Zingaretti a Torino: "Criminale fermare i bandi della Tav"

Primo giorno da segretario a Torino per Zingaretti. 'Non si interrompano i bandi per la Tav, sarebbe criminale perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavorò, dice. Nel capoluogo piemontese anche Di maio, che presenta il Fondo nazionale per l’innovazione, mentre per M5s il sottosegretario Buffagni boccia la Torino-Lione come 'un’opera di vent'anni fà. Ma Salvini insiste per un compromesso nella maggioranza: 'Ogni mattina vedo un punto di incontro. Il governo non rischia assolutamente sulla Tav'.

MANOVRA-BIS, ORA LA LEGA NON CHIUDE: MA NIENTE NUOVE TASSE

DI MAIO SFIDA IL NUOVO PD: ORA APPROVIAMO IL SALARIO MINIMO

Per la pèrima volta la Lega non esclude una manovra bis. 'Di sicuro non ci sarà nessuna manovra che porterà nuove tasse. Aspettiamo i dati reali ma nuove tasse non ne mettiamò, dice Salvini e, a chi chiede se si interverrà per ridurre il deficit, risponde: 'Sono possibilista per naturà. Di Maio, intanto, fa l'in bocca al lupo a Salvini e propone al Pd di approvare ora, 'insieme con M5s', il salario minimo per tutti i lavoratori. 'Votino la nostra legge già depositatà, replica il Pd.

REDDITO DI CITTADINANZA, DA MAGGIO I PRIMI PAGAMENTI

DAL 26 APRILE LE RISPOSTE DEI CAF VIA SMS O PER E-MAIL

Chi presenterà la domanda per il reddito di cittadinanza tra il 6 e il 31 marzo avrà una risposta dall’Inps tra il 26 e il 30 aprile: se la domanda sarà accolta, a maggio partirà il pagamento. Lo ha spiegato la Consulta dei Caf che ha dato via libera al preaccordo con l’Inps. La risposta arriverà per sms o per e-mail. Se la domanda verrà accolta, arriverà un messaggio da Poste per la consegna della carta.

"PADRE DALL’OGLIO E’ TRA GLI OSTAGGI DELL’ISIS IN SIRIA"

FONTI CURDE RILANCIANO L’IPOTESI. "CON ALTRI 23 A BAGHUZ"

Ci sono ancora 23 civili ostaggio dei miliziani dell’Isis a Baghuz, l’ultima sacca di territorio controllata dai jihadisti nel sud-est della Siria. Tra loro, secondo fonti curde, anche il gesuita romano Paolo Dall’Oglio, scomparso nel luglio 2013 a Raqqa, allora roccaforte siriana di Daesh. La notizia pubblicata da Fides, che cita la testata libanese Al-Akhbar, vicina al Partito sciita Hezbollah, secondo cui sarebbe imminente la liberazione di Dall’Oglio. Fonti confidenziali militari curdo-siriane confermano all’ANSA i negoziati in corso.

IL CSM CENSURA WOODCOCK PER CONSIP, ASSOLTA LA CARRANO

LUI: "IL MIO COMPORTAMENTO CORRETTO", RICORSO IN CASSAZIONE

La sezione disciplinare del Csm ha condannato il pm di Napoli Henry John Woodcock alla sanzione della censura nel procedimento sul caso Consip, mentre ha assolto la collega Celestina Carrano. Il magistrato napoletano è accusato di aver violato i diritti di difesa di Filippo Vannoni, indagato nell’inchiesta, e di aver commesso gravi scorrettezze nei confronti del procuratore di Napoli e dei pm di Roma a cui poi quell'indagine fu trasmessa. Woodcock ha respinto l’accusa, definendo 'correttò il suo comportamento e ha annunciato il ricorso in Cassazione.