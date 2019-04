I numeri del Def: il debito risale a 132,7%, Pil a +o,1. Il nodo Flat Tax

La bozza del Def prevede per quest’anno il Pil a +0,1% e +0,6% nel 2020. Il debito pubblico salirà al 132,7% per calare fra un anno al 131,7%, il deficit aumenterà al 2,4%. La flat tax sarà coperta da una riduzione delle spese fiscali e delle agevolazioni, ipotesi introduzione di due aliquote Irpef del 15 e 20 per cento, a partire dai redditi più bassi. Ancora congelati 2 miliardi di spesa, resta l’aumento dell’Iva per 23 miliardi «nell’attesa di definire misure alternative». Anche il Fmi taglia le stime per l’Italia a +0,1%, allarme per spread e debito. A Palazzo Chigi riunione preparatoria sul Def con Conte, Tria e i vicepremier, prima del Consiglio dei ministri. Di Maio torna sulla Flat Tax: «C'è tutto il mio sostegno se rivolta al ceto medio, alle famiglie, alle imprese». Salvini: ragioniamo su una soglia massima di 50mila euro.

SCONTRO AL SENATO SUL DDL PILLON, IL PD CHIEDE UN RINVIO

M5S APRE AD UN NUOVO TESTO. TEMPI LUNGHI PER L’ESAME

Battaglia durissima in commissione Giustizia del Senato dove è in discussione il Ddl Pillon sull'affido condiviso. Tutti e 52 i senatori del Pd iscritti a parlare per chiederne il ritiro. I Dem sfidano i Cinquestelle: se sono convinti che il testo debba essere ritirato lo dimostrino. Ma il M5s annuncia al contrario la volontà di «dare mandato per una riscrittura e per un testo unificato, che terrà conto di tutti i testi proposti», e del quale il ddl Pillon non sarà «il testo base». Tempi lunghi per l'esame del provvedimento che dopo la Commissione proseguirà in Aula.

SCONTRI A SUD DI TRIPOLI, L’ISIS RIALZA LA TESTA IN LIBIA

PROSEGUE L’OFFENSIVA DI HAFTAR. ONU: 47 MORTI E 181 FERITI

Prosegue l’offensiva del generale Haftar verso Tripoli, raid aereo sull'aeroporto. Nuovi scontri con le forze del governo guidato da Sarraj, migliaia di sfollati. L’Onu riferisce di 47 morti e 181 feriti in tre giorni di combattimenti, rinviata la conferenza nazionale a Gadames del 14-16 aprile. Attacco dell’Isis a Fuhaqa, nel centro del Paese, ucciso il presidente del consiglio comunale, rapito il capo delle Guardie municipali. Gli islamisti rivendicano: è una vendetta per i territori perduti in Siria.

MAY DA MERKEL E MACRON, CERCA SPONDE PER RINVIARE LA BREXIT

IPOTESI DI ACCORDO COL LABOUR, OK DEI COMUNI ALLO SLITTAMENTO

Visite lampo di May a Berlino e Parigi per ottenere da Merkel e Macron il via libera al rinvio della Brexit limitata al massimo al 30 giugno, chiesta nella lettera all’Ue. Ribadito l’obiettivo di trovare intanto un accordo con il Labour. Per il capo negoziatore Barnier, il negoziato con Corbyn «giustifica una proroga». Merkel favorevole anche a un rinvio al 2020, ma Parigi frena: un anno «sarebbe troppo». Ok della Camera dei Comuni alla mozione di sostegno alla richiesta di proroga flessibile.

CAPITANO ULTIMO ATTACCA NISTRI: DIMISSIONI PER IL CASO CUCCHI

"PIU' UTILE PER LA DIGNITA' DELL’ARMA UN SEGNALE DI DISCONTINUITA'"

Il colonnello Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo ed attuale presidente del Sindacato italiano militari Carabinieri, chiede le dimissioni del comandante generale dell’Arma, il generale Giovanni Nistri, dopo le ultime novità sul caso Cucchi. «Piuttosto che pensare di costituirsi parte civile - afferma Ultimo - a questo punto sarebbe stato forse più utile per la dignità dell’Arma dare le dimissioni, senza tanti equivoci e come segnale di discontinuità». Ilaria Cucchi: «Vogliamo giustizia senza sconti, vendetta mai».

TRUMP MINACCIA DAZI ALL’UE, NEL MIRINO ANCHE IL PROSECCO

ACCORDO BRUXELLES-PECHINO, IL MERCATO CINESE SARA' PIU' APERTO

Gli Usa sono pronti a imporre dazi su beni europei per 11 miliardi di dollari, in risposta agli aiuti della Ue ad Airbus. Fra i prodotti nel mirino ci sono anche il prosecco e il pecorino. Bruxelles parla di «contromisure esagerate» e fa sapere che è pronta reagire in modo speculare con dazi Ue sui prodotti Usa. Intesa fra Ue e Cina, Pechino ha accettato le richieste europee sulla necessità di garantire alle imprese europee un «accesso al mercato migliorato» e «non discriminatorio» eliminando le «barriere». Studio per collegare la Via della Seta alle grandi reti Ue di trasporto Ten-T.

LA CASSAZIONE, PER LO STUPRO L’ASPETTO FISICO E’ IRRILEVANTE

ANNULLATE LE ASSOLUZIONI IN APPELLO A DUE GIOVANI DI ANCONA

L'aspetto fisico di una donna che si dichiara vittima di stupro è «irrilevante» ed è un «elemento non decisivo» per valutare la credibilità della sua denuncia. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni depositate oggi dell’annullamento con rinvio delle assoluzioni di due giovani sudamericani accusati di aver violentato una ragazza peruviana a Senigallia il 9 marzo 2013. Ad assolverli era stata la Corte di Appello di Ancona nel novembre del 2017 con un verdetto che faceva riferimento alla «mascolinità» della ragazza per minare la sua credibilità.