI FARA'. E’ SCONTRO CON LE TOGHE

PER ANM LA LEGGE NON SERVE. IL VICEPREMIER: DICHIARAZIONI GRAVI

L'Aula della Camera esaminerà la pdl sulla legittima difesa il prossimo 5 marzo. Lo ha deciso la conferenza dei Capigruppo di Montecitorio. L’esame del testo era inizialmente previsto per la settimana in corso ma ieri un voto dell’Aula lo ha fatto slittare. Per il Presidente dell’Anm Minisci la riforma «presenta gravi profili di incostituzionalità». Ma il vicepremier Salvini replica: «Le dichiarazioni dell’ Associazione Nazionale magistrati sono di una gravità assoluta, non spetta a un magistrato dire quale legge bisogna fare e non fare. La legittima difesa sarà legge entro marzo».

DI MAIO E CASALINO SCARICANO SARTI, ESPULSIONE DOVEROSA

MIGRANTI, NO AL GLOBAL COMPACT, 3 DEPUTATI DISSIDENTI NEL M5S

Di Maio e Casalino scaricano Giulia Sarti, presidente della commissione Giustizia della Camera dimessasi per una vicenda legata ai rimborsi. Il vicepremier definisce «doverosa" l'espulsione dal M5S. A proposito delle differenze di opinione su alcuni temi con la Lega, Di Maio ribadisce: «Il mio ruolo dura altri 4 anni. Il peso è due terzi del M5S e un terzo della Lega». «Confermo la fiducia in Tria. Siamo una squadra», aggiunge.. Intanto il ministro dell’Economia rivela: «La Germania ha ricattato Saccomanni sul bail in» e afferma che «occorre cambiare il codice degli appalti: imbavaglia ogni decisione». Domani in Cdm delega per riformare il codice degli appalti. Sui migranti, ok a mozione Fdi su no Global compact. Dissenso nel M5S, 3 deputati votano no a stop al Global compact.

CUCCHI: PM, PARTITA TRUCCATA SULLE SPALLE DELLA FAMIGLIA

L’EX MINISTRO DELL’INTERNO ALFANO INDOTTO A DIRE IL FALSO

In questa vicenda si è giocata una partita truccata, con carte segnate. Una partita giocata sulle spalle di una famiglia: qui c'è in gioco la credibilità di un intero sistema». Lo denuncia il pm Giovanni Musarò, al processo bis sulla morte di Stefano Cucchi che vede imputati cinque carabinieri. Il pm, oltre a ripercorrere il depistaggio delle indagini, rileva che stando agli atti l’allora ministro Alfano, alla Camera, «per paradosso, si limitò a riferire il falso su atti falsi».

VENTI DI GUERRA IN KASHMIR, IL PAKISTAN ABBATTE JET INDIANI

CHIUSI GLI SPAZI AEREI, STOP A RICERCHE ALPINISTA NARDI

Cresce la tensione tra India e Pakistan dopo l’uccisione di 6 civili e il ferimento di molti altri pakistani da parte dalle milizie indiane. L’aeronautica pachistana ha abbattuto due jet indiani che avrebbero superato il confine nella contesa regione del Kashmir e catturato i due piloti. Uno è ricoverato in ospedale, l’altro in custodia. Chiusi gli spazi aerei sia del Pakistan che dell’India a nord di Delhi. Fermato l’elicottero per le ricerche degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard.

CARIGE, AUMENTO DI CAPITALE PER 630 MILIONI

PIANO PREVEDE 1050 ESUBERI E CHIUSURA 100 SPORTELLI

Il nuovo piano industriale di Carige tra il 2019 e il 2023 prevede un aumento di capitale di 630 milioni. Nel piano 1.050 esuberi e la chiusura di 100 sportelli tradizionali. «Siamo in grado di stare in piedi», dice il commissario Pietro Modiano. «Ridurremo il personale senza fare licenziamenti, ma sfruttando le novità del Governo in termini di quota 100», assicura il commissario Fabio Innocenzi.