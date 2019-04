Schiaffo di Salvini a Di Maio: "Noi pagati per lavorare"

'Io lavoro, io rispondo col lavoro, con i fatti. Questa gente che cerca fascisti, comunisti, nazisti, marziani, venusiani... i ministri sono pagati per lavorarè. Lo ha detto il ministro dell’Interno Salvini commentando le preoccupazioni del vicepremier Di Maio per le alleanze europee della Lega con chi nega l’olocausto. 'Io difendo i confini, vorrei concretezza anche dagli altri - dice Salvini - mi piacerebbe si sbloccassero cantieri fermi e opere pubblichè. Pronta la nuova replica di Di Maio: 'Lo sblocca cantieri è provvedimento di un governo in cui siamo tutti e due, non so se è chiaro...', e aggiunge: 'lavoriamo bene, ma abbiamo problemi sui temi ideologicì.

DOMBROVSKIS, PIL ITALIANO POTREBBE SCENDERE SOTTO 0,2%

SIRI A TRIA: INSERIRE FLAT TAX, NON E’ TEMPO DI TIMIDEZZE

'Per quanto riguarda quest’anno, l’economia ha rallentatò, e la stima di 0,2% delle previsioni economiche d’inverno 'potrebbe essere anche più bassa, e dobbiamo vedere che implicazioni avrà sul bilanciò: lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis rispondendo a una domanda sull'Italia durante la conferenza stampa dell’Ecofin. Continua il pressing su Tria: il sottosegretario alle Infrastrutture Siri chiede di inserire la flat tax nel Def: 'Non è tempo di timidezzè, sottolinea. Da Cernobbio intanto l’80% dei 200 imprenditori presenti boccia l'operato del governo. E a Torino Sì Tav e 'madamin' di nuovo in piazza: sfila il mondo delle imprese, 20 mila i partecipanti.

LA LIBIA RIPIOMBA NEL CAOS. L’ONU, ADESSO FERMATEVI

HAFTAR IMPONE NO-FLY ZONE. FORTE PREOCCUPAZIONE DI CONTE

Rischio guerra nei cieli in Libia: le forze del generale Haftar hanno annunciato di aver decretato una no-fly zone ad ovest. Scontri sono segnalati a 12 km da Tripoli. Le forze del governo provvisorio di Sarraj rivendicano la riconquista dell’aeroporto, ma la notizia viene smentita dall’esercito di Haftar. Il premier Conte ha sentito il Segretario dell’Onu Guterres e ribadito l'adesione alla road map. Il ministro degli Esteri Moavero teme un aumento del livello di destabilizzazione. Da Washington si sottolinea che la stabilità della Libia è una priorità del dialogo Usa-Italia. Infine l’Onu, che ha chiesto lo stop alle azioni militari, conferma lo svolgimento della conferenza indetta a Ghadames il 14-16 aprile.

LA NAVE DEI MIGRANTI PUNTA SU MALTA E ATTACCA SALVINI

MINISTRO, 'BENE, QUI NON SI PASSA'. ESPOSTO CONTRO GOVERNO

Diretta a Malta, dove chiederà un porto sicuro, la Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea Eye cui l’Italia non ha concesso di approdare a Lampedusa. La ong attacca Salvini: 'non ha umiliato solo i naufraghi, ma sfrutta tutto e tutti per ottenere il massimo vantaggiò. Soddisfatto il ministro: 'Dietrofront, nave Ong diretta a Malta. Molto bene, in Italia non si passa. #portichiusì. Mediterranea presenta esposto contro il governo per il sequestro della nave. 'Basta con la paura dei migranti, delinquenti ci sono anche tra noì, il monito del Papa.

STUDENTESSA USA DENUNCIA VIOLENZA IN LOCALE DI FIRENZE

LA 20ENNE SI E’ PRESENTATA AL PRONTO SOCCORSO DI CAREGGI

Violentata in un discopub nel centro di Firenze. E’ quanto ha denunciato stamani ai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Careggi, dov'è stata accompagnata da alcune amiche intorno alle 7.00, una studentessa americana di 20 anni. Secondo quanto raccontato dalla ragazza agli agenti all’interno del locale sarebbe stata avvicinata da un uomo che l’avrebbe convinta ad appartarsi in uno stanzino e qui l’avrebbe violentata.

ZANOTTI AI PM: SENZA SOLDI, LI' PER COMPRARE DINARI ANTICHI

INTERROGATORIO, SEQUESTRATO DA MILIZIANI DI AL QAIDA

'Ero senza lavoro, ho deciso di andare in Turchia, nella zona di Hatay vicino alla Siria, per cercare di acquistare dinari da rivendere in Europa nel mercato della numismatica. Sono stato però venduto dal mio tassista abusivo a dei miliziani che mi hanno narcotizzato: il 14 aprile del 2016 mi sono risvegliato in una casupola nella zona di Aleppò. E’ quanto raccontato agli inquirenti da Sergio Zanotti, liberato ieri dopo tre anni di sequestro in Siria. 'Sono stato tenuto in ostaggio da Al Qaida. Ho cambiato 10 prigioni, mi hanno trattato benè, ha spiegato.

VENEZIA, L’OVOVIA SUL PONTE DI CALATRAVA SARA' SMONTATA

OK CORTE CONTI, INFRASTRUTTURA SPESSO GUASTA, COSTATA 2 MILIONI

L''ovovià per portatori di handicap sul contestato Ponte di Calatrava a Venezia sarà smontata. Il via libera è arrivato dalla Corte dei Conti. L’ovovia era stata inaugurata nel novembre 2013, oltre cinque anni dopo l’apertura del ponte 'Della Costituzionè. Oltre alle difficoltà tecniche e ai guasti, la sua realizzazione era costata oltre due milioni di euro, ragione che aveva portato all’indagine della magistratura contabile. Il costo per smontarla è stimato in 40 mila euro.