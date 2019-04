Strage di Pasqua in Sri Lanka, caccia ai terroristi

Caccia ai membri del gruppo jihadista srilankese National Thowheed Jamath per la strage di Pasqua a Colombo. L’attacco dei kamikaze anche grazie a una rete internazionale. Almeno 290 le vittime. Tra gli stranieri anche 3 dei 4 figli del patron danese di Asos. Nuova esplosione in un furgone vicino a una chiesa mentre gli artificieri disinnescavano l’ordigno. Ferito in modo lieve l’inviato di Repubblica Raimondo Bultrini. Trovati 87 detonatori vicino alla principale stazione di autobus della città. Il terrorismo islamico resta una minaccia per gli Stati Uniti e per Sri Lankà, dice il segretario di Stato Usa Pompeo. 'Tutti condannino questi atti disumanì, ha detto il Papa. Salvini avverte che anche in Italia 'ci sono migliaia di punti che potrebbero essere a rischiò.

SALVINI CHIUDE AL 'SALVA-ROMA', M5S-LEGA AL BIVIO IN CDM

MEDIAZIONE IN EXTREMIS. IL MINISTRO COL MITRA, E’ POLEMICA

'O tutti o nessuno, in democrazia funziona così. Non ci sono Comuni di serie A e Comuni di serie B'. Salvini chiude alla norma Salva-Roma che M5s vuole nel decreto Crescita all’esame del Cdm di domani. Ma M5s non arretra. 'I Comuni vanno salvati tutti, ma i problemi sono diversi e a ciascuno serve la sua curà, replica la viceministro dell’Economia Castelli. 'Tutti o nessuno e comunque solo in Parlamentò, replica il Carroccio. Il governo rischia, si cerca una mediazione in extremis. Scoppia un nuovo sulla foto postata da Luca Morisi, che ritrae Salvini con un mitra. L’opposizione chiede le dimissioni dello spin doctor. Il ministro: 'Polemiche inutilì. Settimana chiave sulle vicende giudiziarie nella maggioranza: la Raggi resta indagata per lo stadio, mentre Siri sarà presto interrogato in Procura a Roma e M5s insiste per le dimissioni.

PETROLIO, STRETTA USA SULL'IRAN, PREZZI A MASSIMI DA 5 MESI

MOSSA DI TRUMP, LE QUOTAZIONI SALGONO DEL 2,23%, IL BRENT +3%

Gli Stati Uniti non rinnoveranno, alla scadenza di maggio, le esenzioni per l’import di petrolio dall’Iran. La mossa di Trump punta 'ad azzerare l’export di petrolio iraniano, negando al regime la sua principale fonte di entratè, spiega la Casa Bianca. Tra gli otto Paesi cui erano state concesse le esenzioni c'era anche l’Italia. Il petrolio schizza ai massimi di oltre cinque mesi. Le quotazioni del greggio a New York salgono del 2,23% a 65,43 dollari al barile. Il brent +3%.

TERREMOTO 6.3 NELLE FILIPPINE, CROLLANO 2 PALAZZI, 8 MORTI

COLPITO IL CENTRO DEL PAESE. TRE VITTIME A PORAC, 2 A LUBAO

Una scossa di terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito le Filippine causando il crollo di due edifici e uccidendo almeno 8 persone. Altre persone, ancora vive, sono imprigionate sotto le macerie. Il sisma ha colpito intorno a Manila, dove migliaia di persone sono state evacuate dai palazzi. L’aeroporto Clark e le linee ferroviarie sono stati chiusi. Un video mostra un grattacielo di Manila scosso dal sisma a tal punto da far precipitare l’acqua di una piscina sul tetto giù da un fianco come una cascata.

UCRAINA, IL COMICO ZELENSKY E’ IL NUOVO PRESIDENTE

IN MACEDONIA BALLOTTAGGIO PENDAROVSKI-SILJANOVSKA

In Ucraina, con il 90,25% delle schede scrutinate il candidato alla presidenza, il comico Vladimir Zelensky è al 73,18% rispetto al 24,49% raccolto dal presidente uscente Petro Poroshenko. Lo riporta la Commissione Elettorale. In Macedonia del Nord vanno invece al secondo turno il candidato governativo Pendarovski e la sua rivale d’opposizione conservatrice Siljanovska-Davkova. Ue si congratula con Zalensky: «Ha il nostro appoggio». Timoshenko: 'Nuovo governo subitò. Cremlino: 'Lo giudicheremo dalle sue azionì.

ACCOLTELLA LA MOGLIE PER GELOSIA DAVANTI AI FIGLI, ARRESTATO

LA DONNA E’ STATA TRASPORTATA ALL’OSPEDALE. INCOLUMI I 3 BIMBI

Per gelosia ha colpito con una coltellata al collo la moglie e si è chiuso in casa con i tre figli piccoli. L’uomo, un 59enne del Senegal disoccupato, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dai carabinieri. Intervenuti in seguito a una segnalazione, hanno rintracciato in strada una 39enne romana con una profonda ferita al collo. La donna è stata trasportata in ospedale e operata. I bimbi stanno bene.

MALTEMPO, NAUFRAGIO IN SARDEGNA, MUORE UN TURISTA FRANCESE

ALLERTA TEMPORALI AL CENTRO, DOPO PASQUETTA PONTI A RISCHIO

Tragedia del maltempo davanti alle coste del sud della Sardegna. Un barca a vela si è rovesciata per il forte vento di scirocco e un turista francese, sbalzato in acqua dalle onde, è annegato. Salva la donna che era con lui. Il naufragio davanti a Porto Corallo, nel Comune di Villaputzu. Intanto, è allerta gialla per i temporali su Umbria, Molise e Lazio. Il vento a 60 chilometri l'ora e il mare forza 7 tengono bloccati nel porto di Milazzo aliscafi e traghetti per le Eolie. Dopo Pasquetta, a rischio maltempo anche i ponti di 25 Aprile e Primo Maggio.