Risparmiatori, c'è l'accordo sui rimborsi

Raggiunta una intesa nel governo sul dl crescita che va domani in cdm, con l’inserimento di una norma che consentirà la blindatura dei rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie. Un successivo decreto attuativo darà il via alle erogazioni. I testi per rendere operativo il Fondo di indennizzo dei risparmiatori sono da ieri sera alla Presidenza del Consiglio per l’approvazione, fanno sapere fonti del Mef. Conte, interpellato sulle tensioni di queste ore nella maggioranza, e in particolare il M5S e il ministro Tria, ha invitato 'tutti i ministri a non lasciarci distrarre da timori o preoccupazionì. 'Non c'è nessuna dimissione o richiesta di dimissioni all’ordine del giornò, ha precisato.

NO ALLA CASTRAZIONE CHIMICA, MA LA MAGGIORANZA SI DIVIDE

LA LEGA VOTA L’ODG CON FRATELLI D’ITALIA, M5S CON PD E FI

L'Aula della Camera boccia l’ordine del giorno di Fdi al ddl codice rosso che impegnava il governo (che si era rimesso all’Aula) ad adottare ogni iniziativa anche normativa per introdurre la possibilità di subordinare alla castrazione chimica la concessione della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per reati sessuali. L’emendamento è stato votato solo da Fdi e Lega. D’Uva, per M5s castrazione chimica mai. Fonti Lega, sconcerta voto M5s con Pd-Fi su castrazione.

SEA EYE SOCCORRE 64 MIGRANTI AL LARGO DELLA LIBIA

TUTTI IN SALVO. SALVINI: NAVE ONG TEDESCA, VADA AD AMBURGO

La nave della Ong tedesca Sea Eye ha soccorso al largo della Libia 64 migranti che si trovavano a bordo di un gommone. 'Sono tutti al sicuro sulla nostra navè, ha twittato l’organizzazione umanitaria. 'Nave battente bandiera tedesca, Ong tedesca, armatore tedesco e capitano di Amburgo. E’ intervenuta in acque libiche e chiede un porto sicuro. Bene, vada ad Amburgò, dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

BIMBO CIRCONCISO MUORE, ARRESTATE LA MADRE E LA NONNA

STESSO PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO ANCHE PER UN 'SANTONE'

La madre e la nonna, nigeriane, del bambino morto a Genova dopo una circoncisione fatta in casa sono state arrestate per omicidio preterintenzionale. Con loro arrestato anche un africano considerato dalle donne un 'santonè che avrebbe praticato la circoncisione. L’uomo è stato bloccato a Ventimiglia. Il piccolo aveva poche settimane di vita.

ANCORA TENSIONE A TORRE MAURA, PM INDAGA PER ODIO RAZZIALE

CAMPIDOGLIO, ROM SARANNO RICOLLOCATI. PD, RAGGI SI DIMETTA

La Procura di Roma apre un fascicolo sui disordini di ieri sera nella zona di Torre Maura dove circa 200 abitanti, supportati anche da militanti Casapound, sono scesi in strada per protesta contro il trasferimento di alcuni rom in un centro accoglienza. Barricate con i cassonetti dati alle fiamme, i reati ipotizzati, al momento, danneggiamento e minacce aggravate da odio razziale. Il Campidoglio ha deciso il ricollocamento in centri su tutto il territorio romano dei 60 rom giunti ieri nella struttura. La Raggi: 'intervento per evitare che situazione degenerasse e per tutela vita e incolumita». Il Pd ne chiede le dimissioni.

FAMIGLIE PIU' POVERE, IL POTERE D’ACQUISTO CALA DELLO 0,5%

ADDIO AL BONUS BABY SITTER PER CHI RINUNCIA AL CONGEDO

Diminuisce nel quarto trimestre 2018 il potere d’acquisto delle famiglie. Secondo l’Istat il calo è stato dello 0,5% rispetto al terzo trimestre. Nello stesso periodo il reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici è diminuito dello 0,2%. Nonostante questo, i consumi hanno mantenuto una dinamica espansiva. Addio al beneficio per il servizio di baby sitting per le mamme che rinunciano al congedo parentale: la legge di bilancio per il 2019 non ha prorogato la norma. Lo scrive l’Inps in un messaggio nel quale chiarisce che chi lo ha già chiesto entro l’anno scorso deve usarlo entro il 31 dicembre 2019.

CHICAGO FA LA STORIA, PRIMA DONNA SINDACO NERA E GAY

LORI LIGHTFOOT ALLA GUIDA DELLA CITTA' PIU' VIOLENTA D’AMERICA

Chicago elegge il suo primo sindaco donna afroamericana e apertamente gay. E’ Lori Lightfoot, che succederà all’attuale primo cittadino Rahm Emanuel. Lightfoot ha battuto Toni Preckwinkle impegnandosi durante la campagna elettorale a combattere la corruzione e aiutare le famiglie a basso reddito e la classe media, ignorate a suo avviso finora.