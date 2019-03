Alta tensione sulla Tav. "La crisi è già aperta"

GUERRA DEI BANDI, COMITE' LYON-TURIN: 'BASTA CON LA FARSA' E' ancora scontro tra Salvini e Di Maio sulla Tav. «La crisi è già aperta», secondo il sottosegretario alla presidenza, Stefano Buffagni. «E' in gioco il destino del governo, non mi si può dire ci rivediamo lunedì. E’ un weekend di lavoro», ha affermato Di Maio riferendosi a Salvini che ha rimandato la questione all’inizio della prossima settimana. Interviene il Comitè Lyon-Turin: «Stop alla farsa. Uno studio Ue che sottolinea tutti i vantaggi della Lione-Torino è firmata dagli stessi che hanno realizzato l’analisi costi/benefici per M5S». Madamin in piazza domani per dire sì Tav.

ULTIMATUM DELLA MAY: IL MIO ACCORDO O LA BREXIT PUO' SALTARE

BARNIER PARLA DI PROPOSTA UE PER INTERPRETAZIONE VINCOLANTE «Nessuno sa cosa potrà succedere» se la Camera dei Comuni boccerà di nuovo martedì l’accordo sulla Brexit proposto da Theresa May, ha detto la stessa premier lanciando un avvertimento ai deputati Tory. Rigettare il deal, ha ammonito, «significa che nessuno sa cosa potrà succedere: potremmo non uscire dall’Ue per molti mesi, potremmo uscire senza le protezioni che il deal prevede e potremmo non uscire del tutto». «L'Ue ha proposto al Regno Unito un’interpretazione legalmente vincolante dell’accordo di divorzio sulla Brexit», ha detto il capo negoziatore Ue Michel Barnier.

MATTARELLA: BASTA ASSISTERE INERTI A VIOLENZE SULLE DONNE

'LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DELLE DONNE E’ UNA SCHIAVITU'' 'Non possiamo continuare ad assistere inerti alla violenza sulle donne - ha detto il presidente Mattarella al Quirinale in occasione dell’8 marzo -. Ancora ieri sono state assassinate due donnè. 'Lo sfruttamento sessuale delle donne - ha poi aggiunto - è una pratica criminale purtroppo diffusa. E’ bene chiamare questa condizione con il nome appropriato: schiavitu». Scioperi per i diritti nella giornata della Festa della Donna, le piazze d’Italia si sono tinte di rosa.

TROVATO L’ACCORDO SUL PREZZO DEL LATTE, 74 CENTESIMI AL LITRO

INDUSTRIA, A GENNAIO BALZO PRODUZIONE +1,7%, SULL'ANNO -0,8% C'è accordo sul prezzo del latte: l’intesa prevede 74 centesimi al litro, con l’impegno di un conguaglio a novembre in base al prezzo di mercato del pecorino romano. Il tavolo di filiera è previsto il 15 marzo. Il ministro Centinaio commenta: bene, è solo l’inizio. Salvini soddisfatto annuncia: 'Presto in Sardegnà. A gennaio 2019 la produzione industriale italiana cresce dell’1,7% da dicembre e 'registra la prima variazione congiunturale positiva dopo 4 mesi di cali continuì, fa sapere l'Istat. Su base annua 'si attenua la cadutà con una flessione dello 0,8% nei dati corretti per effetti di calendario.

REVOCATI ARRESTI PER GENITORI DI RENZI, 'FELICI MA NON BASTA'

ERANO AI DOMICILIARI DAL 18 FEBBRAIO, INTERDETTI DA ATTIVITA' Il Riesame, accogliendo la richiesta della difesa, ha revocato gli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier, misura disposta il 18 febbraio scorso nell’ambito di un’inchiesta per bancarotta e fatturazioni per operazioni inesistenti. Lo stesso tribunale ha disposto la misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività imprenditoriale per 8 mesi. «Siamo felici per la libertà. Ma non ci basta: noi vogliamo dimostrare la nostra innocenza», ha commentato Tiziano Renzi su Facebook.

CUCCHI: PM, CARABINIERI AVEVANO RELAZIONE SEGRETA SU AUTOPSIA

'NON RINTRACCIAVA CAUSE MORTE MA ESCLUSERO NESSO CON FERITE' 'Il 30 ottobre 2009 era stata fatta una relazione preliminare sui primi risultati dell’autopsia di Cucchi tenuta segreta ma di cui il Comando Provinciale e il Gruppo Roma sapevanò, ha detto il pm Musarò al processo sulla morte del giovane romano. In quel documento si sottolineava che non si potevano 'accertare con esattezza le cause della mortè. Il pm rileva però che «nei verbali dei Carabinieri già si sosteneva che non c'era nesso di causalità tra ferite e morte. Se nel 2009 - chiede il magistrato - non si conoscevano le cause com'è possibile che i carabinieri già lo sapessero?».

ADDIO A PINO CARUSO, DAL TEATRO AL CINEMA ALLA TV ANNI '70

ATTORE SIMBOLO DELLA SICILIA, E’ MORTO VICINO ROMA A 84 ANNI E' morto a 84 anni, nella sua casa vicino a Roma, l’attore Pino Caruso. Era nato a Palermo il 12 ottobre 1934. Attore versatile, aveva debuttato in teatro nella sua città natale, per trasferirsi poi a Roma e lavorare al Bagaglino. Con Castellano e Pipolo negli anni '70 l’esordio in tv con il programma Che domenica amici, che gli diede la grande popolarità; seguirono poi Gli amici della domenica, Teatro 10, Dove sta Zazà con Gabriella Ferri e Due come noi con Ornella Vanoni. E ancora Palcoscenico con Milva. Nella sua carriera anche il cinema. Recitò con Peppino De Filippo.

MISSIONE COMPIUTA PER CREW DRAGON, E’ RIENTRATA A TERRA

SUCCESSO RIPORTA GLI USA VERSO L’AUTONOMIA NEI VOLI SPAZIALI Con un tuffo nell’Oceano Atlantico si è conclusa come da programma la missione di prova Demo-1 di Crew Dragon, la capsula della SpaceX progettata per restituire agli Stati Uniti la capacità di portare uomini nello spazio a otto anni dall’uscita di scena dello Space Shuttle. Il successo del viaggio di rientro con il manichino Ripley, cominciato con lo sgancio automatico dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) e proseguito senza imprevisti, spiana la strada al primo volo con due astronauti previsto a luglio.