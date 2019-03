Strage in Nuova Zelanda: 49 morti in due moschee

E' di almeno 49 morti e 48 feriti il bilancio dell’attacco contro due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda. Arrestati tre uomini e una donna. Il killer è un giovane australiano, Brenton Tarrant, suprematista bianco che si ispira a Breivik, l'assassino di Utoya. Ha ripreso la strage, preparata per due anni e preannunciata su un forum online, in una agghiacciante diretta Facebook di 17 minuti: fedeli uccisi uno per uno mentre pregavano. Le farneticazioni anti-migranti in un Manifesto di 74 pagine. Ammiratore di Trump come 'simbolo dell’identità biancà, sul suo mitra anche il nome di Luca Traini, autore dell’attacco contro migranti a Macerata. Un ragazzo-eroe lo ha disarmato a mani nude. La rabbia del mondo islamico: per Iran e Al-Azhar è il frutto dei discorsi d’odio contro i musulmani.

MORTA IMANE FADIL, TESTIMONE CONTRO BERLUSCONI NEL CASO RUBY

AVEVA DETTO: "MI HANNO AVELENATO". L’INDAGINE E’ PER OMICIDIO

La Procura di Milano sta indagando sulla morte di Imane Fadil, la modella di origini marocchine di 34 anni testimone chiave dell’accusa nei processi sul caso Ruby a Silvio Berlusconi, morta il primo marzo all’ospedale Humanitas dove era ricoverata da fine gennaio. Il procuratore Francesco Greco ha spiegato anche che la giovane donna aveva detto ai suoi familiari e avvocati che temeva di essere stata avvelenata. Sul corpo è stata disposta l’autopsia.

I GIOVANI IN PIAZZA IN TUTTO IL MONDO, "SALVIAMO IL FUTURO"

ALICE, 9 ANNI LA GRETA ITALIANA. MATTARELLA: CHIEDONO AZIONI

Milioni di giovani sono scesi in piazza in tutto il mondo e in numerose città italiane, per lo Strike4Climate, lo sciopero del clima per 'salvare il nostro futurò sulle orme dell’attivista 16enne svedese Greta Thunberg che si appella agli adulti: 'Non vogliamo le vostre speranze, vogliamo che vi uniate a noì. L'Italia ha la sua Greta, è Alice, di 9 anni, che manda il suo messaggio: 'Grazie Greta per aver iniziato, se tu non l’avessi fatto, le persone non si sarebbero interessate al cambiamento climaticò. Il presidente della Repubblica Mattarella ha detto che 'tanti giovani chiedono di agire per difendere il climà.

CONTE MEDIA SULLA VIA DELLA SETA, SALVINI S'IMPUNTA SUGLI F35

MERCOLEDI' DECRETO SBLOCCA-CANTIERI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vertice a Palazzo Chigi per il via libera del governo al memorandum Italia-Cina sulla Via della Seta. 'Un accordo quadro non vincolantè, dice Conte. Di Maio assicura: 'Non c'è nessuno scambio con la Lega sul sì al Memorandum e il proseguimento del programma F35' che 'va rivisitatò. Ma Salvini replica che sulla 'difesa l’Italia non può restare indietrò e 'restare esclusa da alleanze alle quali appartiene da molti annì. Intesa sul decreto sblocca-cantieri che mercoledì approda in Cdm.

L’UCRAINA VUOLE VIETARE L’INGRESSO ANCHE A TOTO CUTUGNO

'E' UN AGENTE FILORUSSO'. LUI: 'ASSURDO, SONO APOLITICO'

In Ucraina dopo l’ostracismo per Al Bano scatta quello verso Toto Cotugno. Un gruppo di deputati ucraini ha infatti chiesto al capo dei servizi di sicurezza (Sbu) Vasily Gritsak di impedire l’ingresso nel Paese al cantante italiano per le sue presunte posizioni filorusse. Cutugno, che ha un concerto in programma a Kiev il 23 marzo, viene definito 'un agente di appoggio della guerra della Russia in Ucrainà. Lui si dice 'sorpreso e dispiaciuto. E’ assurdo, io sono un apoliticò.

UNIONI CIVILI, ASSEGNO DI DIVORZIO A UNA COPPIA DI DONNE

A PORDENONE PRIMA SENTENZA IN ITALIA DOPO LA LEGGE CIRINNA'

Il Tribunale di Pordenone in una causa di separazione tra due donne unite civilmente, ha riconosciuto un 'assegno divorzilè periodico a favore della 'coniugè più debole. La sentenza è la prima in Italia dall’approvazione della legge Cirinnà e deriva, sottolinea la presidente dell’Associazione degli avvocati per famiglie e minori del Friuli Venezia Giulia, dall’applicazione del 'divorzio direttò, che non è ancora regolamentato in Italia per le coppie eterosessualì.

FEDRIGA HA LA VARICELLA: LITE SUL WEB CON I FAN DI BURIONI

IL MEDICO INTERVIENE SUL PRESIDENTE DEL FVG: IMMUNIZZATEVI

Diventa un caso la varicella del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, della Lega, dopo che ne ha scritto sui social il virologo Roberto Burioni. 'Se non siete certissimi di averla avuta da bambini, vi consiglio di vaccinarvi. E’ una malattia molto contagiosa e prenderla da adulti è davvero molto spiacevolè. 'Leggo una serie di commenti su Twitter di fenomeni festeggianti perchè sono stato ricoverato affermando che sarei un No-vax. Questa setta di invasati che seguono Burioni non ha nemmeno letto le mie interviste dove dico che sono a favore dei vaccini e per raggiungere il risultato è necessaria un’alleanza con le famiglie non l’imposizionè, replica Fedriga.