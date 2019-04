Il monito del Fmi: "Forti riserve sulla riforma fiscale italiana"

"Forti riserve su parte delle riforme delle tasse in Italia" sono espresse da Poul Thomsen, capo del Dipartimento Europeo del Fmi, che segnala la necessità di un graduale consolidamento di bilancio nel medio termine: "La sfida più immediata per l’Italia è l’elevato debito e il limitato spazio di bilancio". Al vertice di Washington la replica di Tria: "L'Italia non è un rischio globale: non c'è bisogno di alcuna rassicurazione, in Italia il rallentamento dell’economia è di pari misura che in Germania". "Nell’area euro l’attuazione delle riforme strutturali deve essere sostanzialmente accelerata", afferma il presidente della Bce Mario Draghi.

PARIGI, MAI AVVISATI DELL’ATTACCO DI HAFTAR. VERTICE A ROMA

A TRIPOLI LA MARCIA CONTRO L’INVASIONE, 10MILA GLI SFOLLATI

La Francia nega d’essere stata avvisata dell’attacco di Haftar in Libia. "Come i nostri partner, parliamo con tutte le parti del conflitto per ottenere un cessate il fuoco". A Palazzo Chigi vertice con il premier Conte e i ministri Moavero e Trenta. Almeno 9.500 le persone in fuga dalle proprie case dall’inizio del conflitto armato a Tripoli secondo l’Onu. Nel venerdì di preghiera, si è svolta una marcia contro "l'invasione". "Siamo tutti Tripoli", è lo slogan. Le forze di Haftar hanno bombardato un compound delle milizie fedeli al governo Sarraj nei pressi di Zuara, cento chilometri a ovest della capitale.

INCHIESTA SANITA' IN UMBRIA, BUFERA SUL PD REGIONALE

ARRESTATI SEGRETARIO E ASSESSORE, INDAGATA LA MARINI

Il segretario del Pd dell’Umbria Gianpiero Bocci e l’assessore regionale alla Salute Luca Barberini sono stati arrestati e posti ai domiciliari, nell’ambito dell’indagine della procura di Perugia su alcune irregolarità che sarebbero state commesse in un concorso per assunzioni nella sanità. Stesso provvedimento per il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Emilio Duca e per il direttore amministrativo. Indagata la presidente della Regione Catiuscia Marini.



AGGUATO IN CENTRO A MILANO, SPARANO A UN 46ENNE. E’ GRAVE

2 KILLER IN SCOOTER. SI INDAGA NEGLI AMBIENTI DELLA DROGA

Un uomo di 46 anni, Enzo Anghinelli, con precedenti per spaccio di droga, è stato ferito da colpi di arma da fuoco alla testa esplosi da due killer a bordo di uno scooter in via Cadore, a Milano che gli hanno teso un agguato. Il ferito era a bordo della propria vettura quando è stato affiancato. E’ ricoverato in condizioni gravi al Policlinico. Chi gli ha sparato voleva uccidere, gli investigatori non hanno dubbi. Salvini, presto altri 480 poliziotti in città.

ASSANGE, BATTAGLIA POLITICA SULL'ESTRADIZIONE NEGLI USA

NO DI CORBYN. LA SVEZIA POTREBBE RIAPRIRE IL CASO DI STUPRO

Il Regno Unito deve dire no alla richiesta di estradizione degli Usa contro Julian Assange, arrestato ieri a Londra dopo quasi 7 anni d’asilo nell’ambasciata dell’Ecuador. Contro la consegna a Washington, il leader dell’opposizione laburista britannica, Jeremy Corbyn: 'l'estradizione agli Stati Uniti per aver rivelato prove di atrocità commesse in Iraq e in Afghanistan deve avere l’opposizione del governo britannicò, twitta. La richiesta d’estradizione Usa fa riferimento al reato di 'pirateria informaticà, ma l’obiettivo è di punire la diffusione ad opera di WikiLeaks dal 2010 di documenti riservati del Pentagono e di altre istituzioni. ---.

FAMIGLIA AGNELLI CONFERMA L’IMPEGNO, "FCA MAI COSI' IN SALUTE"

ELKANN, "PRONTI A NUOVA ERA". MANLEY, "DIVIDENDO STRUTTURALE"

"Siamo preparati a prendere decisioni e ad agire con coraggio e creatività per costruire un futuro solido e ricco di opportunità per Fca". Lo ha detto il presidente, John Elkann durante l'assemblea degli azionisti confermando l’impegno della famiglia verso Fca che, ha detto "non è mai stata più forte e così in salute come oggi". Confermato John Elkann presidente e Mike Manley amministratore delegato che ha dichiarato l’intenzione "che il dividendo diventi strutturale" si è detto "fiducioso che raggiungeremo i target del 2019".

RIACE, ALTRA INDAGINE SU LUCANO, ACCUSA DI TRUFFA E FALSO

ALTRI 9 INDAGATI. IL DIVIETO DI DIMORA PROLUNGATO A UN ANNO

Nuova indagine della Procura di Locri sul sindaco sospeso di Riace, Lucano, al quale vengono contestati i reati di truffa e falso ideologico in relazione alla gestione dei migranti, materia per la quale lo stesso Lucano fu arrestato nell’ottobre del 2018. Con lui sono indagate altre nove persone. Il divieto di dimora a Riace per l’ex sindaco prolungato a un anno dopo il rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta "Xenia".

CHIAMA "NEGRO" KOULIBALY, L’ARSENAL INDAGA SUL TIFOSO

BUFERA ANCHE SUI FAN DEL CHELSEA PER GLI INSULTI A SALAH

Due casi di razzismo e dscriminazione scuotono il calcio inglese. Il primo è esploso per un video, postato su un social un video contro Koulibaly, che viene definito "nigger" ieri, all’Emirates Stadium, durante l’andata dei quarti di Europa League Arsenal-Napoli. Sul fatto la società londinese ha aperto un’indagine. Il secondo ha come protagonista Mohamed Salah, insultato dai supporter del Chelsea prima della gara contro lo Slavia Praga: 6 tifosi Blues si sono filmati mentre cantavano "Salah is a bomber" riferendosi alla sua fede islamica.