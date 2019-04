Tria promette: "Nessuna manovra e flat tax progressiva"

Quest’anno 'non ci saranno manovre correttivè, lo ha ribadito il ministro dell’economia Giovanni Tria a «1/2h in più» su Rai Tre. Inoltre 'non c'è il rischiò di una patrimonialè io sono 'molto contrariò. Sulla flat tax Tria spiega che 'concettualmente va bene. Ovviamente si deve mantenere quella progressività che è anche nel dettato costituzionalè. Secondo il Ministro la 'crescita prevista per quest’anno è dello 0,2%'. Sulla flat tax l’ex ministro economico Carlo Calenda ironizza: 'Può essere la soluzione alle diseguaglianze il fatto che Salvini, che guadagna 140 mila euro l’anno, abbia la stessa aliquota fiscale di un operaio e poliziotto? Perchè?'. Il leader della Lega: 'Flat tax subito e per tutti, serve agli italianì.

CARABINIERE UCCISO, "E' STATO UN DELITTO SENZA MOTIVAZIONI"

SALVINI, DA GIUGNO PISTOLA ELETTRICA ALLE FORZE DELL’ORDINE

L'omicidio del maresciallo Vincenzo Di Gennaro e il ferimento del suo collega Pasquale Casertano, a Cagnano Varano (Foggia), sono «totalmente privi di motivazioni». L’assassino, Giuseppe Papantuono, «aveva subito due controlli. Aveva minacciato: 'Ve la farò pagarè». Così il procuratore di Foggia Vaccaro: Papantuono «era in strada e ha chiamato i carabinieri. Quando il militare ha abbassato il finestrino, gli ha sparato. Si è fermato solo quando il caricatore era vuoto». Il padre del militare: 'era un servitore vero dello Statò. Stefania Gualano, la compagna, 'stavamo progettando il matrimoniò. Il ministro Salvini: 'A giugno la pistola elettrica alle forze dell’ordinè. I timori del Garante dei detenuti: 'è un’arma verà. L’ultimo allarme un mese fa. 'Più di 1000 morti negli Usà.

MELONI SFIDA LA LEGA, ALLEANZA CHIARA E VOTO DOPO LE EUROPEE

SCONTRO SU ROMA, SALVINI: LA GENTE MI CHIEDE DI FARE PRESTO

Tornare alle urne dopo le elezioni europee per 'un nuovo governo senza i Cinque Stellè. Lo chiede la leader di FdI Giorgia Meloni, che sfida Salvini: «La flat tax bisogna farla subito e per tutti, senza scaglioni» e lo invita a fare «alleanze prima del voto». Proseguono intanto gli attacchi della Lega al Campidoglio. «Nessun regalo milionario per coprire amministratori incapacì, dichiarano i leghisti, Romeo e Molinari. Secca la replica della sindaca Raggi: 'non voglio inutili polemiche elettorali. Lavoriamo!'. Il vicepremier del Carroccio: 'la gente mi chiede dI fare prestò.

HAFTAR DALL’ALLEATO SISI AL CAIRO. 16MILA SFOLLATI DA TRIPOLI

MIGRANTI: NUOVA DIRETTIVA VIMINALE: DA NOI SOLO SE HA DIRITTO

E' salito a 130 il numero dei morti negli scontri in Libia, di cui 35 bambini, i feriti sono 561 mentre gli sfollati sono già 16mila. Lo riferisce l’Oms, mentre continua alle porte di Tripoli la guerra tra le forze fedeli al governo nazionale di Fayez al Sarraj e quelle di Khalifa Haftar. Il vicepremier del Qatar, Mohammmed Bin Abdulrahman Al Thani sarà a Roma domani pomeriggio per un incontro bilaterale con Conte, che vuole per l'Italia «un ruolo di facilitatore» nel processo di stabilizzazione e pace. Domani il ministro degli Interni inoltrerà una nuova direttiva che «ribadisce che le acque italiane e cieli si varcano solo se ne hai diritto a farlo altrimenti in Italia non si entra».

DOMENICA NERA PER I SOCIAL, 3 ORE BLOCCO PER FB E WHATSAPP

ANCHE INSTAGRAM. SCUSE DALLE AZIENDE. L’IRONIA DEGLI UTENTI

Dopo circa tre ore di silenzio i social - Instagram e WhatsApp e Facebook - hanno ripreso in Italia a funzionare normalmente poco dopo le 15. Nel frattempo però i navigatori si sono scatenati con l’ironia e l’autoironia. Si va da 'Il vero buco nero è questò, a 'Io quando c'è #whatsappdown gioisco perchè la gente non può contattarmi e posso vivere in pacè , ma anche 'Non riesco a inviare i messaggi e penso: «impossibile! Ho 15 giga!" Riavvio il telefono: niente... Apro Twitter: #whatsappdown #FacebookDown grazie di esistere!'. Le scuse di Facebook.

VIAGGI PERSONALI CON L’AUTO DELLA SCUOLA, ARRESTATA PRESIDE

DOCENTE DI IMPERIA ACCUSATA DI PECULATO. ERA IN FRANCIA

La preside dell’istituto scolastico Ipsia Marconi, di Imperia, Anna Rita Zappulla, è stata arrestata dai carabinieri, con l'accusa di peculato in quanto sorpresa al rientro dalla Francia con l’auto di servizio della scuola. I militari l’hanno fermanta in flagranza di reato al suo rientro. Era con i familiari. Le indagini dopo una segnalazione interna all’istituto.

ADDIO A GIUSEPPE CIARRAPICO, EX SENATORE ED EDITORE

IMPRENDITORE, EX PRESIDENTE DELLA ROMA, ERA MALATO DA TEMPO

E' morto a Roma Giuseppe Ciarrapico, 85 anni. Malato da tempo era ricoverato nella clinica Quisisana della capitale di cui era proprietario. Dal 2008 al 2013 senatore per il Popolo della Libertà, imprenditore - nella sanità, nell’editoria, tra gli altri campi - e presidente della As Roma tra il 1991 e il 1993. Il cordoglio dell’As Roma e del mondo politico.