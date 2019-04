Il "revenge porn" sarà reato: carcere fino a 6 anni

Carcere fino a sei anni e multa fino a 15mila euro, lo prevede l'emendamento sul revenge porn approvato all’unanimità dall’Aula della Camera. Il testo, che fa parte del pacchetto 'Codice Rossò prevede che chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5000 a 15000 euro. La Lega ha ritirato l’emendamento sulla castrazione chimica.

L’ITALIA PREOCCUPA UE E OCSE, CONTE DIFENDE LE MISURE

NEL DECRETO CRESCITA, CONDONO PER MULTE E TASSE LOCALI

Ue e Ocse sono preoccupati per l’Italia che non cresce. Anzi, regredisce, dice Juncker, ricevuto dal premier Conte prima del segretario dell’Ocse Gurria. E Bruxelles chiede sforzi supplementari per la crescita. 'Il rallentamento economico era previstò, replica Conte, che punta sul decreto crescita che il governo intende approvare in settimana. Decreto che contiene anche un allargamento della rottamazione agli enti locali. Il premier 'non cambia ideà, dice Gurria, su Quota 100 e Reddito di cittadinanza anche se concorda sul rallentamento della crescita. Anche dal dg del Fmi, Lagarde l’allarme che la ripresa 'è vulnerabilè anche per 'rischi al ribasso, come la Brexit'.

CLAUDIA BUGNO RESTA CON TRIA, SI RITIRA DAL BOARD STM

FONTI DEL TESORO, 'E' STATA DESIGNATA NEL CDA DELL’ASI'

Claudia Bugno resta consigliere del ministro dell’Economia Giovanni Tria. Fonti del Tesoro fanno sapere che ha deciso di ritirare la disponibilità all’incarico nel board di Stmicroelectronics in quanto designata nel Cda dell’Agenzia Spaziale Italiana. Sulla consigliera di Via XX Settembre il M5S ha annunciato una interrogazione per ottenere un 'chiarimentò dal ministro dell’Economia.

GOMMONE SPARITO CON 50 MIGRANTI A BORDO, E’ GIALLO

ITALIANI COSMOPOLITI, MA CREDONO ANCORA ALLE RAZZE

Da ieri sera non c'è più traccia di un gommone con a bordo una cinquantina di migranti. Lo rende noto Alarm Phone, il servizio telefonico per i migranti in difficoltà in mare, che ha ricevuto una chiamata da un barcone con a bordo uomini, donne e bambini al largo della Libia. La Ong ha tentato di 'contattare la cosiddetta 'Guardia Costierà libica senza esito. Secondo un sondaggio Ipsos, promosso da Fondazione Intercultura, la maggioranza degli italiani (77%) è entrato in contatto con culture diverse ma la metà crede ancora alle razze.

BREXIT: LONDRA ALLO SBANDO, BRUXELLES TEME IL PEGGIO

10 GIORNI AL D-DAY. MACRON, 'UE NON PUO' RESTARE OSTAGGIO'

Una Brexit sempre più difficile dopo il fallimento ai Comuni sul piano B. Per il capo negoziatore Ue Barnier un accordo è l’unico modo per un’uscita ordinata, ma lo scenario peggiore è sempre più probabile, e 'non andrà tutto liscio, ci saranno disagi anche se preparatì. E mancano solo 10 giorni al 'no deal'. Intanto Macron attacca: 'l'Unione europea non può rimanere a lungo ostaggio della risoluzione di una crisi politica in Gran Bretagnà. In assenza di chiarezza, spiega il premier Conte, l'Italia ci si prepara 'alla non auspicata prospettiva No deal'.

VACCINI, IPOTESI EMENDAMENTO SOLO CON OBBLIGO MORBILLO

SILERI: 'STIAMO LAVORANDO A MODIFICA PROPOSTA LEGA-M5S'

'Stiamo lavorando ad una eventuale modifica dell’emendamento al ddl vaccini, mantenendo l’obbligatorietà della certificazione vaccinale per la frequenza scolastica solo per il morbillo: il punto d’incontro, cioè, è che per il morbillo potrebbe essere necessario lasciare l’obbligo di vaccinazione e certificazione». Lo ha detto il presidente della commissione Sanità Pierpaolo Sileri, circa l’emendamento Lega-M5s al ddl vaccini che prevede la cancellazione dell’obbligo di certificazione vaccinale.

IL PAPA AI GIOVANI: NESSUN TABU' SULLA SESSUALITA', E’ DONO DI DIO

DAL SINODO: 'GRAZIE ALLE VITTIME CHE DENUNCIANO GLI ABUSI'

Il Papa parla ai giovani della sessualità e li esorta a 'non avere tabu» perchè scrive nella 'Christus vivit' Dio 'ci ha creati sessuati, Egli stesso ha creato la sessualità, che è un suo dono, e dunque 'niente tabu». E’ un dono che il Signore di dà e 'ha due scopi: amarsi e generare vita. E’ una passione... Il vero amore è appassionatò. Francesco parla anche degli abusi sui minori, fa proprio l’impegno del Sinodo per l’adozione di rigorose misure di prevenzione, ed esprime gratitudine 'verso coloro che hanno il coraggio di denunciare il male subìtò.