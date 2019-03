Crescita zero: allarme di Confindustria. Salvini: "Fateci lavorare"

Confindustria azzera le previsioni per il Pil 2019 e vede un’Italia 'fermà sulla quale pesano anche 'una manovra poco orientata alla crescità e 'il progressivo crollo della fiducia delle impresè. Per gli industriali il reddito di cittadinanza e quota 100 non porteranno alcun vantaggio. Il governo 'ha ipotecato i conti pubblici e non ci sono scelte indolorì, tra 'rincaro Ivà o 'far salire il deficit pubblico al 3,5%'. Per Salvini è 'pieno di gufì ma tende la mano: 'fateci lavorarè. Di Maio dagli Usa: 'le loro preoccupazioni sono le nostre, non sono gufì. E Draghi rassicura: ci sono rischi ma la Bce attende la crescita dell’Eurozona 'ritorni gradualmentè a un ritmo vicino al suo potenzialè. E comunque 'siamo pronti a reagirè e il rialzo dei tassi può slittare ancora.

'I MIGRANTI DIROTTANO UN MERCANTILE, DALLA LIBIA VERSO NORD’

ALLARME DI SALVINI: 'SONO PIRATI, PER LORO PORTI CHIUSI'

Un mercantile che stava arrivando in Libia dopo aver soccorso 120 migranti è stato dirottato e ora è in acque maltesi. 'Sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con 'poveri naufraghì che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a 6 miglia dalla costa libica. L’Italia la vedranno col cannocchialè, dice il ministro dell’Interno. Ricevuti al Viminale i ragazzini del bus di San Donato Milanese. 'Ho avuto la disgustosa sensazione che siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politicà, ha detto il leader della Lega.

BREXIT, ULTIMA MOSSA DELLA MAY: MI DIMETTO MA VOTATE IL PIANO

AL VOTO DEI COMUNI 8 PROPOSTE ALTERNATIVE ALL’ACCORDO CON UE

Theresa May tenta l’ultima carta e mette a disposizione le sue dimissioni in cambio dfi un ok all’accordo con l’Ue: 'Sono pronta a lasciare l’incarico in anticipo - ha detto ai deputati del gruppo Tory - pur di assicurare una Brexit ordinatà. Intanto sono al voto dei Comuni ben 8 proposte parlamentari di piano B alternative all’accordo di Theresa May ammesse dallo speaker John Bercow al voto indicativo ai Comuni. Una varietà che rischia di produrre 'confusionè e 'tempi lunghì secondo Norman Smith, della Bbc.

ARRESTATA LA DONNA CHE EBBE UN FIGLIO CON STUDENTE 15ENNE

INDAGATO IL MARITO, HA ALTERATO STATO CIVILE DEL NEONATO

E' agli arresti domiciliari la donna di 31 anni accusata di 'atti sessuali con minorè, al centro di un’inchiesta della Procura di Prato sul rapporto tra lei e un 15enne al quale dava ripetizioni private, dal quale ha avuto un figlio. Notificato anche un avviso di garanzia al marito, accusato di 'alterazione di statò, un reato che si applica a chi altera lo stato civile di un neonato.

MATTARELLA STAR AI DAVID, E’ LUI 'FULL METAL SERGIO'

'LA CULTURA E’ ECONOMIA', E RINGRAZIA GEPPI CUCCIARI

'Chi sostiene che la cultura non ha a che fare con l’economia non è un vero economistà: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla così alla presentazione delle cinquine dei David di Donatello. E ringrazia divertito Geppi Cucciari, che lo ha definito un supereroe, 'Full Metal Sergiò, per la sua conduzione brillante.

TATUAGGI AL VELENO, RITIRATI NOVE COLORI: 'SONO CANCEROGENI'

GLI INCHIOSTRI SONO PRODOTTI IN USA E PROVOCANO ALLERGIE

Nove pigmenti per tatuaggi devono essere ritirati dal mercato perchè contengono sostanze cancerogene o che provocano allergie. Lo ha deciso il ministero della Salute. Gli inchiostri sono prodotti in Usa e si chiamano Dubai Gold, Sailor Jerry Red, Black Mamba, Green Beret, Hot Pink, Banana Cream, Lining Green, Lining Red Light e Blue Iris. Gli articoli sono stati vietati «per commercializzazione, ritiro e richiamo».

NOBEL AI PIONIERI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

A BENGIO, HINTON E LECUN PREMIO TURING PER L’INFORMATICA

Il premio Turing, considerato per l’informatica l’equivalente del Nobel e finanziato da Google, è andato quest’anno ai 'maestri delle macchinè, ossia ai pionieri che hanno rivoluzionato la ricerca sull'intelligenza artificiale aprendo la strada alle prime applicazioni pratiche, dalla robotica alla medicina. Yoshua Bengio, dell’università di Montreal, ha diviso il premio con Geoffrey Hinton, dell’Università di Toronto, e Yann LeCun, della New York University.