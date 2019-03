Primarie del Pd, vinta la sfida dell'affluenza

Lunghe code ai gazebo dove si vota per eleggere il nuovo leader del Pd. Stampare nuove schede per far votare tutti. A un’ora dalla chiusura, si stima un’affluenza ai gazebo intorno a 1,5 milioni di persone. Il segretario sarà eletto se uno dei tre candidati superarà il 50% dei voti, Zingaretti è il favorito. "Non è un voto contro il governo, ma per il cambiamento. Se si continua così, il Paese va in serie C o D", dice Prodi.

TAV, SALVINI MARCA CONTE. I GOVERNATORI PER IL REFERENDUM

RAZZISMO, SCONTRO GRILLO-SALA. FICO ATTACCA SULL'AUTONOMIA

Pressing di Salvini su Conte per la Tav: "Piena fiducia nel premier. Troveremo una soluzione. E’ un’opera importante, per noi va fatta come chiedono cittadini e imprese". Domani a Torino un vertice del M5S con Di Maio e Casaleggio. I governatori di Piemonte e Lombardia sono pronti al referendum. "La dead line è l'11 marzo, se ci fosse un nuovo rinvio, il quesito è pronto: chiederò di votare con Regionali e Europee", dice Chiamparino. Per Fontana, è "un’opera fondamentale. Se è il solo modo di farci sentire, siamo pronti al referendum". Da Mosca, Fico avverte sull'Autonomia: "Centrale il ruolo del Parlamento".

INCIDENTE STRADALE A PORTO RECANATI, UNA FAMIGLIA DISTRUTTA

2 BIMBI FERITI, MORTI I GENITORI., ARRESTATO UN PREGIUDICATO

Famiglia distrutta in un incidente che ha coinvolto tre auto sulla statale 16 a Porto Recanati. Morta una coppia di genitori, feriti i due figli piccoli che erano su una Peugeot travolta da una Audi che ha invaso la corsia opposta ad alta velocità. L'auto della famiglia si è ribaltata ed è finita su una Ford Kuga. Arrestato per omicidio stradale l’autista della Audi. E' un marocchino di 34 anni con precedenti per droga. In auto con lui c'erano due connazionali che sono rimasti feriti.

L’UDINESE BATTE IL BOLOGNA PER LA SALVEZZA, SPAL-SAMP 0-2

TORINO-CHIEVO 3-0 NELL’ANTICIPO, GENOA-FROSINONE FINISCE 0-0

Torna a vincere l’Udinese, 2-1 in casa contro il Bologna con De Paul in rete e Pussetto che vanifica il pareggio di Palacio. La Samp batte 2-1 la Spal a Ferrara, con doppietta di Quagliarella che affianca Ronaldo in testa ai marcatori. Pari 0-0 tra Genoa e Frosinone. Nell’anticipo di mezzogiorno, il Torino ha battuto il Chievo 3-0 con i i gol di Belotti, Rincon e Zaza. In campo Atalanta-Fiorentina, alle 20.30 Napoli-Juventus.

LA CAMERA DEGLI USA AVVIA LE PRIME INDAGINI SU TRUMP

IN COMMISSIONE GIUSTIZIA, ABUSO DI POTERE E CORRUZIONE

La commissione giustizia della Camera degli Stati Uniti ha avviato indagini per abuso di potere, corruzione e ostruzione della giustizia da parte del presidente Trump. Il presidente della commissione, Jerrold Nadler dei Dem, fa sapere che saranno chiesti documenti a 60 tra persone e entità dell’amministrazione Trump, della sua famiglia e della sua holding. Secondo Nadler, è prematuro parlare di impeachment, ma la commissione vuole "fare il suo lavoro di proteggere il ruolo della legge".

LA CREW DRAGON HA AGGANCIATO LA STAZIONE SPAZIALE

NUOVA PAGINA PER LA NASA, TORNERANNO GLI ASTRONAUTI

La capsula Crew Dragon della Space X si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale. La lunga manovra è avvenuta in modo autonomo e il suo successo è un passo decisivo verso la capacità della Nasa di tornare a fare volare degli astronauti. L'aggancio segna il pieno successo del primo volo di prova senza equipaggio della missione Demo-1, che rientra nel programma dei voli commerciali della Nasa. A bordo c'è Ripley, un manichino che con i suoi sensori ha fornito dati utili sulle sollecitazioni che al momento del lancio potrebbero subire i futuri astronauti che voleranno sulla Crew Dragon.

ALPINISTI SUL NANGA PARBAT, "NON CI SONO PIU' SPERANZE"

SI ARRENDE LA FIDANZATA DI BALLARD, ELICOTTERI A TERRA

Si arrende Stefania Pederiva, la fidanzata dell’alpinista Tom Ballard (vivono in Val di Fassa), disperso da una settimana sul Nanga Parbat con l’italiano daniele Nardi: "Non ha più senso. Non c'è più speranza", dice al Sunday Times. La neve impedisce ancora agli elicotteri di decollare. Nuovo rinvio a domani. Ha raggiunto intanto 106mila euro la raccolta fondi lanciata online per consentire le ricerche.

MORTO IL FILOSOFO TULLIO GREGORY, UNA VITA PER LA RAGIONE

90 ANNI, TRA SAPIENZA E TRECCANI, FU IN CDA RAI PROFESSORI

E' morto il filosofo e storico Tullio Gregory. Aveva compiuto 90 anni alla fine di gennaio. Domani la camera ardente nella sede dell’Enciclopedia Italiana Treccani. Docente di storia della filosofia medievale e di storia della filosofia alla Sapienza, Gregory ha lavorato alla Treccani, al Cnr, e alla Rai, dove ha fatto parte nel 1993 del Cda "dei professori".