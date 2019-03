Dirotta lo scuolabus e gli dà fuoco: panico per 51 ragazzi a Milano

Dirotta un autobus per 'fare una strage a Linate per fermare le morti nel Mediterraneò, poi gli dà fuoco sulla superstrada quando arrivano i carabinieri, dopo 40 minuti di terrore per i 51 ragazzini di una scuola media di Crema che erano a bordo. E' successo a San Donato Milanese. Ora Ousseynou Sy, 47 anni, autista italiano di origini senegalesi, è accusato di sequestro di persona, strage, incendio e resistenza (si valuta l’ipotesi di terrorismo). 'E' stato un miracolo, poteva essere una stragè, ha detto il procuratore di Milano Francesco Greco. Gli studenti sono riusciti ad avvertire i Carabinieri durante il tragitto. Sy, dopo aver forzato un posto di blocco, ha dato fuoco al mezzo. I militari lo hanno fermato, facendo uscire i ragazzi dai finestrini della parte posteriore. Nessun ferito.

ARRESTATO PER CORRUZIONE IL PRESIDENTE M5S DEL CAMPIDOGLIO

DE VITO ACCUSATO PER UN GIRO DI MAZZETTE DA 400MILA EURO

Arrestato il presidente della assemblea capitolina Marcello De Vito del M5s nell’ambito di un’inchiesta della Procura sulle opere pubbliche a Roma, tra cui lo stadio, la stazione di Trastevere, gli ex mercati generali. In manette anche due imprenditori. I reati ipotizzati sono corruzione e traffico di influenze illecite. Per il gip, De Vito avrebbe ricevuto una mazzetta dai costruttori Toti, nell’ambito di un giro da 400mila euro. 'Via subito dal MoVimentò, dice Di Maio. Raggi, nessuno sconto per chi sbaglia. Nelle intercettazioni si sente De Vito dire: 'Distribuiamoci i soldì e 'a Roma avrebbe vinto anche il Gabibbò.

IL SENATO ASSOLVE SALVINI PER IL CASO DICIOTTI

SEQUESTRATA LA MARE JONIO, COMANDANTE INDAGATO

Il Senato nega l’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso Diciotti. La relazione del presidente della Giunta per le immunità Gasparri ha ottenuto 232 voti a favore. Tre i dissidenti M5s. 'Per andare a processo dovrei mentire agli italiani, dire che non ho fatto l’interesse pubblicò, aveva detto in Aula Salvini. Sequestrata a Lampedusa, intanto, la nave Mare Jonio, indagato il conmandante. 'Ho fatto il mio dovere, lo rifarei. Avrei dovuto lasciarli morire? Rifarei tuttò, dice Pietro Marrone. Salvini plaude al sequestro della nave: 'E' un precedente storicò. La ong Mediterranea farà ricorso.

SCONTRO SULLO SBLOCCA CANTIERI, LA LEGA PER SCONTI AI PRIVATI

FIDUCIA SUL DECRETONE. FITCH TAGLIA ANCORA IL PIL DELL’ITALIA

Atteso dal Consiglio dei ministri il via libera al decreto sblocca cantieri. Ma la Lega insiste sulla necessità di 'un sostanzioso incentivo all’edilizia privatà. Conte annuncia la possibilità di un ok salvo intese. Voto di fiducia alla Camera sul decretone. Cambia il Reddito e arriva l’alert dell’Inps: esaurito il plafond per finanziarlo, le domande saranno sospese e, a seconda dei fondi messi a disposizione, i benefici potranno anche essere rivisti al ribasso. Fitch, intanto, taglia ancora il pil dell’Italia per il 2019 a +0,1%.

ARRIVA XI. PECHINO, 'DIBATTITO IN ITALIA INEVITABILE'

INTESE SU INFRASTRUTTURE E FINANZA, GOLDEN POWER SUL 5G

Arriva domani sera a Roma il presidente cinese Xi Jinping. 'Il dibattito in Italia è inevitabile, ma contano i fattì, dice Pechino. Pronta la firma di accordi di cooperazione su affari esteri, commercio, business, cultura e commerciali su finanza, infrastrutture e macchinari. Per il viceministro degli Esteri Wang Chao, le parti rafforzeranno anche 'la cooperazione sulla Belt and Road Initiativè. Città blindata da domani pomeriggio a sabato, due zone verdi e 8 aree di massima sicurezza. Controlli e bonifiche già da domani mattina.

BREXIT, MAY CHIEDE IL RINVIO AL 30 GIUGNO. CAOS EUROPEE

JUNCKER AVVERTE, SE OLTRE IL 23 MAGGIO VOTO OBBLIGATORIO

Theresa May chiede all’Ue un rinvio della Brexit limitato al 30 giugno, escludendo l’ipotesi di una proroga lunga. Ma i 27 daranno via libera solo se la settimana prossima ci sarà un voto positivo sull'accordo a Westminster. Scoppia inoltre il caos sulla partecipazione della Gran Bretagna alle Europee di maggio. Juncker: 'Rinvio non oltre il 23 maggio o dovrete votarè.

GENOCIDIO IN BOSNIA, ERGASTOLO PER KARADZIC IN APPELLO

SI ABBRACCIANO LE MADRI DI SREBRENICA DOPO LA CONDANNA

I giudici dell’Aja condannano in appello all’ergastolo Radovan Karadzic, al quale in primo grado erano stati comminati 40 anni. E le madri di Srebrenica, che a Potocari, il cimitero-memoriale alle porte della cittadina martire, hanno seguito il pronunciamento, salutano con soddisfazione e emozione la condanna uscendo per strada e abbracciandosi.