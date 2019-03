Tav alla stretta finale. Salvini: "Conte decida"

Nuovo vertice di governo sulla Tav domani, stavolta a oltranza. 'Mi aspetto la decisione finalè, dice Salvini, che però esclude la crisi di governo paventata dai 5Stelle. Saranno discusse il 21 marzo al Senato le mozioni di sfiducia a Toninelli, di Pd e Fi. FdI non presenterà una mozione autonoma ma intende votare a favore delle dimissioni del ministro. Palazzo Madama voterà il giorno prima sull'autorizzazione a procedere contro Salvini per la vicenda Diciotti. Nel M5s, nuovo caso Sarti: 'Non mi dimetto nè da deputata nè dal M5s. Non c'è motivo, non sono stata espulsà, dice la parlamentare coinvolta nel caso dei rimborsi elettorali del MoVimento.

DA DOMANI AL VIA LE DOMANDE PER IL REDDITO, RISCHIO CAOS

ALLARME NAVIGATOR. LE POSTE, VENITE IN ORDINE ALFABETICO

Parte da domani il reddito di cittadinanza. Da domani si possono presentare le domande alla Posta o ai Caf. Le Regioni evocano il 'rischio caos' per l’arrivo nei centri per l’impiego dei 4.500 navigator proposti dal ministro Di Maio. L’Ad di Poste Siracusano suggerisce agli utenti di presentarsi in ordine alfabetico agli sportelli per evitare l’affollamento del primo giorno.

FCA, MANLEY CONFERMA 5 MILIARDI DI INVESTIMENTI IN ITALIA

A FINE MAGGIO LA PRIMA FERRARI IBRIDA, IN VENDITA DAL 2020

Il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche italiane di Fca va avanti, dice l’Ad Mike Manley a margine del Salone di Ginevra. 'I target finanziari al 2022 sono confermatì, aggiunge, e 'il futuro di Fca è indipendente, ma aperto a valutare opportunita». Quanto a Maserati, 'non è in vendita, ha un incredibile futurò. A fine maggio, ha annunciato l’Ad Camilleri, il lancio della prima Ferrari ibrida. 'Sarà in vendita dall’inizio del 2020'. Il suv del Purosangue arriverà invece nel 2022.

CADE DA UN CARRO DI CARNEVALE, GRAVE UN BIMBO A BOLOGNA

PAURA IN CENTRO DURANTE LA SFILATA, PORTATO IN OSPEDALE

Un bambino di due anni e mezzo è rimasto gravemente ferito cadendo da un carro, durante la sfilata di carnevale in via Indipendenza, nel centro di Bologna. Il piccolo era sul carro con la mamma. E’ stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna, le sue condizioni sono gravi.

BREXIT, BMW E TOYOTA MINACCIANO LA FUGA DA GB CON IL NO DEAL

NELLO SCENARIO PEGGIORE IN PERICOLO PRODUZIONE MINI A OXFORD

Bmw e Toyota minacciano di mettere in discussione le loro linee di produzione in Gran Bretagna in caso di una Brexit no deal, dopo i passi indietro già annunciati di recente (seppure ufficialmente per motivi diversi) da Nissan e Honda. Parlando a SkyNews dal salone di Ginevra, un consigliere d’amministrazione di Bmw, Peter Schwarzenbauer, non ha escluso 'misure estremè di fronte allo scenario peggiorè d’una hard Brexit. Evocando in particolare 'un pericolo realè, in questo caso, per la produzione delle Mini nell’Oxfordshire.

HILLARY SI ARRENDE, NON CORRE ALLE PRESIDENZIALI DEL 2020

'MA CONTINUERO' SEMPRE A LAVORARE PER LE COSE IN CUI CREDO'

Hillary Clinton non si candiderà alle presidenziali Usa del 2020. «Non correrò, ma continuerò a lavorare, parlare e difendere ciò in cui credo», ha affermato Clinton. L’ex candidata democratica alle ultime presidenziali ha così chiarito definitivamente, per la prima volta, di non voler sfidare di nuovo Trump. Bill e Hillary invece vengono invece definiti 'disonesti, nepotisti e vendicativì in un nuovo libro anticipato dal britannico Guardian. Il volume è firmato da Trina Vargo, per anni protagonista dietro le quinte a Washington degli sforzi diplomatici per il processo di pace in Irlanda del Nord.

PEDOFILIA, UN PRETE CONDANNATO A 4 ANNI E 4 MESI A PRATO

E’ ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE SU UNA BAMBINA DI 10 ANNI

E' stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione don Paolo Glaentzer, accusato di violenza sessuale su una bambina di 10 anni. Questa la sentenza al termine del giudizio, con rito abbreviato, svoltosi davanti al gup di Prato che ha stabilito anche un risarcimento di 50mila euro per la minore. Nessun risarcimento, invece, per i genitori della bambina.