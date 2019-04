Legittima difesa, i "paletti" di Mattarella

La legge sulla legittima difesa è stata promulgata dal presidente della Repubblica, Mattarella il quale ha però fatto dei richiami alle Camere e al governo. In particolare precisando che non viene indebolita né attenuata 'la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della sicurezza dei cittadini". Inoltre,chiarisce che "lo stato di grave turbamento" previsto deve essere "obiettivo". In più il Capo dello Stato rileva che le stesse cose devono essere previste anche per la rapina. Salvini esulta: ascolto il Quirinale ma la legittima difesa è legge. L’Anm, giuste le parole del Colle, confermano i dubbi sulla sua costituzionalità; per le Camere penali le parole di Mattarella "vanificano l’impianto della riforma".

STRETTA SU SIRI, CONTE: "SE DECIDO LASCIA", TENSIONE M5S-LEGA

DEPOSITATA L’INFORMATIVA CON L’INTERCETTAZIONE SU ARATA

Il premier Conte deciderà della permanenza nel governo del sottosegretario Siri, indagato per corruzione, al suo ritorno dalla Cina, entro martedì. Toglierà la carica? "se mi dovessi convincere di questa soluzione - ha spiegato - non ci saranno alternative. Ho il potere? Lo vedremo, a tempo debito". E da Pechino assicura: "Non mi sento condizionato" da Lega e M5s. Intanto la procura ha deposita l’informativa che contiene anche le intercettazioni che inguaiano il sottosegretario leghista. Il legale di Arata, "noi ancora non abbiamo avuto nulla, pronti ad essere interrogati". Salvini "Siri deve restare al suo posto". Di Maio: "Deve dimettersi".

LA GIUSTIZIA IN ITALIA E’ LA PIU' LENTA D’EUROPA, MIGLIORA POCO

PER NEGARE L’ASILO AI MIGRANTI SERVE PROVA ASSENZA PERICOLO

La giustizia italiana sta "migliorando" ma "troppo lentamente". Per questo "deve fare di più". E’ il richiamo è del commissario Ue alla Giustizia Vera Jurova che segnala come "il numero dei casi pendenti resta il più alto nell’Ue per i casi civili e commerciali". La Cassazione dice basta con la stretta sulle richieste di asilo motivata, dai giudici di merito, sulla base di generiche "fonti internazionali" che attesterebbero l’assenza di conflitti nei paesi di provenienza dei migranti che chiedono di rimanere in Italia perché in patria la loro vita è a rischio. I magistrati devono evitare quindi "formule stereotipate".

VIA DELLA SETA: CONTE, ATTENTI A INIZIATIVE PREDATORIE SU 5G

XI JINPING PROMETTE STANDARD FINANZIARI DI ALTA QUALITA'

"Ci aspettiamo maggiori investimenti cinesi in Italia ma siamo ben attenti a che non ci siano iniziative predatorie, soprattutto nel settore 5G", ha detto Conte a Pechino dove il premier si trova per il Forum sulla Via della Seta, unico leader del G7, e dove ha incontrato l’ad di Huawei. Xi Jinping promette standard finanziari "di alta qualità". Conte ha avuto anche un colloquio con Putin. Trump ha annunciato che riceverà XI alla Casa Bianca.

ALITALIA: DI MAIO PUNTA SULLA CARTA TOTO PER IL SALVATAGGIO

NO COMMENT DALLA FAMIGLIA. SINDACATI: E’ UNO STILLICIDIO

La famiglia Toto potrebbe essere interessata al salvataggio di Alitalia, entrando con una partecipazione del 20-30%. Un’obiettivo al quale lavora il vicepremier Di Maio ma la famiglia abruzzese conferma solo i contratti col governo. Preoccupazione dai sindacati: "Continua lo stillicidio di notizie su chi farà parte dell’azionariato di Alitalia". Ma, spiega Fit Cisl, "il tema vero è chi gestirà l’azienda e quale piano industriale verrà elaborato". Dall’opposizione la richiesta di un chiarimento in Parlamento da parte di Di Maio. I dubbi della commissaria Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager sulla cancellazione data rimborso prestito ponte.

USA: PIL PRIMO TRIMESTRE VOLA AL 3,2%. ESULTA TRUMP

DEUTSCHE BANK, L’UTILE DEL PRIMO TRIMESTRE A 201 MLN (+67%)

L'economia americana è cresciuta nel primo trimestre del 2019 del 3,2%, molto più delle attese. Le previsioni erano tra il 2,3% e il 2,5%. "Un dato molto al di sopra delle aspettative o delle proiezioni. E, molto importante, un’inflazione molto bassa. Make America Great Again!": Donald Trump su Twitter esulta. Deutsche Bank chiude il primo trimestre dell’anno con un utile netto di gruppo di 201 milioni (+67%). I ricavi a 6,4 miliardi, in calo del 9%. Il titolo in calo in Borsa (-3%).

UN MIGRANTE MUORE NEL ROGO DEL GHETTO DI FOGGIA

SALVINI: STOP AI GRANDI INSEDIAMENTI, SONO UN PROBLEMA

Un gambiano di 26 anni è morto in un incendio nel ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. Forse si tratta di Samara Saho. La causa dell’incendio potrebbe essere un corto circuito. Appello di un senegalese di 21 anni a Papa e a Mattarella: "Aiutateci". Salvini: "I grandi insediamenti di stranieri sono un problema". Secondo dati Eurostat, Germania e Italia sono le prime mete per minori non accompagnati: nel 2018 4 su 10 richieste d’asilo sono state fatte nei due Paesi.

SESSANTENNE SEGREGATO E PICCHIATO A MORTE DA BABY-GANG

INDAGATI 14 GIOVANISSIMI, IL VIDEO SULLE SEVIZIE SU WHATSAPP

Lo avrebbero segregato in casa per giorni, seviziandolo e picchiandolo fino alla morte. Per questo 14 giovanissimi, 12 minorenni e due maggiorenni, sono indagati in relazione alla morte di un 66enne di Manduria, nel Tarantino, deceduto tre giorni fa in seguito al ricovero in ospedale, dopo essere stato trovato dagli agenti di polizia legato ad una sedia in casa. Al vaglio degli investigatori anche alcuni video delle sevizie che la baby-gang avrebbe condiviso in chat su WhatsApp.