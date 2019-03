Milano, 200 mila contro il razzismo

Marcia antirazzista a Milano. Nel corteo 200mila persone, secondo la stima degli organizzatori, dall’Anpi ai sindacati, dall’Arci ad Emergency. "People - Prima le persone", il titolo dell’iniziativa partita da un appello sottoscritto online da 40mila persone e 1.200 le associazioni. Trenta i gonfaloni che hanno sfilato, 7 carri delle associazioni promotrici che hanno aperto il corteo. "E' una svolta, un momento spartiacque per il Paese. Da Milano parte un’idea diversa dell’Italia", dice il sindaco Sala.

IL PD AL VOTO, PRIMARIE PER DECIDERE IL NUOVO LEADER

ZINGARETTI, MARTINA E GIACHETTI DIVISI DALLE ALLEANZE

Il Pd punta ad almeno un milione di persone al voto ai gazebo nelle primarie per scegliere il nuovo leader, dopo la stagione di Renzi e la reggenza di Martina. Zingaretti, Giachetti e lo stesso Martina sono in corsa, divisi sulle alleanze a sinistra e sul rapporto col M5s. Eletto direttamente solo chi supera il 50% dei voti, altrimenti lo Statuto prevede l’elezione da parte dell’Assemblea nazionale. "Domani vado a votare perché credo sia importante per la sinistra", dice l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. "Chiunque vinca non dovrà temere alcuna guerriglia, come quella che io ho subito", afferma Renzi.



CATTURATO IL SUPERLATITANTE DI SCAMPIA MARCO DI LAURO

39 ANNI, ERA RICERCATO DAL 2004, FIGLIO DEL BOSS PAOLO

Catturato il superlatitante di camorra Marco Di Lauro in una operazione di Polizia e Carabinieri. 39 anni, figlio del boss Paolo, detto "Ciruzzo o' milionario", fondatore della famiglia camorristica napoletana di Secondigliano, Di Lauro era nella lista dei 30 latitanti più pericolosi. Il clan Di lauro è stato protagonista dal 2003 al 2005 di una delle più sanguinarie faide di camorra per il controllo del traffico di droga nella zona di Scampia e di Secondigliano. Esulta il ministro Salvini: "Nessuna tregua ai criminali".

LA TAV SPACCA IL GOVERNO, TENSIONE SU FINCANTIERI

ACCORDO SU ITALGAS E SNAM. MODIFICHE AL DECRETONE

La Tav spacca il governo. M5S e Lega restano decisi su fronti opposti. "Il governo può cadere sulla Tav? Non sta a me dirlo, ma non credo. Penso comunque che la base del M5s abbia sempre espresso la propria opinione in modo univoco su questo tema", risponde Davide Casaleggio. Tensione anche su Fincantieri dove, in cambio della conferma dei vertici, M5S chiede spazio in Cda. intesa invece sulle nomine a Snam e Italgas, dove cambiano i presidenti (in arrivo rispettivamente Dell’Acqua e Dal Fabbro) e restano gli Ad Alverà e Gallo. In arrivo modifiche al decretone in Parlamento: nuove norme per i rider, i collaboratori e i lavoratori che rilevano le loro aziende in crisi.

"L'HA UCCISA IN PREDA A UNA TEMPESTA EMOTIVA", PENA DIMEZZATA

SENTENZA D’APPELLO SULL'OMICIDIO PER GELOSIA, DA 30 A 16 ANNI

Una "tempesta emotiva" determinata dalla gelosia può attenuare la responsabilità di chi uccide. E’ il ragionamento alla base della sentenza d’appello che ha quasi dimezzato la pena inflitta a un 57enne omicida reo confesso di una donna con cui aveva una relazione da un mese e che strangolò a mani nude il 5 ottobre del 2016 a Riccione. In primo grado era stato condannato a 30 anni. La Corte di assise di appello di Bologna, pur riconoscendo l'aggravante, hanno ridotto la pena a 16 anni, concedendo le attenuanti generiche.

LA PROTESTA DEI GILET GIALLI IN CALO, 9 FERMI A PARIGI

TAFFERUGLI A NANTES, MANIFESTAZIONI A BORDEAUX E LILLE

Sono stati meno della metà di sabato scorso i Gilet gialli in piazza in Francia alla sedicesima settimana dall’inizio della protesta. Secondo i dati del ministero dell’Interno, sono stati 5.600 i manifestanti in tutta la Francia contro gli 11.600 della settimana scorsa. A Parigi, dove 9 persone sono state arrestate, erano 1.320 contro i 4mila di 7 giorni fa. Tafferugli a Nantes, manifestazioni anche a Bordeaux e Lille.

PROFANATA LA STELE DELLA SINAGOGA DI STRASBURGO

RICORDA L’INCENDIO APPICCATO NEL 1940 DAI NAZISTI

La stele commemorativa dell’antica sinagoga nel centro di Strasburgo è stata profanata questa notte. Il monumento che ricorda l’incendio appiccato dai nazisti il 30 settembre 1940 all’antica sinagoga è stato buttato giù dal piedistallo. La segnalazione al Comune della città sede del Parlamento europeo, nell’est della Francia, è arrivata da un passante.

FEDERER A QUOTA 100 SENZA PENSIONE, A DUBAI STORICO TRIONFO

L’ELVETICO BATTE TSITSIPAS, NEL 2001 A MILANO PRIMA VITTORIA

Roger Federer raggiunge quota 100, ma non va in pensione. Anzi. Cento sono i tornei Atp vinti in carriera, con lo storico successo a Dubai sul greco Tsitsipas (doppio 6-4), il primo a Milano nel 2001. A 37 anni compiuti e 18 anni dopo il primo trionfo, lo svizzero si è preso anche la rivincita sul giovane emergente che lo aveva sconfitto agli ottavi degli Australian Open. A King Roger ora resta un solo traguardo 109 tornei vinti su 164 finali disputate raggiunti da Jimmy Connors.