Decreto Crescita al Consiglio dei ministri, resta il nodo dei rimborsi

E' in corso il Consiglio dei ministri che esamina il decreto crescita. Resta il nodo dei rimborsi ai risparmiatori danneggiati dalle banche in crisi. Prosegue il pressing del M5s sul ministro dell’Economia Tria: 'La norma è già nella legge di Bilancio, una nuova norma nel decreto crescita che non recepisse le richieste delle associazioni blocca le procedurè, dicono dai Cinque Stelle. Lo stesso Di Maio chiede a Tria di 'firmare velocemente i decreti ministeriali che attuino la norma salva truffatì. 'Troveremo una soluzione entro oggì, la fiducia espressa dal premier Conte.

"VOTO MANIPOLABILE", 50MILA EURO DI MULTA PER ROUSSEAU

LA SANZIONE DEL GARANTE. REPLICA: "RILIEVI GIA' RECEPITI"

Il Garante della Privacy commina una multa da 50mila euro alla Associazione Rousseau di Davide Casaleggio, rilevando 'importanti vulnerabilita» nella piattaforma di e-voting usata dal M5s. Rousseau dovrà adempiere in tempi tra 10 e 120 giorni alle richieste del Garante per garantire adeguate misure di trasparenze e sicurezza. 'Rilievi già recepitì, commenta Enrica Sabatini, braccio destro di Casaleggio e socia di Rousseau. Il Pd presenta un’interrogazione al governo affinchè dia 'garanziè sulle decisioni prese con la piattaforma. E’ emerso inoltre che, nel giorno delle Europarlamentarie M5s, Casaleggio è andato in Procura e ha sporto denuncia contro alcuni profili clone tra gli iscritti a Rousseau.

NUOVO CASO MIGRANTI, LA NAVE DI SEA EYE VERSO LAMPEDUSA

SALVINI A BERLINO: PORTI CHIUSI. LA FARNESINA: MINACCIA

Naviga verso Lampedusa la Alan Kurdi, nave di Sea Eye con 64 migranti soccorsi a bordo. Dopo essersi diretta a nord, ha puntato il timone verso ovest, si trova a meno di 30 miglia da Lampedusa e ha chiesto al centro di coordinamento marittimo italiano di indicare il porto sicuro, dopo averlo fatto nella notte anche con Malta. 'Altre vite messe a rischio da una ong straniera: abbiamo scritto al governo tedesco perchè si faccia carico del problema e abbiamo diffidato la nave dall’entrare nelle acque italianè, avverte Salvini. La Farnesina conferma il blocco in una nota verbale al ministero degli Esteri tedesco: tentare di entrare in acque italiane sarebbe considerata 'una minaccia al buon ordine ed alla sicurezza dello Statò.

LA CONVENTION DI SALVINI A MILANO: UNITA', NESSUNO SGARBO

ORBAN NON VA, LA AFD SI'. DOMANI A PARIGI INCONTRO CON LE PEN

'Una chiamata all’unità di tutti i partiti che vogliono cambiare questa Europa e che oggi sono al Parlamento Ue pur non essendo nel nostro gruppò. La Lega presenta così la convention sovranista promossa da Salvini per lunedì a Milano: 'Primo passo per allargare la nostra famiglia. Nessuna divisione, nessuno sgarbò. All’incontro non partecipa il premier ungherese Orban nè rappresentanti del suo partito, rimasto nel Ppe. Non ci sarà la leader del Rnf Marine Le Pen, che però vedrà Salvini domani a Parigi. Ci sarà invece l’ultradestra tedesca di Afd.

DELITTO DEI MURAZZI, L’ASSASSINO NON DOVEVA ESSERE LIBERO

CONDANNATO A UN ANNO E 6 MESI, CARTE TRASMESSE IN RITARDO

Non avrebbe dovuto essere a piede libero Said Mechaquat, il ventisettenne che si è consegnato alle forze dell’ordine, a Torino, confessando l’omicidio di Stefano Leo: l’uomo era stato condannato a un anno e sei mesi per maltrattamenti in famiglia con una sentenza, diventata definitiva, che per lui comportava la carcerazione. Secondo fonti interpellate dall’ANSA, ci sarebbe stato un ritardo, o un intoppo, nella trasmissione dei documenti dalla Corte d’appello alla procura presso il tribunale.

STUPRO SULLA CIRCUMVESUVIANA, LIBERO ANCHE IL TERZO FERMATO

IL RIESAME SCARCERA ANCHE L’ULTIMO DEI PRESUNTI RESPONSABILI

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto la scarcerazione di Raffaele Borrelli, terzo dei giovani coinvolti nel presunto stupro della 24enne di Portici nel vano ascensore della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano del quale sono accusati anche Alessandro Sbrescia e Antonio Cozzolino, anche loro scarcerati dal Riesame nelle scorse settimane.

BOEING 737 CADDE PER UN DIFETTO DEL SOFTWARE ANTI-STALLO

IL PRIMO RAPPORTO SUL DISASTRO ESCLUDE L’ERRORE DEI PILOTI

I piloti del volo ET302, schiantatosi il 10 marzo sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba, hanno seguito tutte le procedure raccomandate da Boeing per le manovre del 737 Max, ma lo stesso non sono stati in grado di controllare l’aereo. E’ quanto risulta dal rapporto preliminare sul disastro, in cui sono morte 157 persone, tra cui otto italiani, che sottolinea il difetto del software ed esclude l’errore dei piloti della Ethiopian Airlines. ---.