Versailles, il sì alla Tav degli industriali

La Confindustria italiana e il Medef francese sono 'determinatì a sostenere il 'completamentò della rete Ten-T: in particolare, 'la linea ad alta velocità Torino-Lione, anello ancora mancante del corridoio Mediterraneò. E’ quanto si legge nel documento finale degli industriali francesi e italiani al termine del forum economico a Versailles, dove è stata anche siglata la pace per Stx-Fincantieri. 'Credo che il governo stia andando verso quella direzionè, ha detto il ministro Tria, che parla di una 'evoluzione positivà dei contrasti nel governo sulla Tav. Palazzo Chigi ha smentito in mattinata sia il sì di Conte a una mini-Tav sia che Conte abbia chiesto il supplemento di analisi sull'opera, mentre Toninelli ha detto che anche il nuovo studio è negativo per 2,5 miliardi.

L’ISTAT TAGLIA LA STIMA CRESCITA 2018, IL DEBITO AI MASSIMI

+0,9%, SOTTO LE PREVISIONI DEL GOVERNO, NEL 2017 E’ STATA 1,6%

L'economia italiana è cresciuta dello 0,9% nel 2018 in netto rallentamento rispetto al +1,6% del 2017. L’Istat ha rivisto così, al ribasso, la sua prima stima. Il nuovo dato è inferiore alle previsioni del governo di fine dicembre (+1%). Frenata per i consumi, rallentano gli investimenti. Il debito pubblico è salito al 132,1%, in percentuale è al livello più alto raggiunto. Al 2,1% il rapporto deficit-pil, rispetto al 2,4% del 2017 (1,9% era la previsione del governo).

LA FUGA DI OLTRE 20MILA MEDICI PER PENSIONI E QUOTA 100

INTESA CON L’INPS SUL REDDITO, I CAF ACCOGLIERANNO LE DOMANDE

Un’emorragia di circa 23mila medici in 3 anni: in tanti potrebbero lasciare il Servizio sanitario (Ssn) tra il 2019 e il 2021 per effetto sia del raggiungimento dei limiti per la pensione sia della quota 100. E’ la stima del sindacato medici dirigenti Anaao-Assomed. L’Inps e la Consulta dei Caf hanno raggiunto un’intesa 'sul rinnovo della convenzione Isee e sulla nuova convenzione del Reddito di cittadinanza. Il verbale verrà sottoposto all’approvazione dell’assemblea della Consulta dei Caf lunedì. Fisco, 22mila domande per 'saldo e stralciò delle cartelle.

BANKITALIA, BAIL IN AFFRETTATO E ORA INAPPLICABILE

NOI AVVISAMMO, ADESSO BISOGNA MIGLIORARE LE REGOLE

«L'entrata in vigore, nel 2016, del bail-in è stata affrettata, in quanto ha preceduto di molto un suo essenziale presupposto": la costituzione da parte delle banche», «di passività idonee» a subire «riduzione o conversione in nuovo capitale» in caso di crisi (MREL), detenute da investitori professionali. Lo afferma il responsabile della vigilanza di Banca d’Italia Carmelo Barbagallo. «In assenza di questa condizione, il bail-in è pressochè inapplicabilè. Per questo Bankitalia auspica una riforma migliorativa, alla luce dell’esperienza di questi anni, delle regole di gestione delle crisi bancarie.

PD ALLA PROVA DELLE PRIMARIE, STAVOLTA E’ LITE TRA CANDIDATI

EUROPEE, SECONDO LE PROIEZIONI DI STRASBURGO LEGA E’ PRIMA

Tutto pronto per le primarie Pd, con l’obiettivo condiviso di un milione di votanti. Per il resto, tra Giachetti Martina e Zingaretti è lite sul rapporto con M5s e sul posizionamento deciso a sinistra. Martina ringrazia Renzi. Il padre Tiziano, ancora ai domiciliari,scrive su Fb: 'non confesso ciò che non ho fattò. La Lega, intanto, secondo la nuova proiezione del Pe sulle prossime europee, fatta con sondaggi nei paesi, si conferma primo partito italiano con più eletti alla futura Eurocamera e con 28 seggi (6 nelle scorse europee e 27 in base al precedente sondaggio), è secondo partito dopo la Csu/Cdu.

TORNA IL FANTASMA DI OSAMA, TAGLIA USA SUL FIGLIO HAMZA

LA CAMERA USA VUOLE INTERROGARE IVANKA E DONALD JR TRUMP

Un milione di dollari: è la taglia che gli Usa offrono per catturare il figlio preferito di Osama Bin Laden, Hamza, leader emergente dell’organizzazione un tempo guidata dal padre ed ora pronta a tornare protagonista. La commissione di vigilanza della Camera degli Stati Uniti intende sentire come testimoni due figli del presidente Donald Trump, Ivanka e Donald Jr, nonchè il direttore finanziario della Trump Organization Allen Weisselberg. Lo ha reso noto il presidente della commissione Elijah Cummings dopo l’audizione dell’ex avvocato del tycoon, Michael Cohen. Basta caccia alle streghe, ha detto il tycoon.

ADESCAVA RAGAZZINE FINGENDOSI GINECOLOGO, ARRESTATO PER ABUSI

OPERAVA IN BRIANZA, GIOVANI AGGANCIATE IN CHAT SUI SOCIAL

Arrestato dalla Polizia di Stato un 50enne residente in Brianza che secondo le accuse si presentava come ginecologo e avrebbe avvicinato almeno tre ragazzine minorenni per poi abusarne sessualmente, dopo aver carpito la loro fiducia chattando sui social. L’inchiesta è nata da una denuncia dei genitori di una vittima. L’arrestato aveva vari profili social.