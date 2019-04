Venezuela, Guaidò invoca la rivolta: guerra nelle piazze

Il leader dell’opposizione Juan Guaido ha lanciato un appello ad una rivolta militare in Venezuela in un breve video nel quale appare in una base aerea a Caracas circondato da soldati pesantemente armati e affiancato dall’attivista Leopoldo Lopez. «Il momento è adesso», ha detto Guaidò. Scontri sono stati registrati tra l’esercito di Maduro e i militari che appoggiano Guaidò di fronte alla base aerea La Carlota. Lo ha mostrato in diretta la tv governativa Telesur. Blindati dell’esercito contro i dimostranti a Caracas. Pompeo: Usa appoggiano Guidò; Mosca: opposizione fomenta il conflitto.

ITALIA FUORI DALLA RECESSIONE, MA IL GOVERNO E’ ANCORA DIVISO

CASO SIRI, IVA E FLAT TAX. STASERA IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con un pil nel primo trimestre di 0,2%, l’Italia esce dalla recessione tecnica ma nel governo, dove il ministro Tria ipotizza una crescita ancora maggiore, si discute ancora. Al centro i temi della riforma fiscale, dell’aumento dell’Iva e della posizione del sottosegretario Siri. Il nodo resta la flat tax, su cui il premier Conte prima frena poi precisa: 'è nel contratto, si fara». Tutti d’accordo sull'aumento dell’Iva, evocato da Tria se non ci saranno tagli: 'Bisogna evitarlò, dice Conte. E Di Maio: ok flat tax ma senza aumentare l’Iva. Conte ieri ha incontrato Siri e chiede di 'pazientarè. 'Del premier mi fidò, dice Di Maio. Stasera il cdm dove si dovrebbe discutere, oltre che di Siri, anche delle nomine in Bankitalia.

DONNA VIOLENTATA A VITERBO, IL GIP: "SCENE RACCAPRICCIANTI"

SALVINI: NEL WEEKEND LEGA RACCOGLIE FIRME PER CASTRAZIONE

«Scene raccapriccianti». Così il gip di Viterbo Rita Cialoni descrive nell’ordinanza di custodia cautelare i video che hanno incastrato Francesco Chiricozzi e Riccardo Lecci, i due militanti di Casapound arrestati per lo stupro di una 36enne. I due, dice ancora il giudice, hanno commesso «reiterati abusi». I due si difendono parlando di «rapporto consenziente». Intanto, il ministro dell’Interno Salvini, in qualità di segretario della Lega, annuncia che il suo partito nel week end sarà in piazza per raccogliere firme a favore della castrazione chimica.

OTTO FERMI PER LA MORTE DEL PENSIONATO A MANDURIA

LA VIOLENTA E MOSTRA LE FOTO. SORELLINE PICCHIATE E DENUTRITE

Sono otto i fermi, tra cui sei minori, per la morte di Antonio Stano, il pensionato di 65 anni, torturato a Manduria, in Puglia. A carico della baby gang ci sono diversi episodi. Decisivi i video, per attribuire le responsabilità. Dopo essere stato lasciato, ha iniziato a perseguitarla e ad abusare sessualmente di lei, arrivando ad inviare delle foto intime ai suoi amici. Per questo un imprenditore di Afragola (Napoli) è finito in carcere per violenza sessuale, estorsione e stalking. Sempre in Campania, arrestati i genitori di due sorelline (la più grande di tre anni, la piccola di appena sei mesi) maltrattate, picchiate e lasciate senza cibo e attenzioni.

CONFERMATO LICENZIAMENTO MAESTRA CHE INSULTO' POLIZIOTTI

ACCADDE A TORINO DURANTE UN CORTEO ELETTORALE DI CASAPOUND

E' stato confermato dal tribunale il licenziamento di Flavia Lavinia Cassaro, la maestra di 38 anni che il 22 febbraio dello scorso anno, durante una manifestazione antifascista a Torino, fu filmata mentre inveiva contro la polizia. La donna aveva impugnato il provvedimento dell’amministrazione insieme al sindacato Cub Scuola. Gli episodi si verificarono durante un corteo contro un appuntamento elettorale di CasaPound.

BERLUSCONI RICOVERATO PER UNA COLICA RENALE ACUTA

LEADER FI RASSICURA, MA SALTA PRESENTAZIONE CANDIDATI

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, che si trova all’ospedale San Raffaele per una colica renale acuta, non potrà partecipare all’incontro con i candidati che era in programma per oggi a villa Gernetto. Berlusconi ha telefonato al vicepresidente Antonio Tajani e lo ha rassicurato sulle sue condizioni di salute ma lo ha informato che i medici gli hanno impedito di presenziare alla presentazione dei candidati.

SUDAFRICA: 1.800 MINATORI BLOCCATI SOTTO TERRA

GUASTO AD UN POZZO DI RISALITA, HANNO CIBO E ACQUA

Circa 1.800 minatori sono rimasti intrappolati in una miniera di platino a Rustenburg, in Sudafrica, a causa di danni ad uno dei pozzi di risalita. Lo ha annunciato il portavoce della compagnia che gestisce la miniera, la Sibanye-Stillwater, secondo quanto riportato dai media internazionali. Gli operai avrebbero cibo, acqua e aria a sufficienza. ---.