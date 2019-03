Via della Seta e F35: nuovo scontro nel governo

Nuovo scontro nel governo: a segnare posizioni diverse tra i due alleati il dossier per La Via della Seta e gli F35. Nei due casi a mettere 'palettì è il vicepremier Salvini. 'Il memorandum non è un testo sacro, si può modificare, si può migliorarè afferma a proposito dell’intesa Italia-Cina. Mentre per gli F35, il cui dossier è in mano al presidente del Consiglio Giuseppe Conte una verifica 'perchè le commesse siano commisurate alle esigenzè c'è l’altolà del vicepresidente leghista: 'Nessun passo indietro. Non vedo perchè fare un regalo ai nostri principali competitor'. ancora incerti i tempi per lo sblocca cantieri: allarme da sindacati e Ance. E Salvini rilancia il Made in Italy: 'Via i marchi storici che delocalizzanò.

I GIOVANI DOMANI UNITI NELLE PIAZZE DEL MONDO PER IL CLIMA

PROPOSTO IL NOBEL PER LA PACE A GRETA, L’ATTIVISTA 16ENNE

In 150 Paesi migliaia di studenti scioperano domani, aderendo allo Strike4Climate, sostenendo la battaglia in difesa del clima promossa dall’attivista 16enne svedese Greta Thunberg, che ha promosso le marce dei giovani in tutta Europa. Per lei è stato anche proposto il premio Nobel per la Pace da tre parlamentari norvegesi per il suo impegno contro la crisi climatica e il riscaldamento globale. 'Non c'è più tempo, anche gli adulti devono agirè, dice la ragazzina e fa appello ai suoi coetanei: 'Mobilitiamoci tutti per avere cambiamenti realì.

BREXIT BRACCIO DI FERRO SUL RINVIO, BOCCIATO REFERENDUM BIS

TUSK APRE ALLA PROROGA LUNGA. TRUMP: MAY NON MI HA ASCOLTATO

Non c'è maggioranza alla Camera dei Comuni britannica in favore di un secondo referendum sulla Brexit, almeno per ora. Lo conferma la bocciatura di un emendamento trasversale presentato per collegare la richiesta di un rinvio dell’uscita dall’Ue proposta in una mozione destinata ad andare al voto più tardi alla convocazione di una nuova consultazione referendaria ("Peoplès Vote") dopo quella del 2016. Ha pesato l’astensione dei Labour. Il presidente del Consiglio Ue Tusk chiederà ai 27 di essere aperti ad una proroga lunga. E Donald Trump attacca Theresa May per come ha gestito i negoziati: «Non ha ascoltato i miei consigli».

L’UNTORE DELL’HIV CONDANNATO A 16 ANNI E 8 MESI

CONTE: NESSUNA GIUSTIFICAZIONE PER UN FEMMINICIDIO

Condannato ad Ancona a 16 anni e 8 mesi di carcere Claudio Pinti, 35enne di Montecarotto, accusato di lesioni gravissime e omicidio volontario perchè avrebbe consapevolmente contagiato l'allora compagna, morta nel giugno 2017, e trasmesso l’Hiv a una 40enne. E sulle sentenze per gli autori di femminicidi intervenie il premier Conte secondo il quale 'nessuna reazione emotiva, nessun sentimento, pur intenso, può giustificare o attenuare la gravità di un femminicidiò. Intanto è stato arrestato il compagno di una donna che per sette mesi ha subito violenze e vessazioni tanto d’aver tentato il suicidio.

SHOCK IN POLONIA, TYLKO POSKA: "COME RICONOSCERE GLI EBREI"

SETTIMANALE DI ESTREMA DESTRA NELLA MAZZETTA DEI PARLAMENTARI

'Come riconoscere gli ebreì. Shock in Polonia per il titolo con cui un settimanale di estrema destra ha aperto la sua prima pagina. La pubblicazione, 'Tylko Poskà, fa parte della mazzetta in dote ai parlamentari di Varsavia. Il deputato dell’opposizione, Michal Kaminski, ha chiesto di aprire un’indagine. Nell’articolo antisemita si elenca una serie di caratteristiche come «nome, tratti antropologici, espressioni, aspetti del carattere, modi di agire» e persino non meglio specificate «attività di disinformazione».

REDDITO, ALLE FAMIGLIE CON DISABILI 50 EURO IN PIU'

CINQUE PROPOSTE DI MODIFICA DEL GOVERNO AL DECRETONE

Pacchetto di emendamenti del governo al decretone dalla revisione delle misure a favore delle famiglie con disabili alle assunzioni nella pubblica amministrazione, nella sanità e nei beni culturali. Presente anche una norma relativa all’Anpal mentre per ora manca la revisione della governance dell’Inps. Ritoccata anche la scala di equivalenza che consentirà ai nuclei che hanno a carico familiari disabili di avere 50 euro in più di beneficio: la scala in questi casi passa a 2,2, e il reddito può dunque arrivare al massimo 1.380 euro.

FOTO DELLA SARTI SCUOTONO LA POLITICA, DI MAIO: "UNO SCHIFO"

BUFERA PER GLI ELOGI A MUSSOLINI, TAJANI SI SCUSA

'Unò schifò, 'una vicenda disgustosà: Di Maio e Salvini scendono in campo sul caso delle immagini di Giulia Sarti finite in rete dopo l’intervento del Garante che ha invitato i media a non fare come i social. Intanto il presidente del Pe Antonio Tajani si scusa per le sue parole sul fascismo dopo le polemiche e l’acceso dibattito anche alla sessione plenaria dell’Europarlamento scatenate dalle sue dichiarazione su Mussolini.

LA MAFIA TORNA A SPARARE A NY, UCCISO IL BOSS DEI GAMBINO

COME IN UN FILM L’AGGUATO A CALI' DAVANTI ALLA SUA VILLA

Primo omicidio eccellente da 30 anni a questa parte a Staten Island dove la mafia è tornata a sparare. Ad essere ucciso, in un agguato davanti alla sua residenza di Staten Island, l'italoamericano Francesco 'Frank' Calì, 53 anni, ritenuto il boss della famiglia Gambino. Almeno sei colpi di arma da fuoco.