"Reddito": più domande a Napoli che nell'intera Lombardia

Sono 806.878 le domande di reddito di cittadinanza arrivate all’Inps nel primo mese. Il 54% sono di donne. Le richieste soprattutto da Campania (137mila) e Sicilia (128mila), insieme il 32% del totale. Oltre 78mila domande da Napoli, il 10% del totale, più dell’interna Lombardia. La percentuale maggiore è nella fascia 45-67 anni con il 61%, seguita dai 25-40enni, 23%. Poco più del 3% le domande di chi ha meno di 25 anni. Le domande di reddito di cittadinanza avanzate da over 67 anni (pensione di cittadinanza) sono state quasi 106mila, il 13% circa del totale.

ACCORDO SUI RIMBORSI AI RISPARMIATORI, FLAT TAX VERSO IL DEF

SI' DELLE ASSOCIAZIONI ALLA LINEA TRIA. DI MAIO APRE A SALVINI

Accordo sui rimborsi tra governo e risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie. Passa la linea Tria con il sì di 17 associazioni su 19. L’accesso automatico ai fondi è per chi ha un imponibile entro i 35mila euro o un patrimonio mobiliare di 100mila euro. Gli altri saranno 'analizzati per grandi categorie e non caso per casò davanti alla commissione ad hoc del Tesoro, ha detto il sottosegretario Bitonci, che prevede 'rimborsi massivì. Domani la norma nel Cdm, convocato per le 16.30, con all’ordine del giorno anche il Def. Nel Documento anche la flat tax secondo l’intesa Salvini-Di Maio che Tria deve approvare: tassa piatta fino a un reddito familiare di 50mila euro. 'Dall’ anno prossimo studieremo la soglia al di sotto della quale inizieremo a sperimentarlà, dice il leader della Lega.

HAFTAR BOMBARDA L’AEROPORTO, MIGLIAIA IN FUGA DA TRIPOLI

PARIGI PRENDE LE DISTANZE DAL GENERALE, UE PER LA TREGUA

Spazio aereo off limits per Tripoli dopo che, con un raid, l'esercito del generale Khalifa Haftar ha bombardato l’aeroporto di Mitiga, l’unico scalo ancora funzionante nella capitale libica. Dall’inizio dell’offensiva il bilancio è di almeno 32 morti e 50 feriti, mentre sono circa 2.000 gli sfollati per gli scontri armati in corso. La Francia intanto tenta di prendere le distanze da Haftar, dopo averlo lungamente sostenuto: «Sosteniamo il governo di accordo nazionale», si legge in un tweet dell’ambasciata in Libia. L’Alto rappresentante dell’Ue Federica Mogherini, ha rivolto un appello ai leader libici, ed in particolare ad Haftar a fermare le attività militari e tornare al tavolo negoziale sotto gli auspici dell’Onu.

IL CARABINIERE SUPERTESTE: CUCCHI PRESO A CALCI IN FACCIA

"HO TACIUTO PER PAURA". ILARIA: "VERITA' IN AULA DOPO 10 ANNI"

Calci in faccia a Stefano Cucchi da Raffaele D’Alessandro dopo uno scontro verbale con l’altro carabiniere indagato, Alessio Di Bernardo, quando il ragazzo arrestato si era rifiutato di farsi prendere le impronte. E’ il drammatico racconto di Francesco Tedesco, carabiniere imputato di omicidio preterintenzionale e superteste al processo davanti alla Corte d’Assise. Tedesco ha detto di aver taciuto perchè 'terrorizzatò. 'Se vuoi continuare a fare il carabiniere, devi continuare a seguire la linea dell’Armà, gli avrebbe detto il maresciallo Roberto Mandolini. 'Dopo 10 anni di depistaggi in quest’aula è entrata la verità dalla viva voce di chi era presentè, ha detto Ilaria Cucchi.

TRUMP INSERISCE I PASDARAN NELLA LISTA NERA DEL TERRORISMO

IL TYCOON SILURA LA MINISTRA DELL’INTERNO E NOMINA IL SOSTITUTO

Trump ha inserisce il corpo delle Guardie Rivoluzionarie dell’ Iran nella lista nera Usa delle organizzazioni terroristiche. E' la prima volta che una unità militare di un Paese straniero, come i pasdaran di Teheran, viene sanzionata. Il tycoon ha anche annunciato via Twitter che la ministra dell’Interno Nielsen lascerà il suo incarico e sarà sostituita ad interim da Kevin McAleenan, commissario per la protezione di dogane e confine.

SALVINI LANCIA IL FRONTE SOVRANISTA: OBIETTIVO PRIMI IN UE

DUELLO CON DI MAIO CHE GUARDA AL PPE. NEL PD ROBERTI AL SUD

'I nostalgici? Solo a Bruxelles'. Salvini lancia l’alleanza sovranista 'Verso l’Europa del Buonsenso!' con i leader di Alternative fuer Deutschland-Efdd, The Finns Party-Ecr e Dansk Folkeparti-Ecr. L’obiettivo è di diventare il primo gruppo a Strasburgo. 'Ognuno si sceglie le sue alleanzè, replica alle obiezioni di Di Maio, che ora pensa al dialogo con il Ppe. Sul fronte del Pd, Zingaretti annuncia l’ex Procuratore nazionale antimafia Franco Roberti capolista al Sud.

NUOVA PROTESTA A ROMA CONTRO I NOMADI: CASE AGLI ITALIANI

DI MAIO: SGOMBERIAMO CHI NON HA DIRITTO, DA ROM A CASAPOUND

Nuova protesta a Roma contro l’assegnazione di una casa popolare ai nomadi. 'Gli zingari qui non li vogliamo, quella casa deve andare a un italianò, ripetono gli abitanti di Casal Bruciato. Salvini punta a 'zero campi rom'. Ma Di Maio rilancia: 'La legge vale per tutti. Superiamo i campi rom, subito. E sgomberiamo CasaPound, così come chiunque occupi in modo illegittimo una casa o uno stabile già assegnato a chi ne ha realmente bisognò.