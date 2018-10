Incidente questa mattina a Baganzola. Per cause in via di accertamento, attorno alle 6,50 un pedone è stato investito in strada Mulino. Un'auto proveniente da Baganzola viaggiava verso via Vallazza quando ha investito un 67enne che abita in zona. L'uomo è stato portato in gravi condizioni al Maggiore, nell'area Codici rossi del pronto soccorso. La polizia municipale ha effettuato i rilievi.