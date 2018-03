Impianto di climatizzazione per tre asili a Parma: via libera ai lavori

Via libera della giunta comunale al progetto esecutivo per l'installazione d'impianti di climatizzazione nei nidi "Pifferaio Magico", "Palloncino Blu" e "Fiocco di Neve", oltre alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento dell'associazione San Martino di piazzale Santa Croce. L'assessorato ai lavori pubblici, guidato da Michele Alinovi, assieme a quello alla scuola guidato da Ines Seletti, ha previsto lo stanziamento di circa 50mila euro per dare seguito agli interventi.

I Servizi Educativi hanno previsto una serie di interventi volti a fare fronte al caldo intenso nel periodo estivo in alcune strutture della prima infanzia, in modo da garantire il benessere dei bambini anche in caso di alte temperature. Per questo, su indicazioni dell'assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi, Parma Infrastrutture Spa, che si occupa della manutenzione del patrimonio dell'ente, ha sviluppato il progetto esecutivo che prevede l’installazione di nuovi impianti di climatizzazione con funzione caldo e freddo nei nidi "Pifferaio Magico", "Fiocco di Neve" e "Palloncino Blu", oltre all’associazione San Martino di piazzale Santa Croce.