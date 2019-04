Nuovo scontro nel governo. Conte: "Su Siri decido io"

Soffiano ancora venti di crisi sul governo alimentate dalle schermaglie tra i due vicepremier che rimandano la resa dei conti a dopo il voto di maggio. Sulla vicenda giudiziaria di Siri alza i toni Salvini che lo blinda e ai 5s dice: "Chi parla di Lega deve sciacquarsi la bocca". Ma sulle dimissioni il premier chiarisce: "Decido io". Frizioni anche per il salva Roma stoppato dal Carroccio. Di Maio sbotta: "Mi ha stancato la lite permanente tra un membro del governo e il sindaco". Intanto il pm della Dda di Palermo la richiesta la condanna a 12 anni di carcere per concorso in associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni per l’imprenditore Vito Nicastri detto il "re dell’eolico". Inchiesta che ha una tranche romana che riguarda Siri, accusato di corruzione. Il presidente, agli arresti, dell’assemblea capitolina Marcello De Vito: "Non mi dimetto".

25 APRILE, MATTARELLA: "FU NOSTRO SECONDO RISORGIMENTO"

"ONORE A MUSSOLINI", 22 SOSPETTI PER LO STRISCIONE A MILANO

"I giovani facciano propri i valori costituzionali. La festa del 25 aprile ci stimola a riflettere come il nostro Paese seppe risorgere dopo la tragedia della seconda guerra mondiale. Un vero secondo risorgimento": lo ha detto il presidente Mattarella al Quirinale ricevendo gli ex-combattenti. Identificato il capo e 22 sospetti ultrà laziali autori della sceneggiata a piazzale Loreto dove hanno srotolato uno striscione con la scritta "Onore a Mussolini". L’ipotesi di reato, prevista dall’articolo 5 della Legge Scelba del 1952, è di "Manifestazione fascista".

KAMIKAZE DI COLOMBO AVEVANO STUDIATO ALL’ESTERO, MOLTI IN GB

PRESIDENTE SRI LANKA, VIA VERTICI DIFESA. INDIA: AVVERTIMMO

Il bilancio delle vittime degli attacchi di Pasqua a Colombo, in Sri Lanka sale a 359 morti. Intanto altri 18 sospetti sono stati arrestati nella notte, salgono così a 58 le persone detenute perché collegate con gli attentati. Il ministro della Difesa dello Sri Lanka, Ruwan Wijewardene, ha intanto reso noto che gran parte dei kamikaze autori della strage nello Sri Lanka erano istruiti, uno aveva studiato nel Regno Unito e in Australia e alcuni di loro avevano un master in legge. Il presidente dello Sri Lanka ha chiesto le dimissioni del ministro della Difesa e del capo della polizia. L’India: avvertimmo poche ore prima, con nomi e indirizzi dei kamikaze.

NOTRE-DAME: GLI OPERAI AMMETTONO, FUMAVAMO SU IMPALCATURE

MA L’IMPRESA ESCLUDE COLLEGAMENTO FRA SIGARETTE E INCENDIO

«Le Bras Freres», la società edile che montava l’impalcatura attorno alla guglia di Notre-Dame, ha ammesso oggi davanti agli inquirenti che alcuni dei suoi operai fumavano nel cantiere. La società si è detta «rammaricata» per il fatto che alcuni operai abbiano violato il divieto di fumare nel cantiere, ma ha "escluso" ogni legame fra le sigarette e l’incendio.

SALE IL PREZZO DELLA BENZINA, SULLE AUTOSTRADE ANCHE 2 EURO

IN AUMENTO PER INASPRIMENTO SANZIONI USA A IRAN E CRISI LIBIA

In aumento i prezzi dei carburanti. Dopo l’inasprimento delle sanzioni Usa all’Iran e le tensioni in Libia, le quotazioni del greggio e quindi dei prodotti petroliferi sono in rialzo. E sulle autostrade, alla vigilia del ponte del 25 aprile, i prezzi arrivano anche a superare i 2 euro al litro per la benzina come emerge dall’Osservatorio carburanti del Mise.

STA BENE IL NEONATO ABBANDONATO IN UNA BORSA NEL RODIGINO

ALLARME DAI PASSANTI, ERA IN IPOTERMIA, SI CHIAMERA' GIORGIO

Sta bene il neonato, abbandonato in una borsa, all’interno di un cassonetto dei rifiuti, poco dopo la nascita, nei pressi del cimitero di Rosolina Mare, nel rodigino. Passanti hanno sentito i vagiti del piccolo e dato l’allarme. Arrivato in ospedale in ipotermia ora sta bene. Si chiama Giorgio dal nome dell’ infermiera che per prima l’ha soccorso. Pesa poco meno di tre chili, è lungo 47 centimetri ed è di etnia caucasica. Era stato partorito non più di mezz'ora prima del ritrovamento.

SCANDALO BOY SCOUT USA, 12MILA VITTIME DI MOLESTIE

DAL 1944 AL 2016. QUASI 8000 LEADER E VOLONTARI CACCIATI

Quasi 8.000 Boy Scout d’America sono stati accusati di abusi sessuali su minori dal 1944, e per questo sono stati cacciati dall’organizzazione. Dal 1944 al 2016, secondo i dati riportati dai media americani, 7.819 leader e volontari avrebbero abusato sessualmente di 12.254 vittime. A rivelare gli abusi è stata l'esperta Janet Warren, durante la sua testimonianza in un processo per abusi sessuali su minori in una compagnia teatrale per bambini a Minneapolis, in Minnesota.

TORINO CAPITALE DEL TENNIS DAL 2021 AL 2025

COPPA ITALIA, OGGI MILAN-LAZIO PER UN POSTO IN FINALE

Le Atp Finals si svolgeranno a Torino dal 2021 al 2025. L'associazione giocatori lo ha ufficializzato. Il più importante torneo professionistico di tennis dopo le quattro prove del Grande Slam si disputerà nel capoluogo piemontese che ha battuto la concorrenza di Londra Tokyo, Singapore e Manchester. Stasera Milan e Lazio in campo nel ritorno della semifinale di coppa Italia. Si parte dallo 0-0 dell’Olimpico del 26 febbraio.