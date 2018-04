Un incidente è avvenuto questa mattina in A1, attorno alle 6,30, nel tratto al confine fra le province di Parma e di Reggio Emilia. Per motivi da accertare, due auto si sono scontrate. Le ambulanza del 118 hanno portato quattro persone a Parma, di cui una con ferite di media gravità. Ferite lievi per le altre persone coinvolte.

Attorno alle 23 di ieri, inoltre, è avvenuto un incidente stradale a Fidenza, sulla tangenziale, sulla carreggiata in direzione Piacenza: un ferito è stato portato al pronto soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco, rientrati all'una della scorsa notte.