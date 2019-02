Salvini ci riprova: "Apriamo le case chiuse". M5S lo stoppa

'Ero e continuo ad essere favorevole alla riapertura delle case chiuse. Non c'è nel contratto di governo, perchè i 5Stelle non la pensano così, ma io continuo a ritenere che togliere alle mafie, alle strade e al degrado questo business, anche dal punto di vista sanitario, sia la strada giusta e che il modello austriaco sia quello più efficientè. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine della cerimonia di consegna di Costa Venezia a Monfalcone, rispondendo a una domanda dei giornalisti.

TENSIONE M5S-LEGA SU TAV E AUTONOMIA, CONTE PRENDE TEMPO

PONTI: IL PREMIER HA CHIESTO UN SUPPLEMENTO DI ANALISI

Tensione M5s-Lega sulla Tav e l’Autonomia di Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Salvini chiedere di decidere 'in frettà, mentre il premier Conte prende tempo, mentre il professor Ponti fa sapere che il premier gli ha chiesto 'un supplemento di analisì. 'Sulla Tav, sto studiando il dossier. Poi discuteremo tutti insiemè, risponde Conte a Toninelli, che aveva annunciato una decisione 'la prossima settimanà. Quanto all’autonomia, 'importante è far benè, dice sull'ipotesi che sia approvata prima delle europee. Nel Cdm di stasera, intanto, il ddl che prevede la revisione in due anni del codice degli appalti.

FALLISCE IL VERTICE DI HANOI, NESSUN ACCORDO USA-NORD COREA

IL TYCOON: KIM CHIEDEVA DI TOGLIERE LE SANZIONI, MA HO DETTO NO

Si è concluso con un nulla di fatto il secondo summit fra Trump e Kim sulla Corea del Nord ad Hanoi. Dopo i colloqui fra i due leader sono saltati il pranzo e la firma di una dichiarazione congiunta. 'Abbiamo avuto un tempo molto produttivo, c'erano diverse opzioni, ma abbiamo deciso che non era una buona cosa firmare una dichiarazione congiuntà, ha detto Trump, che non ha accolto la richiesta di Kim di rimuovere le sanzioni perchè 'non c'eranò impegni sufficienti a giustificare un’azione del genere. Trump ha anche risposto alle accuse del suo ex avvocato Cohen: 'Nessuna collusione con i russì.

ISRAELE, NETANYAHU SARA' INCRIMINATO PER CORRUZIONE

LA DECISIONE PROCURATORE A 40 GIORNI DALLE ELEZIONI

Il premier israeliano Netanyahu sarà incriminato per sospetta corruzione e frode. Lo ha annunciato l’Avvocato Generale dello Stato a 40 giorni dalle elezioni. Il capo del governo potrà difendersi in un’audizione prima della decisione definitiva, mentre stasera darà la sua riposta pubblica in un discorso in tv. Guai per il premier di Israele anche all’Onu, dove una commissione accusa lo Stato ebraico di crimini contro l’umanità a Gaza,durante le manifestazioni in cui lo scorso morirono 189 persone e altre 6mila sarebbero state colpite da proiettili sparati da cecchini israeliani per respingere i manifestanti.

I CANDIDATI ALLE PRIMARIE DEL PD: "UN MILIONE AI GAZEBO"

L’ATTESA NEL CONFRONTO IN TV GIACHETTI-MARTINA-ZINGARETTI

Almeno un milione di persone ai gazebo per le primarie del Pd. Puntano a grandi numeri per il voto di domenica i tre candidati alla guida dei Dem - Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti - nel confronto in tv su Sky Tg24. Alleanze, lavoro, giustizia tra i principali temi. 'Il Pd è l’unica opposizione che ha una certa forza. Penso sia doveroso rafforzarla votando alle primarie. Se lo fanno in tanti, chi vincerà avrà più forza per fare anche scelte dure, cambiare le persone e rinnovare il partito. Andare a votare significa affrettare il cambiamento dell’Italià, dice Romano Prodi intervistato dalle radio della Cei.

DA DOMANI AL VIA L’ECOTASSA E BONUS PER LE AUTO

FEDERMECCANICA: LA NORMA PENALIZZA L’INDUSTRIA

Entra in vigore domani l’ecotassa e il bonus per le auto elettriche e ibride introdotto con la legge di Bilancio. Ma case costruttrici e dealer non conoscono ancora le modalità operative per attuare la misura. A lanciare l’allarme una nota di Anfia, Federauto e Unrae, le associazioni rappresentanti la filiera industriale e commerciale del settore automobilistico in Italia, che esprimono 'forti preoccupazioni sulle ripercussioni che tali incertezze stanno già determinando sul mercato e sull'operatività delle impresè. La norma 'penalizza l’industria italianà, dice il presidente di Federmeccanica Dal Poz.



LA SORELLA DI SORDI NON FU CIRCUITA PER L’EREDITA', 9 ASSOLTI

SENTENZA DI PRIMO GRADO SUL PATRIMONIO MILIONARIO DELL’ATTORE

Non ci fu nessun raggiro di Aurelia Sordi. Quell'esercito di persone che gravitava intorno alla villa di famiglia, a due passi dal Circo Massimo, non tentò di mettere le mani sul patrimonio del fratello, il grande Albertone. Finisce con nove assoluzioni il processo di primo grado nato dall’inchiesta su un presunto tentativo di circonvenzione della donna, morta a 97 anni, nell’ottobre del 2014.