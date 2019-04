Corruzione, indagato il sottosegretario leghista Siri

Il sottosegretario leghista Siri indagato a Roma e Palermo per corruzione, la sindaca M5s di Roma Raggi accusata in un esposto dall’ex Ad di 'pressioni indebitè per avere in rosso i conti di Ama. Due casi giudiziari scuotono la maggioranza, con richieste incrociate di dimissioni: i 5Stelle con Di Maio per Siri, a cui il ministro Toninelli ha tolto le deleghe; la Lega, con ministri e capigruppo, per la Raggi le cui parole sono state registrate dal manager in un audio allegato alla denuncia. 'Una goffa ripiccà, secondo i Cinque Stelle. Sia Siri ('non ho fatto nulla di male, non mi dimettò) che Raggi ('nessuna pressione sull'Amà) respingono le accuse. Conte tra due fuochi.

TRIA IN PARLAMENTO: NE' MANOVRA BIS NE' AUMENTO DELL’IVA

DEF, OK A RISOLUZIONI M5S-LEGA. SI' ALLO SBLOCCA-CANTIERI

Il governo conta di raggiungere gli obiettivi posti dall’Ue per i conti pubblici senza una manovra correttiva nel 2019 e di fare in modo nella legge di Bilancio per il 2020 di non far scattare l'aumento dell’Iva, ha detto il ministro dell’Economia Tria alla Camera e al Senato prima dell’approvazione della risoluzione della maggioranza sul Def. Via libera del Consiglio dei ministri riunito a Reggio Calabria, intanto, al decreto sblocca cantieri. 'E' già bollinato dalla Ragioneria e domani mattina dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficialè, dice Conte. Il Cdm ha anche approvato il decreto che consente di commissariare la sanità in Calabria.

TRIPOLI ROMPE CON LA FRANCIA: SOSTIENE IL CRIMINALE HAFTAR

IL PORTAVOCE DI SARRAJ: NESSUNA MINACCIA IMMINENTE PER ROMA

Parigi sostiene il criminale Haftar', per questo Tripoli rompe con la Francia e blocca la cooperazione. Mandato d’arresto per il generale che guida i ribelli. Il portavoce del governo Sarraj afferma intanto che l’Italia è 'il partner più importantè della Libia e sottolinea che quelle del rischio di '800mila profughi in arrivo in Europa attraverso l’Italià è solo una stima fatta dal premier libico. Il bilancio dei morti negli scontri sale intanto a 225 morti, di cui 70 bambini.

NOTRE-DAME: UN CORTOCIRCUITO LA CAUSA PIU' PROBABILE

MACRON INVITA IL PAPA A PARIGI, VERRA' A TEMPO DEBITO

Gli inquirenti francesi 'pensano che un cortocircuito elettricò sia una delle cause più probabili dell’incendio a Notre-Dame, affermano fonti di polizia citate dall’Associated Press. Il presidente Macron, intanto, ha invitato il Papa a Parigi. Lo ha detto ai 300 pompieri ricevuti all’Eliseo per ringraziarli del loro lavoro nella cattedrale in fiamme. Francesco verrà 'a tempo debitò, ha aggiunto Macron.

MIGLIAIA DI DOSI DI COCAINA NASCOSTE NELLE TOMBE DEL VERANO

FINTE CREMAZIONI IN TRENTINO, LE SALME NEI SACCHI DI NAYLON

Quasi 110mila dosi di cocaina e una pistola rubata sono state trovate dalla Polizia nascoste nelle tombe del Verano, storico cimitero di Roma. Arrestato un marmista romano di 42 anni. In Trentino, business delle finte cremazioni: le salme erano spostate prima in sacchi di plastica e poi in scatole di cartone, solo a quel punto, i resti venivano cremati a costi minori per circa 400 euro a salma. La Procura di Trento ha messo sotto sequestro un capannone abbandonato a Scurelle, in Valsugana, dove i carabinieri del Noe hanno trovato 27 bare con resti umani provenienti da numerosi cimiteri del Veneto.



PIANGEVA TROPPO, BIMBO DI 2 ANNI STRANGOLATO DALLA MADRE

A FROSINONE, LA DONNA AVEVA DETTO CHE ERA STATO INVESTITO

E' stato ucciso il piccolo Gabriel, il bimbo di 2 anni morto ieri a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Strangolato in strada, secondo gli inquirenti, dalla mamma. A far scattare la reazione culminata in tragedia sarebbe stato un banale capriccio, il pianto disperato perchè voleva tornare a casa dalla nonna. La ventottenne, che inizialmente aveva raccontato che il figlio era stato investito da un’auto pirata, sarebbe stata messa con le spalle al muro in un lunghissimo interrogatorio ed è stata arrestata per omicidio.