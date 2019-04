Tria: "Sì ai rimborsi, ma con regole". E Di Maio attacca la Lega

Ancora tensione nel governo su Tria, nella vicenda dei risparmiatori truffati il premier cerca una soluzione: 'abbiamo 1,5 mld da sbloccare, il ministro Tria deve stare serenò, dice Conte. Salvini in pressing osserva che si deve fare bene e in fretta: 'ci pensa Conte, ha nostra fiducià. Il ministro dell’Economia assicura a Bruxelles il rispetto delle regole e sottolinea che si vuole indennizzare tutti, ma nel rispetto delle regole. Affondo di Di Maio: preoccupa una Lega alleata in Europa con chi nega Olocausto. Fico: un errore la denuncia a Saviano da parte di Salvini.

SEA EYE: "NON SEPARIAMO LE FAMIGLIE". BERLINO CHIEDE UN PORTO

DONNE E BIMBI NON VOGLIONO SCENDERE. SALVINI: "BUON VIAGGIO"

La nave della ong Sea Eye con una sessantina di migranti in acque internazionali a 15 miglia da Lampedusa. Dopo il via libera all’evacuazione medica per due bambini e le loro madri , Salvini riferisce che si rifiutano di scendere e augura loro «buon viaggio verso Berlino». 'Non separeremo le famiglie - replica la ong - sarebbe una tortura emotiva e minaccerebbe benessere dei bambinì. L’Europa chiede una cabina di regia fra gli stati, perchè servono soluzioni per lo sbarco, la Germania chiede che Bruxelles assuma il coordinamento e consideri la necessità che la nave entri al più presto in un porto sicuro.

ALTA TENSIONE IN LIBIA, SI TEME UN’ESCALATION MILITARE

PRIMI SCONTRI, HAFTAR REPLICA ALL’ONU: "VADO AVANTI"

Pesanti scontri in Libia alle porte della capitale dopo che Tripoli ha lanciato un’operazione - secondo un’emittente libica usando anche l’aviazione - per contrastare l’attacco di Haftar. Preoccupazione Ue per l’escalation: 'si rischia seriamente uno scontro incontrollabilè. Stasera riunione del consiglio di sicurezza Onu, un preoccupato Guterres vede Haftar a Bengasi. Ma il generale insiste: «l'operazione verso Tripoli continuerà finchè il terrorismo non sarà eliminato».

RICHIAMO DI MATTARELLA ALLE TOGHE: SOBRIETA' E ATTENTI AI SOCIAL

"NON SI CEDA AL CLAMORE DEI MEDIA, L'OBIETTIVO NON E’ ESSERE ELETTI"

Richiamo alle toghe dal capo dello Stato. Attenzione all’uso dei social, serve riserbo e discrezione perchè non sia offuscata la credibilità della funzione. Non ci si faccia suggestionare dalla pressione che può derivare dal clamore mediatico e dalla spinta emotiva di un «presunto sentimento popolare». Le decisioni dei magistrati «non devono rispondere all’opinione corrente o a correnti di opinione, ma solo alla legge», spiega Mattarella, e «la magistratura non è composta da giudici e pm elettivi, e neppure da giudici e pm con l’obiettivo di essere eletti».

BREXIT, LA MAY CHIEDE ALLA UE UN RINVIO AL 30 GIUGNO

LONDRA: CI PREPARIAMO ALLE EUROPEE MA USCIREMO PRIMA

Theresa May propone un rinvio della Brexit fino al 30 giugno. Ma fa sapere che se le parti saranno in grado di ratificare più velocemente, l’estensione sarà conclusa prima. Il presidente del Consiglio europeo Tusk è favorevole ad una proroga flessibile di 12 mesi, 'ma la risposta a Londra arriverà dai 27 al vertice del 10 aprilè. Londra punta all’uscita dall’Ue prima del 23 maggio per evitare il voto per le europee, ma continuerà a organizzarle. La Brexit senza un accordo resta dunque sul tavolo europeo, il Regno unito osservato speciale da parte dei 27.

OMICIDIO DEI MURAZZI: IL GIUDICE SI SCUSA: "SIAMO IN POCHI"

"NON SIAMO CORRESPONSABILI". IL MINISTRO ATTIVA GLI ISPETTORI

Scuse dal presidente della Corte d’appello di Torino sulla mancata carcerazione del 27enne che ha confessato l’omicidio di Stefano Leo, ucciso sulle rive del Po il 23 febbraio. 'Ma non siamo corresponsabilì: punta il dito sulla massa di lavoro da smaltire e sollecita il ministero della Giustizia perchè si assumano cancellieri ed assistenti. Intanto il guardasigilli Bonafede attiva gli ispettori del dicastero: «dobbiamo verificare quello che è accaduto», spiega.

SI SBLOCCA L’ECOBONUS PER LE AUTO, AL VIA CON GLI INCENTIVI

CORTE CONTI REGISTRA IL DECRETO. DA 1.500 A SEIMILA EURO

Si sbloccano gli ecobonus per auto elettriche e ibridi previsti dalla Legge di Bilancio 2019. Registrato alla Corte dei Conti il decreto che dà il via alla fase che consentirà ai concessionari di inserire sulla piattaforma dedicata ordine e prenotazione dell’incentivo. Dalla prenotazione si avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo. L’ecobonus va da 1.500 a 6mila euro per acquisto, anche in leasing, e immatricolazione di un veicolo con emissioni di Co2 inferiori a 70 g/km e prezzo da listino inferiore a 50mila euro (Iva esclusa).

L’AQUILA DIECI ANNI DOPO IL SISMA, FRA COMMOZIONE E RISCATTO

FIACCOLATA CON IL PREMIER. MA ANCORA MOLTO RESTA DA FARE

Dieci anni fa il disastroso terremoto dell’Aquila, erano le 3.32 del 6 aprile 2009. La ricostruzione materiale faticosamente, procede, ma stenta ancora il ritorno alla vita vera. Tanto è stato fatto, ma ancora molto resta da fare. E molte frazioni colpite mostrano evidenti i segni dei ritardi. In alcuni luoghi il tempo sembra essersi fermato. Stasera fiaccolata con il premier Conte per ricordare le vittime del disastro.