L'Iva agita il governo nel dopo Def. Si studia la Flat Tax

Il giorno dopo il varo del Def, vertice a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio e Salvini, con i nodi dell’Iva da risolvere e la flat tax da mettere a punto. Per evitare l’aumento dell’Iva, il governo punterà su una spending review, dice il premier. Salvini: 'l'Iva non aumenta, non ci sono tasse sulla casa e non ci sono tasse sui risparmì; i soldi 'dalla crescità. E sulla flat tax 'ci stiamo lavorando, entro l’anno rivoluzione storicà. Il Fmi parla dell’Italia che 'riaccende i timori per il legame debito-banche nella Uè, e dove 'spread elevati in modo sostenuto potrebbero pesare sulla crescità, proponendo 'una moderna tassa di proprieta» sulla casa. Conte: cambiato stime per la congiuntura, da reddito e quota 100 impatto positivo su Pil'. Su banche e questione rimborsi Salvini annuncia: 'norme quanto prima, vogliamo l’ok di tuttì. Cresce a febbraio la produzione industriale, seconda variazione congiunturale positiva (+0,8%) dopo quattro mesi di cali, secondo l’Istat.

DRAGHI: BCE HA TANTI STRUMENTI, LI PUO' REGOLARE SE SERVE

"LA CRESCITA PIU' LENTA SI STA TRASCINANDO NEL 2019"

'La Bce rimane pronta a regolare tutti i suoi strumentì se fosse necessario per conseguire gli obiettivi d’inflazione: 'abbiamo un sacco di strumenti per reagirè. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi secondo cui 'l'economia dell’Eurozona vede una crescita più lenta che si sta estendendo nell’anno correntè. La Bce conferma che i tassi di interesse rimarranno fermi fino alla fine del 2019.

SCATTATA LA FOTO DEL SECOLO, PROVA DIRETTA DI UN BUCO NERO

MASSA DI 6 MILIARDI DI VOLTE IL SOLE. RIVOLUZIONE ITALIANA

Per la prima volta è stato fotografato un buco nero, al centro della galassia M87 con la massa di sei miliardi e mezzo quella del nostro Sole, con la conseguenza che oggetti cosmici invisibili per definizione possono essere visti e studiati direttamente. 'Adesso possiamo finalmente osservarlì, ha detto all’ANSA Luciano Rezzolla, direttore dell’INFN di Francoforte. Oggi si apre la 'prima pagina di un libro nel quale è possibile fare osservazioni sempre più accurate di questi oggetti, previsti un secolo fa da Albert Einstein', ha aggiunto.

IN ISRAELE NETANYAHU VINCE E CORRE VERSO IL QUINTO MANDATO

BENE GANTZ, MA COALIZIONI FANNO LA DIFFERENZA. OLP ATTACCA

Il premier israeliano Netanyahu verso il quinto mandato: il suo partito, il Likud, e quello di Benny Gantz, 'Blu Biancò, conquistano 35 seggi ciascuno, ma a livello di coalizione di governo, quella di destra del premier può contare su 65 seggi su 120 alla Knesset contro i 56 attribuibili al centrosinistra di Gantz. Duro colpo ai laburisti di Gabbai, appena 6 seggi, minimo assoluto in decenni di storia del partito. Olp all’attacco: è stato scelto 'un parlamento di destra razzista e xenofobò.

ORLANDI: LEGALE FAMIGLIA, VATICANO AVVIA INDAGINE INTERNA

IL FRATELLO PIETRO, IO E AVVOCATO ABBIAMO INCONTRATO PAROLIN

Il Vaticano ha deciso di aprire un’indagine interna sulla vicenda di Emanuela Orlandi. Lo rende noto l’avvocato della famiglia, Laura Sgrò, dicendo che la Segreteria di Stato ha 'autorizzato l’apertura di indaginì e specificando che gli accertamenti sarebbero legati alle verifiche su una tomba del cimitero teutonico. 'Nei mesi scorsi abbiamo incontrato, io e in alcune occasioni anche il mio avvocato Laura Sgrò, il segretario di Stato, Pietro Parolin, con il quale abbiamo parlato del caso di Emanuela e presentato le nostre richiestè, afferma Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. 'Dopo 35 anni di mancata collaborazione l’avvio di un’indagine è una svolta importantè.

MARINO ASSOLTO, RISSA NEL PD. ORFINI: MA ERA INADEGUATO

RENZI: VITTIMA DEL FANGO M5S, DAL PARTITO SCELTA POLITICA

L'assoluzione piena per l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino ottenuta ieri dalla Cassazione scatena una polemica all’interno del Pd, con Matteo Orfini che non ritiene di dover tornare indietro: 'Alcuni, compreso qualche dirigente del Pd, mi chiedono di scusarmi per la scelta di avere sfiduciato Ignazio Marino. Ovviamente non credo di doverlo fare, perchè quella scelta l’ho assunta spiegando che non era legata all’inchiesta. Marino non era adeguato a quel ruolo, stava amministrando male Romà. Interviene anche l’ex segretario Matteo Renzi: 'ci fu una violenta campagna di fango del M5S contro Marino per i suoi guai giudiziari, il Pd romano prese una decisione politicà.

ALARM PHONE, OTTO MIGRANTI DISPERSI AL LARGO DELLA LIBIA

UN BARCONE ALLA DERIVA CON 20 PERSONE IN DIFFICOLTA'

La Guardia costiera libica afferma che sta provando a salvare i 20 migranti a bordo di una imbarcazione alla deriva all’altezza della frontiera libico-tunisina, la cui presenza era stata segnalata da Alarm Phone. Stamani Alarm Phone aveva ricevuto la segnalazione dalla barca in difficoltà, che riferiva anche di otto persone disperse in mare. 'E' in Libia, lontanissimo dall’Italià, così il ministro dell’Interno Matteo Salvini