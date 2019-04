Libia: Italia e Qatar spingono la pace. Ma a Tripoli è guerra

Il vicepremier e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammmed Bin Abdulrahman Al Thani sarà a Roma per un incontro bilaterale con il premier Conte lunedì pomeriggio. 'L'Italia vuole avere un ruolo di facilitatore per il processo di stabilizzazione e pacificazionè della Libia, ha detto il premier Conte a Bari spiegando, che 'c'è serio e concreto rischio, di una crisi umanitaria. Se ci sarà, assicura, 'l'Italia saprà affrontarlà. Intanto continua la guerra tra le forze fedeli al governo nazionale di Fayez al Sarraj e quelle di Khalifa Haftar per conquistare Tripoli. L’Amsi denuncia: 100 le vittime dall’inizio del conflitto. Tra questi 28 sono bambini.

CARABINIERE 'FREDDATO' NEL FOGGIANO,ARRESTATO UN PREGIUDICATO

FERITO LIEVEMENTE UN ALTRO MILITARE. CONTE, UN GIORNO TRISTE

Il maresciallo dei carabinieri, vicecomandante della stazione di Cagnano Varano (Foggia), Vincenzo Di Gennaro, di 47 anni, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre era a bordo dell’auto di servizio con un collega, di 23 anni, rimasto ferito lievemente. Arrestato il killer, Giuseppe Papantuono, pregiudicato di 64 anni, che ha freddato, con una calibro 9, il militare all’interno dell’auto di servizio. Una vendetta per una una perquisizione per droga. Conte 'un giorno tristè.

DESTINATA AD ALLARGARSI L’INCHIESTA SULLA SANITA' UMBRA

INQUIRENTI: 'UN MURO DI OMERTA». ZINGARETTI: PM VADANO AVANTI

E' un indagine 'destinata ad allargarsì quella condotta dalla Gdf su una decina di concorsi per assunzioni all’ospedale di Perugia che sarebbero stati pilotati. Ma potrebbe estendersi anche ad altri settori della sanità e della politica legata al Pd. Gli inquirenti si sono trovati ad affrontare un 'muro di omerta», per far luce su una situazione 'bloccatà da diversi anni. Il ministro Grillo ha convocato l’unità di crisi: 'cacceremo le mele marcè. Nicola Zingaretti ha esortato la magistratura ad andare avanti: 'indagate, andate fino in fondo e se ci sono responsabilità che vengano accertatè.

DI MAIO LANCIA CANDIDATE, GUERRA LEGA-M5S SUI COMMISSARI UE

E FDI SI SMARCA DA LEGA E FI PER LE ELEZIONI EUROPEE

Rush finale per la scelta dei candidati alle elezioni europee. Il M5s ha scelto le cinque capolista ma, ha spiegato Di Maio ci sarà una 'ratificà degli iscritti online. E lancia la sfida: 'punteremo ad avere il commissario all’Industria e impresè. Immediata la replica della Lega: 'per difendere il made in Italy dal falso e dalla concorrenza sleale, una truffa che costa alle imprese italiane 60 miliardi di euro di mancate esportazioni ogni anno, è molto più utile il Commissario al Commerciò. Giorgia Meloni annuncia che il suo partito correrà solo: 'Il rapporto con Fi? Di leale competizione, come con la Lega. Sono elezioni con sistema proporzionale e ogni partito conta per sè.

TRUMP ATTACCA LA DEPUTATA MUSULMANA E LA ASSOCIA ALL’11/9

I MIGRANTI DELLA ALAN KURDI IN 4 STATI UE. SALVINI: OTTIMO

Donald Trump ha attaccato duramente su Twitter la neo deputata democratica Ilhan Omar, prima donna musulmana eletta al Congresso americano, alternando immagini della deputata a quelle degli attentati dell’11 settembre 2001 con le Torri gemelle in fiamme. 'Non lo scorderemo mai!', scrive. Hanno trovato una destinazione i 64 migranti della Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea Eye che si trovano da 11 giorni in acque internazionali senza un porto: saranno ridistribuiti tra Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo. Salvini: 'ottimo!'.