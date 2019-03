La Basilicata alle urne. Il centrodestra spera nella vittoria

Basilicata al voto per le Regionali. Seggi aperti fino alle 23. Lo spoglio inizia subito dopo. Alle 12 affluenza al 13,31%. In corsa il generale Vito Bardi per il centrodestra, il "farmacista di strada" Carlo Trerotola per il centrosinistra, l’imprenditore Antonio Mattia per M5S e il professore universitario Valerio Tramutoli per Basilicata possibile (Sinistra). "Amici lucani, siete andati a votare? C'è tempo fino alle 23 per liberare la Basilicata da Pd e sinistra, fatemi e fatevi questo regalo", twitta Salvini. Il centrodestra conta sulla vittoria di Bardi.

SALA CONTRO SALVINI SULLO IUS SOLI. LUI: "NON SE NE PARLA"

CONTE: "LA MIA ESPERIENZA TERMINA CON QUESTO GOVERNO"

Prosegue il confronto sullo ius soli anche dopo le parole di Salvini su Ramy, il ragazzino che ha salvato i compagni sul bus. "Salvini fugge al dibattito", lo accusa Beppe Sala. "Non se ne parla, non serve una nuova legge" taglia corto Salvini mentre sul caso specifico di Ramy puntualizza: "Stiamo proseguendo le verifiche, spero di incontrarlo presto per ringraziarlo". Intanto il premier Conte smentisce ipotesi di altri esecutivi. "Io personalmente l’ho detto - puntualizza replicando a chi gli chiede se ci sia una strategia per salvare M5S dalla crisi - non ho la prospettiva di lavorare per una nuova esperienza di governo. La mia esperienza di governo termina con questa".

UN BIMBO DI 5 MESI MUORE DOPO LA CIRCONCISIONE FATTA IN CASA

GENITORI ACCUSATI DI OMICIDIO COLPOSO. 3 MESI FA ALTRA MORTE

Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte tra venerdì e sabato al Sant'Orsola di Bologna dove è arrivato da Scandiano (Reggio Emilia) in condizioni disperate a causa di un intervento di circoncisione fatto in casa dai genitori, di origine ghanese. Il padre e la madre sono indagati per omicidio colposo. Ogni anno in Italia tra i 4mila e i 5mila bimbi stranieri vengono circoncisi. Circa il 35% subisce la pratica clandestinamente con il rischio di infezioni ed emorragie che possono diventare letali. A dicembre è morto un altro bambino di Monterotondo.

OLTRE 5 MILIONI DI FIRME PER LA REVOCA DELLA BREXIT

MAY CONVOCA RIUNIONE DI CRISI CON I VERTICI DEI TORY

La petizione al Parlamento britannico affinché revochi l'articolo 50, che sancisce il divorzio dall’Ue, ha superato i 5 milioni di firme. Intanto, il giorno dopo la mega manifestazione anti-Brexit a Londra Theresa May ha convocato una "riunione di crisi" mentre circolano voci di crescenti pressioni per una sua uscita di scena. Vi partecipano anche il suo vice "di fatto" David Lidington, e il ministro dell’Ambiente Michael Gove, i cui nomi circolano per una eventuale sostituzione a Downing Street.

RUSSIAGATE AGITA USA. LA CASA BIANCA: "NON RICEVUTO RAPPORTO"

LA ROMANIA SPOSTA AMBASCIATA A GERUSALEMME, E’ PRIMO PAESE UE

La Casa Bianca - riferisce il portavoce Hogan Gidley - non ha ancora ricevuto il rapporto sul Russiagate del procuratore Mueller, nè è stata aggiornata a proposito. Intanto nuova giornata di golf per Donald Trump. Il presidente è al Trump International Golf Club di West Palm Beach, in Florida. Nelle ultime ore si è riaffacciato su twitter dopo più di 24 ore di silenzio, senza comunque parlare del Russiagate. I dem non escludono un impeachment al presidente. Lo afferma il presidente della commissione di intelligence della Camera, il democratico Adam Schiff, in un’intervista ad ABC aggiungendo che comunque è ancora presto per discuterne. Intanto, la premier romena annuncia lo spostamento dell’ambasciata della Romania da Tel Aviv a Gerusalemme. E’ il primo Paese dell’Unione Europea a farlo dopo la decisione dell’amministrazione Trump.

DOMANI SCIOPERO TRASPORTO AEREO. ALITALIA: "STOP A 95 VOLI"

DURERA' 4 ORE. C'E' UN PIANO PER RIPROTEGGERE I PASSEGGERI

Possibili disagi domani per i passeggeri per lo sciopero di 4 ore del trasporto aereo. Alitalia ha predisposto un piano straordinario che prevede comunque per tutti la riprotezione in giornata. I voli cancellati sono 95 sui 550 previsti. Ad essere cancellati sono soprattutto voli nazionali e internazionali, mentre i voli intercontinentali saranno garantiti.

"OFFENDONO LE VITTIME", BASTA FOTO SUI BINARI DI AUSCHWITZ

L’INVITO DEL MUSEO AI VISITATORI: "SIATE RISPETTOSI"

Basta foto "irrispettose" facendo gli equilibristi sui binari di Auschwitz: è l’invito rivolto ai visitatori dal museo del campo di concentramento che sta avendo eco sui media internazionali. "Quando vieni ad Auschwitz - è il messaggio pubblicato su Twitter dal museo - ricorda che sei nel sito dove sono state uccise oltre 1 milione di persone. Rispetta la loro memoria. Ci sono luoghi migliori per imparare a fare l’equilibrista". Un post corredato da una serie di foto di ragazzi che passeggiano in equilibrio sui binari. Il museo precisa che "le foto non saranno vietate. Chiediamo solo ai visitatori di comportarsi in maniera rispettosa".

WIERER REGALA LA PRIMA COPPA DEL MONDO A ITALIA DEL BIATHLON

IN 40MILA ALLO STADIUM PER LA JUVE FEMMNILE, E’ UN RECORD

Grazie al successo nella mass start nella tappa di Oslo, Dorothea Wierer vince la Coppa del mondo di biathlon e regala all’Italia una magnifica prima volta. Mai nessun atleta della Nazionale, uomo o donna, era mai riuscito in quest’impresa. In 40mila in festa all’Allianz Stadium di Torino per il match Juve-Fiorentina di calcio femminile. E’ record di presenze per una partita di donne. La Juve ipoteca lo scudetto vincendo 1-0.