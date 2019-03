Via libera del Senato: la legittima difesa è legge

VIA LIBERA DEL SENATO ALLA LEGITTIMA DIFESA, E’ LEGGE

CODICE ROSSO, IRA DONNE OPPOSIZIONE. SCONTRO SU CASTRAZIONE La legittima difesa è legge: il Senato ha approvato il testo in via definitiva. Salvini: «Oggi è un giorno bellissimo». «Stop ai calvari giudiziari», dice il ministro M5s Bonafede. L’Anm pone dubbi di costituzionalità. Slitta invece l’esame del ddl sulla violenza sulle donne. Sul 'Codice rossò è infatti scontro nella maggioranza su un emendamento della Lega sulla castrazione chimica. «Una presa in giro», dicono da M5s. No anche del ministro Grillo. Lite tra maggioranza e opposizione dopo il nulla di fatto sulla proposta di inserire nel testo le norme sul 'revenge porn' contenute anche in un testo M5s depositato al Senato. Dura protesta in Aula delle donne di Fi, Pd e Leu.

IL MERCANTILE EL HIBLU I IN PORTO A MALTA, MIGRANTI SBARCATI

TRE IN MANETTE. L’"OSSERVATORE": DIROTTATORI PER NECESSITA'

E' giunta in porto a Malta la nave mercantile turca che era stata dirottata da un gruppo di migranti, e il cui controllo era stato ripreso questa mattina dalla marina maltese. Dopo l'attracco, l’imbarcazione è stata presa in consegna dalle forze armate, poi sono cominciate le operazioni di sbarco dei migranti. Almeno tre uomini sono stati fatti sbarcare con i polsi legati e sono stati caricati su un furgone della polizia maltese. L’Osservatore romano: 'dirottatori per necessita». La maggior parte delle persone sbarcate dalla nave dirottata è scesa invece liberamente ed è salita a bordo di piccoli bus verso l’Initial Reception center a Marsa.

ARRIVA IL CONTROLLO CON LE IMPRONTE DIGITALI PER GLI STATALI

NUOVI DATI INPS, 12,6 MILIONI DI PENSIONI SOTTO I MILLE EURO

Via libera delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro all’articolo 2 del ddl Concretezza del ministro Bongiorno, che prevede per i dipendenti pubblici di sostituire il cartellino con «sistemi di verifica biometrica dell’identità», quindi impronte digitali e controllo dell’iride, con l’obiettivo di contrastare l’assenteismo. Intanto arrivano nuovi dati Inps sulle pensioni. Le pensioni vigenti all’inizio del 2019 - fa sapere l’istituto - sono 17.827.676 e tra queste oltre 12,6 milioni sono inferiori a 1.000 euro al mese.

ULTIMA CHANCE SULLA BREXIT, DOMANI UN NUOVO VOTO

CHIESTO L’OK AL SOLO ACCORDO DI DIVORZIO. UE: SERVE UN SI'

Il governo di Theresa May ha messo per domani all’ordine del giorno un nuovo dibattito alla Camera dei Comuni sull'accordo di divorzio dall’Ue già bocciato due volte dai deputati. L'obiettivo è quello di ottenere un terzo voto di ratifica, sperando questa volta di poter strappare una maggioranza. Il voto dovrebbe essere sul solo accordo di divorzio raggiunto dalla premier con l’Ue scorporando la relazione sulle dichiarazioni future. «Ora ci serve un sì» è l’appello della Ue.

CASO MONTANTE, SALVINI SARA' SENTITO DALL’ANTIMAFIA

POLEMICA SU MANCATA COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL VIMINALE

Torna a far discutere il caso dell’ex presidente di Confindustria Sicilia finito agli arresti lo scorso anno. la commissione Antimafia audirà il ministro dell’interno per sapere «i motivi che hanno indotto il titolare del Viminale a non costituirsi parte civile» in questi procedimenti. Intanto fonti del Viminale fanno trapelare che il ministero voleva costituirsi parte civile ma Palazzo Chigi «non lo ha ritenuto opportuno».

FORZA NUOVA PARTECIPERA' AL CONGRESSO DI VERONA

M5S: SUI DIRITTI CIVILI NON SI TORNA INDIETRO

Ci sarà anche Forza Nuova alla manifestazione conclusiva della tre giorni e ai lavori del Congresso mondiale della famiglia di Verona. A dare l’annuncio Pietro Amedeo, segretario di Fn della provincia di Verona. «Ci vediamo sabato e domenica nella piazza da cui partirà la meravigliosa Marcia per la Famiglia e parteciperemo ai lavori congressuali». Nella città veneta sono previste anche manifestazioni di protesta contro il congresso. Intanto M5s ribadisce: «Sui diritti civili non si torna indietro».